Вечные пессимисты: какие знаки Зодиака не дают себе быть счастливыми

11.06.2018 13:48

У каждого из представителей знаков Зодиака есть сложности и препятствия, которые мешают радоваться жизни.

Овен

Быть счастливым Овна не дает посягательство на его лидерские качества, ограничения свободы действий. Сделать несчастным Овна может замечания, что кто-то справляется с задачей лучше, чем он.

Телец

Тельцу не позволяют быть счастливым несколько вещей: отсутствие денег, снижение дохода, потеря постоянной работы. В общем, все то, что несет угрозу его спокойствию, стабильности, отнимает уверенность в завтрашнем дне.

Близнецы

Если Близнецам ничего сказать окружающим, это мешает им быть счастливыми. Общаться, делиться информацией для них так же естественно, как дышать. Иногда представители знака страдают от собственной раздвоенности, отсутствие целостности повергает их в уныние.

Рак

Раку свойственно долго переживать, смаковать давние неприятности, бередить свои душевные раны. Вытащить Рака из омута переживаний могут члены семьи.

Лев

Быть счастливым Льву не дает отсутствие внимания, восхищения и уважения со стороны окружающих. Если Лев думает, что он никому не нужен, то просто хиреет и чахнет, впадает в тяжелую депрессию.

Дева

Для Девы главное препятствие счастью - беспорядок. И неважно в чем он выражается: это может быть банальная паутинка в углу, а может глобальное несовершенство мира. Завышенные ожидания и погоня за идеалом мешают Деве обрести счастье.

Весы

Счастью Весов мешает одиночество. Для них очень важно иметь рядом любимого человека, с которым можно построить гармоничные отношения. Без второй половинки знак чувствует себя потерянными и несчастными.

Скорпион

Препятствием к счастью Скорпиона часто становится его собственная мнительность: он часто придумывает, что его хотят обмануть. Чтобы почувствовать себя счастливым, Скорпиону часто не хватает в жизни риска, адреналина.

Стрелец

Чтобы чувствовать себя счастливым, Стрельцу нужно постоянно находиться в движении. Это не обязательно перемещение в пространстве: под движением вперед он понимает свое саморазвитие, духовный рост.

Козерог

Козерогу не дают быть счастливым карьерные устремления, переживания о допущенных ошибках. Каждую, даже незначительную ошибку Козерог переживает как трагедию космического масштаба.

Водолей

Ограничение свободы и независимости мешает Водолея чувствовать себя счастливым. Принуждение к действиям, необходимость соответствовать установленным рамкам делает Водолея несчастным.

Рыбы

Найти счастье Рыбам мешает излишняя чувствительность и привязанность к прошлому. Постоянное самобичевание, переживания прошлых ошибок, страх перед будущим делает Рыб одним из самых несчастных знаков зодиака.

Источник: https://from-ua.com