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Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака
Астрологи уверяют, что среди всех знаков зодиака есть такие, представительницы которых обладают чрезвычайно проницательным умом. Обязательно проверьте, попали ли вы в этот список. Если же вы себя в нём не найдёте, то не расстраивайтесь. Жизненная мудрость приходит с опытом. И если вас звёзды не наградили этим даром, у вас есть все шансы достичь этого самостоятельно.
Женщина-Овен
Женщина, рожденная под этим Знаком, всегда на шаг впереди своих конкуренток. Эти представительницы прекрасного пола берут своей силой духа. Они достаточно умны для того, чтобы не сдаваться просто так. Их лидерские качества являются показателем особого ума. Овны устойчивы к стрессу, к переутомлениям.
Еще один показатель ума женщин-Овнов — это их уникальное мышление, полностью лишенное стереотипов. Именно это и делает их умными, прежде всего, в глазах мужчин, которые обожают оригинальность взглядов. Эти дамы могут быть лишены эрудиции и мудрости, но уникальность их мышления никогда их не подведет.
Женщина-Лев
Львы женского пола умны, потому что опытны. Абсолютно каждый жизненный урок они берут на вооружение. Если у этих женщин или девушек есть близкие подруги, то и их ошибки они впитывают как губка. Еще у Львов есть ярко выраженные лидерские качества, из-за которых они кажутся еще более умными.
«Львицы» очень хорошо идут на контакт с другими женщинами и мужчинами. Им свойственны некоторые мужские черты характера, что делает их более умными в глазах сильного пола. Женщины-Львы обожают находиться в обществе мужчин, а если и не обожают, то как минимум знают, как правильно себя вести и как не быть скучной.
Женщина-Козерог
Девушки и женщины, рожденные под Знаком Козерога, крайне начитанны и развиты интеллектуально. Их неприкрытая и очевидная тяга к знаниям видна издалека. Они могут быть не слишком мудрыми по жизни из-за крайне узкого круга общения, но зато уровень их мышления порою просто зашкаливает.
Спокойствие и самоконтроль — вот две черты характера, которые могут описать дам, рожденных под этим Знаком, лучше всего. Громкие и надоедливые люди всегда создают впечатление недалеких личностей. Женщины-Козероги — это прямая противоположность мужских стереотипных представлений о свободной и самодостаточной женщине.
Женщина-Водолей
Женщины-Водолеи умны и имеют прекрасное чувство юмора, которое помогает им собирать вокруг себя самых ярких людей. Водолеи прекрасного пола очень изобретательны и эрудированны. Им нравится пополнять свой багаж знаний, поэтому вы редко встретите глупую даму такого Знака Зодиака.
Еще они очень развиты творчески. Уникальными их делает не гениальность идей, а скорость их генерирования. Женщины, рожденные под этим Знаком, могут демонстрировать отличную память, любознательность. Что касается мужчин, то с ними Водолеи находят общий язык, пожалуй, быстрее всех.
Женщина-Скорпион
Женщины этого Знака обладают невероятно сильным шестым чувством, что помогает им почти всегда выбиваться в интеллектуальные лидеры. Эти дамы всегда стараются сначала думать, а потом что-то делать, поэтому их причисляют к самым умным женщинам. Импульсивности в них почти нет, ровно как и желания пускать дела на самотек. Скорпионы всегда завершают начатое.
Скорпионы гонятся не за количеством, а за качеством. Это касается и деловой сферы, и любовной. Мужчины уважают женщин-Скорпионов, потому что они видят в них верных спутниц жизни, которые понимают всю важность чистых отношений. Еще один плюс в копилке женщин этого Знака — дипломатичность. Скорпионы как никто другой умеют мстить красиво, что тоже создает вокруг них ореол высокой интеллектуальности, выдержки.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, женщины
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