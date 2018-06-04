Какой цвет приносит вам счастье по знаку Зодиака

04.06.2018 07:48

Всем нам известно, что созвездие, под которым родился человек, имеет влияние на его личность и характер. Зная знак Зодиака человека, можно судить о некоторых достоинствах и недостатках его характера. Просто поразительно, какими иногда точными бывают эти характеристики. Каждый Знак Зодиака, помимо талисманов, имеет и собственные цвета, подчеркивающие его лучшие черты. А также приносит счастье! Если вы планируете что-то важное, если хотите, чтобы сегодняшний день был удачным-наденьте одежду ведущих для вашего знака Зодиака цветов. Многие из нас инстинктивно чувствуют эти цвета, у меня и у моей подруги -любимые цвета в одежде как раз ведущие для наших знаков Зодиака цвета. Скорее узнайте свои цвета, приносящие счастье!

Овен

Представителям данного знака Зодиака отлично подходит красный цвет и все его оттенки, яркие и насыщенные. Этот цвет издревле ассоциируется с высокой активностью, энергией, смелостью и силой.

Телец

Основной цвет для вас — синий, который несет умиротворение и уверенность. Успокаивающе влияет розовый цвет: являясь смешением красного и белого, он также указывает на стремление к комфорту

Близнецы

Самым близким цветом для Близнецов является желтый, потому что он энергичен, ярок, и символизирует движение. Представителям данного Знака он стимулирует творческие силы и активность. Зеленый, не менее хорошо им подходящий, укрепляет здоровье, самоуважение и настойчивость.

Рак

Основными цветами Раков являются серебристый и серый. Они ассоциируются со спокойствием и луной, успокаивают переменчивые эмоции. Для поднятия духа хорошо подойдет оранжевый как достаточно оптимистичный цвет.

Лев

Золотой цвет вызывает ощущение процветания и красоты, а еще он характеризует сердечную щедрость Львов. Для стабилизации экспрессивных эмоций вам подойдет белый цвет, а оранжевый обязательно поднимет настроение

Дева

Девам идет зеленый и коричневый. Благородный коричневый цвет лучше всего подходит практичным Девам, потому что ассоциируется с рациональным мышлением, а также землей и ее дарами. Зеленый стимулирует ум и всегда символически является знаком процветания.

Весы

Весам предпочтительно выбирать пастельные тона, в первую очередь голубые, зеленые и цвет морской волны. Голубой для представителей данного Знака является основным цветом, помогающим найти равновесие и гармонию с собой

Скорпион

Противоречивому и тяжелому характеру Скорпионов отлично соответствует пурпурный цвет и все темные оттенки красного. Они ассоциируются с мощью и таинственностью, присущими рожденным в этот период. Черный цвет также идеально подходит для вас.

Стрелец

Узнайте, какой цвет приносит Вам СЧАСТЬЕ по знаку Зодиака!

Представителям данного Знака стоит сделать выбор в пользу глубоких оттенков фиолетового, ассоциирующихся с проявлением амбиций, власти и роскоши. Он является составным из синего и красного, сочетая два противоположных по качествам цвета так же, как в характере Стрельцов совмещаются противоположности.

Козерог

Стабильному и устойчивому характеру Козерогов подходит коричневый цвет, поскольку он олицетворяет стойкость и стабильность. Представителям данного Знака Зодиака в принципе подходят темные тона, так как они ассоциируются со сдержанностью, очень свойственным для Козерогов качеством.

Водолей

Предпочтительны неяркие оттенки, в первую очередь, голубой и зеленый. Основным качеством Водолеев является стремление к познанию. Именно эти тона отлично помогают стимулировать мышление. Еще одним цветом для представителей данного Знака является серебристый.

Рыбы

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Все лиловые и фиолетовые оттенки как нельзя лучше подходят рожденным в этот период. Они часто ассоциируются с переменами и искажениями, олицетворяют способность Рыб проникать в чувства и эмоции других людей, их экстрасенсорные навыки

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на Зазеркалье



