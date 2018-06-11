- Как меняются мужчины разных знаков зодиака после свадьбы09:45
- 4 наиболее мстительных знака Зодиака22:46
- Как узнать свое предназначение по дате рождения09:57
- Какой цвет приносит вам счастье по знаку Зодиака07:48
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье10:48
- Единственный Знак Зодиака с твердым характером, мощной энергетикой и несгибаемой силой воли22:48
- Знаки Зодиака, с которыми нельзя построить серьезные отношения22:16
- Какие знаки зодиака обладают сильной энергетикой14:35
- Лучше обходить десятой дорогой: самые опасные знаки Зодиака19:31
Как меняются мужчины разных знаков зодиака после свадьбы
Ни для кого не секрет, что люди меняются. Часто причиной изменений становятся важные события в жизни человека. Так, например, меняются мужчины, когда связывают себя узами брака. Узнайте, что с ними происходит.
Овен
Жене Овна придется смириться с его частыми отлучками по самым разным причинам. Его трудно удержать дома, а еще сложнее – привлечь к совместному ведению быта. Часто возникает ощущение, что для представителя этого знака статус женатого мужчины вообще не предполагает обязательств. Его партнерше остается только набраться терпения.
Телец
После свадьбы Телец начинает усиленно работать на благо семьи, чтобы создать комфортные условия любимой женщине и детям. Нередко он «затягивает пояса», поэтому все траты будут обсуждаться на семейном совете. Что касается быта, то это требовательный знак. Для женщин, которые надеются увильнуть от домашних обязанностей, «земной» мужчина – не лучший выбор.
Близнецы
Даже после свадьбы для Близнецов на первом месте останутся друзья. Вместо спокойных выходных его супругу ждут постоянные посиделки с третьими лицами. Не стоит отправлять его с компанией в другое место, пусть все происходящее происходит под чутким женским контролем.
Рак
Рак обретает уверенность в себе, когда в его жизни появляется нечто стабильное и фундаментальное. В браке проявляются его лучшие душевные качества – забота, ответственность, внимательность. В быту с ним очень легко, и женщина со временем понимает, что сделала правильный выбор.
Лев
После свадьбы мужчина-Лев проявляет свой деспотичный характер в полной мере. Мнение супруги его особо не будет волновать, ведь все важные решения он привык принимать единолично. В большинстве случаев о карьерном развитии и самовыражении спутнице Льва тоже придется забыть.
Дева
Совместная жизнь с мужчиной, рожденным под знаком Девы, напоминает стабильную, но однообразную жизнь. По натуре он педант и перфекционист, поэтому его избраннице суждено часами выслушивать нотации о том, как правильно вести домашнее хозяйство. Есть и положительный момент: Дева всегда несет все деньги в дом, чтобы семья ни в чем не нуждалась.
Весы
После продолжительной совместной жизни мужчина-Весы становится менее активным в сексуальном плане, но это не связано с появлением женщины на стороне. Вообще, представители этого знака редко изменяют своим женам. Просто они со временем устают от физического аспекта, довольствуясь духовной близостью.
Скорпион
Скорпион часто срывается именно на близких людях, поэтому его супруге придется привыкнуть к частым эмоциональным срывам избранника. Если женщина проявит мудрость и не станет разжигать каждую вспышку агрессии этого темпераментного мужчины, то со временем в доме воцарится спокойствие.
Стрелец
Стрелец не станет менять свой темп жизни после появления штампа в паспорте, а вот его жена будет вынуждена во многом подстраиваться под любимого человека, чтобы сохранить брак. Если после яркой свадьбы последуют серые будни, он начнет искать развлечения за пределами дома.
Козерог
Козерога настолько утомляет процесс подготовки к торжеству, что первые месяцы семейной жизни он проводит в тишине и спокойствии. В дальнейшем его избраннице придется принять потребность представителя этого знака в периодическом уединении и не беспокоить его в эти моменты.
Водолей
Водолей является типичным примером того, как мужчины расслабляются после свадьбы. Он понимает, что ему теперь ненужно ни на кого производить впечатление, поэтому перестает скрывать свои недостатки. Кроме того, его жена должна быть готова к тому, что финансовое бремя ляжет на ее плечи.
Рыбы
Медовый месяц с мужчиной, рожденным под эти знаком, может затянуться на несколько месяцев. Как только эйфория пройдет, представители водной стихии вновь становятся пассивными. С Рыбами очень тяжело планировать даже ближайшее будущее, зато они всегда готовы помочь супруге по хозяйству.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, свадьба, знаки Зодиака, мужчины
- Донецкое направление: сепаратистам делают «пластику», а они «делают ноги»
- Свадебные приметы, которые до сих пор работают
- Известный российский актер, которому исполнилось 84 года, женился на 24-летней студентке
- Рейтинг Знаков Зодиака, которым тяжелее всего дается личное счастье
- Знаменитый политик женился на 29-летней телеведущей (ФОТО)
- Самый горячий популярный певец разводится с мужем (ВИДЕО)
- Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс10:30
- ОБСЕ: представители «ЛНР» заплатили Украине за воду07:45
- Саперы продолжают очищать Донбасс. Обезврежено почти 200 тысяч взрывоопасных предметов07:10
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Узаконенное издевательство: печальная годовщина постановления, ударившего по переселенцам22:00
- Донбасский тупик: никто не понимает, что делать21:40
- Мнение: Украина не защитила жителей Донбасса, и они стали жертвами21:25
- В Донецкой области перестраивают бывшее общежитие под дом для переселенцев21:10
- "Кадыровщина" на Донбассе: чего хотел Путин20:50
- Оккупацией Донбасса Россия изматывает Украину и утилизирует боеприпасы20:30
- Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс10:30
- 11 июня в Украину зайдет мощный циклон10:15
- Каким даром тебя наградила дата рождения10:00
- Как меняются мужчины разных знаков зодиака после свадьбы09:45
- Супрун предупредила об опасной эпидемии09:15
- 5 обычных предметов в вашем доме, которые приносят благополучие и счастье09:00
- От Солнца отделился ещё один огромный неопознанный объект08:45
- Началась малая приватизация по системе ProZorro08:30
- Энергетическая совместимость в любви по дате рождения08:12
- Монетизация субсидий: стало известно, как будут проверять украинцев08:00
- Каким даром тебя наградила дата рождения10:00
- Супрун предупредила об опасной эпидемии09:15
- 5 обычных предметов в вашем доме, которые приносят благополучие и счастье09:00
- Энергетическая совместимость в любви по дате рождения08:12
- 8 запахов, которые заставят комара отказаться от вашей крови07:35
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Шкура неубитого Захарченко: названы три кандидата на пост главаря "ДНР"19:10
- Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе22:02
- Право отказа от коммунальной услуги: опубликован законопроект20:41
- Товар с душком: какие продукты в магазинах чаще всего оказываются просроченными20:13
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса
- Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое
- Донецк обстреляли, много повреждений