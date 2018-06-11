Как меняются мужчины разных знаков зодиака после свадьбы

11.06.2018 09:45

Ни для кого не секрет, что люди меняются. Часто причиной изменений становятся важные события в жизни человека. Так, например, меняются мужчины, когда связывают себя узами брака. Узнайте, что с ними происходит.

Овен

Жене Овна придется смириться с его частыми отлучками по самым разным причинам. Его трудно удержать дома, а еще сложнее – привлечь к совместному ведению быта. Часто возникает ощущение, что для представителя этого знака статус женатого мужчины вообще не предполагает обязательств. Его партнерше остается только набраться терпения.

Телец

После свадьбы Телец начинает усиленно работать на благо семьи, чтобы создать комфортные условия любимой женщине и детям. Нередко он «затягивает пояса», поэтому все траты будут обсуждаться на семейном совете. Что касается быта, то это требовательный знак. Для женщин, которые надеются увильнуть от домашних обязанностей, «земной» мужчина – не лучший выбор.

Близнецы

Даже после свадьбы для Близнецов на первом месте останутся друзья. Вместо спокойных выходных его супругу ждут постоянные посиделки с третьими лицами. Не стоит отправлять его с компанией в другое место, пусть все происходящее происходит под чутким женским контролем.

Рак

Рак обретает уверенность в себе, когда в его жизни появляется нечто стабильное и фундаментальное. В браке проявляются его лучшие душевные качества – забота, ответственность, внимательность. В быту с ним очень легко, и женщина со временем понимает, что сделала правильный выбор.

Лев

После свадьбы мужчина-Лев проявляет свой деспотичный характер в полной мере. Мнение супруги его особо не будет волновать, ведь все важные решения он привык принимать единолично. В большинстве случаев о карьерном развитии и самовыражении спутнице Льва тоже придется забыть.

Дева

Совместная жизнь с мужчиной, рожденным под знаком Девы, напоминает стабильную, но однообразную жизнь. По натуре он педант и перфекционист, поэтому его избраннице суждено часами выслушивать нотации о том, как правильно вести домашнее хозяйство. Есть и положительный момент: Дева всегда несет все деньги в дом, чтобы семья ни в чем не нуждалась.

Весы

После продолжительной совместной жизни мужчина-Весы становится менее активным в сексуальном плане, но это не связано с появлением женщины на стороне. Вообще, представители этого знака редко изменяют своим женам. Просто они со временем устают от физического аспекта, довольствуясь духовной близостью.

Скорпион

Скорпион часто срывается именно на близких людях, поэтому его супруге придется привыкнуть к частым эмоциональным срывам избранника. Если женщина проявит мудрость и не станет разжигать каждую вспышку агрессии этого темпераментного мужчины, то со временем в доме воцарится спокойствие.

Стрелец

Стрелец не станет менять свой темп жизни после появления штампа в паспорте, а вот его жена будет вынуждена во многом подстраиваться под любимого человека, чтобы сохранить брак. Если после яркой свадьбы последуют серые будни, он начнет искать развлечения за пределами дома.

Козерог

Козерога настолько утомляет процесс подготовки к торжеству, что первые месяцы семейной жизни он проводит в тишине и спокойствии. В дальнейшем его избраннице придется принять потребность представителя этого знака в периодическом уединении и не беспокоить его в эти моменты.

Водолей

Водолей является типичным примером того, как мужчины расслабляются после свадьбы. Он понимает, что ему теперь ненужно ни на кого производить впечатление, поэтому перестает скрывать свои недостатки. Кроме того, его жена должна быть готова к тому, что финансовое бремя ляжет на ее плечи.

Рыбы

Медовый месяц с мужчиной, рожденным под эти знаком, может затянуться на несколько месяцев. Как только эйфория пройдет, представители водной стихии вновь становятся пассивными. С Рыбами очень тяжело планировать даже ближайшее будущее, зато они всегда готовы помочь супруге по хозяйству.

Источник: https://from-ua.com