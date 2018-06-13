Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40

13.06.2018 14:00

Кто-то находит свое счастье в раннем возрасте, обзаводится семьей, детьми. А некоторые люди все время тратят на карьеру, или жизнь просто проверяет их на прочность. И только для этих Знаков Зодиака после 40 жизнь меняется, приобретает красочные оттенки.

Телец

Для этого знака характерна медлительность. Телец не любит спешки и боится ошибиться. Он сто раз подумает, взвесит все за и против, и лишь потом примет окончательное решение.

На первом месте в юном возрасте у него стоит карьера. Он не понимает, как можно создавать семью, не имея копейки за душой. Тельцу свойственно откладывать отношения на потом. Он сомневается в своих партнерах. Ведь он хочет сделать выбор раз и на всю жизнь.

В зрелости необходимость в родном человеке рядом возрастает. Работа отходит на второй план и Телец готов посвятить себя романтическим отношениям.

Тельцы в этом возрасте часто начинают вести себя как подростки. Улетучивается их серьезность, характер становится мягче, а в глазах появляются озорные искры.

Стрелец

В молодости он редко думает о будущем. Ему интересно все, но лишь короткий промежуток времени, потом его внимание переключается на другой объект. В этой стремительной череде веселья и безрассудства Стрелец не замечает, как пролетает время. Он оглядывается по сторонам и видит — одиночество.

Именно нагулявшись вдоволь, Стрелец зачастую остепеняется. Когда любящий человек встречает его на пороге, а из комнаты раздается веселый детский смех — он понимает вот истинное счастье.

Стрелец, не задумываясь, отдаст свою свободу, лишь бы каждый день приходить в дом, где тебя любят и ждут. Зачастую осознание приходит к этому знаку на рубеже сорокалетия.

Водолей

Водолей за свою молодость проживает сотни жизней, пробует на себе различные роли и набирается бесценного опыта. Иногда и сама Судьба на начальном пути подкидывает ему различные испытания, проверяя на прочность.

А вот с годами Водолей начинает понимать истинную суть вещей, постепенно начинает прислушиваться к своей интуиции. Именно в зрелом возрасте он постигает смысл своего бытия. Находит любящего человека и избирает верную дорогу.

Путь Водолея к счастью долгий и тернистый, но найдя свое сокровище, он ценит его, и ни за что не упустит.

Источник: https://from-ua.com