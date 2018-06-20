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Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир
Каждый хоть иногда мечтал оставить след в истории человечества и изменить мир. К сожалению, или к счастью, не всем людям это под силу. Однако есть три знака Зодиака, которые способны воплотить мечту в реальность, так как сама судьба сделала их двигателями прогресса.
ОВЕН
Шарм представителей этого огненного знака, а также умение завести толпу и мотивировать окружающих способны напрямую повлиять на этот мир. Как Овны делают это? Весь секрет в том, что они четко видят цель и двигаются к ней, несмотря ни на что. Овнам неважно, какие трудности будут загораживать им путь - они ни за что не свернут в сторону. Представителям этого знака Зодиака стоит быть готовыми изменить мир — а также повести за собой других, ведь людям нужен лидер. На первый взгляд Овны могут показаться жестокими и самовлюбленными, но это не так. Дело в том, что представители этого знака терпеть не могут слабость. Общение с бесхарактерными людьми для них настоящее испытание. На самом деле Овен просто умеет различать главное и второстепенное, концентрироваться на задаче и доводить начатое до конца.
ДЕВА
Аналитический склад ума Дев способен творить чудеса. Она не бросается на решение задачи, очертя голову. Наоборот - тщательно анализирует ситуацию, задействуя интеллект. Благодаря этому Дева почти всегда находит правильный выход из положения. Если она захочет изменить мир, у нее есть план, и она точно знает, какое место занимает в этом плане. Представители этого знака Зодиака, как правило, имеют собственную стратегию успеха и долго обдумывают каждый шаг. Именно это позволяет ей добиваться успеха в любой сфере деятельности. Дева хочет помогать людям и ценит основательность. Это значит, что изменения под влиянием Девы будут небыстрыми, но эффект сохранится надолго. Что самое ценное, представители этого знака никогда не отсиживаются в тылу, они всегда бегут на передовую, чтобы лично наблюдать за происходящим.
ВОДОЛЕЙ
Одним из важнейших знаков Водолея делает его огромный интерес к инновациям и прогрессу. Изменения он начинает с себя. Он анализирует опыт выдающихся личностей, которые внесли свой вклад в изменение мира. Водолей как никто другой осознает, что подобная деятельность — это настоящий подвиг. Его ничего не пугает - ни масштабность, ни трудности, которые могут перегородить путь. Уникальный взгляд Водолея на жизнь подразумевает умение смотреть на одну и ту же вещь под разными углами. Он стремится к поистине грандиозным изменениям, затрагивающим не ограниченную группу людей, а человечество в целом. Водолей понимает, что подобная задача требует огромных усилий и больших временных трат. Но это его не пугает, он готов к ответственности.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, психология, лидер, знаки Зодиака
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