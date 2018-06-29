Названы самые опасные знаки Зодиака

29.06.2018 16:44

Эти люди не пощадят никого, говорит статистика из ФБР



Много сказано о типичных характеристиках знаков Зодиака: кто-то очень умный, кто-то наиболее сексуальный, а кто-то неприлично завидующий, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.



А теперь пришло время назвать самого опасного представителя зодиакального круга. Нам стоит вспомнить о реальной статистике. Так, чтобы продемонстрировать преступные наклонности, в ФБР раскрыли даты рождения серийных убийц. Согласно результатам их исследования, некоторые знаки Зодиака более склонны к определенным типам преступлений.



Итак, какие же люди чаще всего совершают преступления? Даем ответ в рейтинге от самого спокойного к наиболее жестокому знаку Зодиака.



Близнецы: черты характера

Несмотря на то, что о Близнецах можно услышать много плохого, они – наименее опасный знак Зодиака! Среди Близнецов редко встречаются те, чьи руки были в крови, так как они воспринимают других не так серьезно, чтобы ранить или убить их. Наибольший вред, на который они способны, это задавить человека своей болтовней.



Водолей: черты характера

Водолей заботится о справедливости и обладает сильным эго. Это второй наименее опасный знак Зодиака. Возможно, это связано с тем, что они достаточно умны, чтобы не попадаться, или они просто не оставляют улик после преступления.



Лев: черты характера

Львы стремятся избегать любых неприятностей. Согласно статистике, если Лев совершает убийство, то делает это только для привлечения внимания.



Весы: черты характера

Весы считаются хорошими, справедливыми и терпеливыми. Однако среди них чаще были случаи убийств, чем среди Водолеев и Львов. Весы обычно становятся жестокими, если вы попробуете воспользоваться их благими намерениями.



Дева: черты характера

Среди Дев обычно встречаются психопаты и очень умные убийцы. Тем не менее, Девы чаще прибегают к мошенничеству и кражи, чем к убийству.



Рыбы: черты характера

Если вы думали, что Рыбы – это очень бесхарактерные люди, вы сильно ошибаетесь. Среди наиболее известных серийных убийц немало Рыб. Учитывая их склонность к зависимости, Рыбы часто совершают преступления.



Козерог: черты характера

Среди всех знаков зодиака, Козероги – это среднестатистические серийные убийцы. Хотя они уважают правила и законы, в ярости они демонстрируют самое худшее. Они редко убивают, но если начнут это делать, их сложно остановить.



Овен: черты характера

Люди, рожденные под знаком Овна, известные своим неуправляемым характером. Они легко могут разозлиться, но, как правило, быстро стихают. Вам следует держаться подальше от Овнов, когда они в гневе, те все равно вскоре забудут о том, что их разозлило.



Телец: черты характера

Гнев Тельца бывает очень интенсивным. Однако этот знак Зодиака больше склонен к мошенничеству, а не к убийству.



Стрелец: черты характера

Стрелец находится на третьей позиции в списке наиболее опасных знаков Зодиака. Они нацелены не на мелкие преступления, а на что-то более масштабное, например, массовое убийство. Хотя в большинстве случаев, Стрельцы редко причиняют зло другим. Они чаще совершают кражи, но их очень сложно поймать.



Скорпион: черты характера

Люди этого знака – настоящие психопаты. Они могут быть садистами и легко манипулируют другими. Скорпионы часто становятся профессиональными шпионами и наемниками. Большинство серийных убийц родилось в ноябре



Рак: черты характера

Возглавляет список самых опасных знаков зодиака Раки. В большинстве своем люди этого знака убивают других из ревности, зависти или эмоциональной нестабильности. Они делают это с особой "страстью", и оставляют отличительные знаки на теле жертвы.