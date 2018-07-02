Топ самых красивых женщин по знакам Зодиака

02.07.2018 09:00

Как показывают исследования различных модных журналов, самые красивые девушки рождаются под знаком Льва. Некоторые астрологи самыми привлекательными называют Водолеев и Весов. А на форумах в Интернете можно часто встретить заявления, что первыми красавицами являются Скорпионы.

Однако, кто бы ни держал «пальму первенства», это так несправедливо по отношению к представительницам других знаков! Ведь мужчины тают от загадочного взгляда Рыб, их тонизирует неординарность Стрельцов и манит непредсказуемость Близнецов. В общем, в каждой представительнице зодиакального пантеона есть нечто такое, что привлекает противоположный пол.

И сегодня мы расскажем, в чем особенность каждого из двенадцати знаков, и определим их самые выдающиеся черты внешней и внутренней привлекательности.

Но для начала скажем, что в отличие от характера и пристрастий, на внешность Зодиак оказывает не самое сильное влияние. Многое зависит и от того, в каких знаках находятся другие планеты личного гороскопа, а также от генов, то есть от родителей и иных предков. Так что среди представительниц любого знака встречаются и «Красавицы», и «Чудовища». Не говоря уже о том, что красота – понятие субъективное, и то, что одним кажется верхом привлекательности, другие воспринимают как откровенное уродство.

Поэтому мы и сконцентрируемся на лучших сторонах представительниц каждого знака Зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Девушки-Овны редко кого оставляют равнодушным. Они умеют сделать так, чтобы их заметили и запомнили. Эти дамы привлекают к себе внимание яркими нарядами «на контрасте», но стоит заглянуть им в лицо, и уже не хочется рассматривать, во что они одеты. В их облике гармонично сочетаются воля и стремление к победе, желание жить, любить и быть любимой, неординарность и вызов, а еще, как ни удивительно, беззащитность. И даже если в их внешности проглядывает некая асимметричность, это воспринимается как «изюминка», а не как недостаток.

Женщины, рожденные в первой декаде Овна, часто обладают полной фигурой, но если они грамотно подбирают одежду и аксессуары, их пышные формы притягивают к себе не меньше заинтересованных взглядов, чем стройные ножки какой-нибудь юной прелестницы.

Красавицы, рожденные под знаком Овна: Анастасия Заворотнюк, Татьяна Навка, Селин Дион.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Первое, что привлекает в девушках-Тельцах – это их показная мягкость и огромное личное обаяние. Мужчины покупаются на это моментально и только потом, уже влюбившись, обнаруживают, что за кажущейся покладистостью скрывается железная воля и стальные нервы. Но по какому-то невероятному стечению обстоятельств они все равно продолжают считать своих возлюбленных «белыми и пушистыми», беззащитными и ранимыми, а также самыми красивыми.

И они абсолютно правы, ведь дамы-Тельцы уютны, они никогда первыми не затеют ссору; представительницы этого знака Зодиака тщательно следят за собой, умело пользуются косметикой и обладают тонким вкусом в подборе одежды. Так что даже если вдруг природа не наделила их классической красотой, они все равно редко остаются в тени.

Красавицы, рожденные под знаком Тельца: Рене Зеллвегер, Ума Турман, Пенелопа Крус.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Девушки-Близнецы – это многоликость. Они меняются так стремительно, что за ними невозможно уследить. Сегодня перед вами женщина-вамп с кроваво-красными губами, острыми ногтями и роковым взглядом, а завтра – скромная пейзанка (прим. ред. – крестьянка) с волосами, заплетенными в косу или уложенными тугим узлом у основания шеи. Все зависит от того, какую роль эта дама исполняет, то есть от того, что в данный конкретный момент созвучно ее мироощущению.

Красота женщин-Близнецов неоднозначна, и кто-то воспринимает их как богинь, а кто-то вообще на них не реагирует. Зато в любом случае нельзя обойти вниманием их руки. Как правило, они живут своей жизнью, отдельной от остального тела, что-то рассказывают или от чего-то отказываются тогда, когда их обладательница вроде как согласна с собеседником. А иногда кажется, что монолог ведет все тело женщины-Близнецов. И это невероятно привлекательно и эротично.

Красавицы, рожденные под знаком Близнецов:Анджелина Джоли, Николь Кидман, Мэрилин Монро.

Рак (22 июня – 22 июля)

Красота женщин-Раков редко сразу бросается в глаза, ее надо уметь разглядеть, прочувствовать, осознать. Однако тот, кто сумел это сделать, вряд ли променяет такую даму на более яркую особу. В представительницах этого знака сплелись черты любящей и заботливой матери, верной соратницы и хозяйки дома, в который всегда хочется возвращаться.

И пусть женщина-Рак не сверкает всеми красками радужного спектра, она тихо греет, по-доброму и снисходительно улыбаясь, как улыбается с небес ее покровительница – Луна. А если ей вдруг приходит в голову принарядиться, то она запросто «заткнет за пояс» тех, кто занимает лидирующие места в рейтинге самых красивых знаков. Кстати, Раки и сами там не аутсайдеры и, несмотря на отсутствие фееричной внешности, стоят, как правило, на 3-5 позиции.

Красавицы, рожденные под знаком Рака: Жанна Фриске, Наталья Варлей, Нонна Гришаева.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львицы, как уже было сказано, признанные красотки, причем удивительно то, что они привлекают к себе внимание даже в том случае, если их внешность, мягко говоря, далека от идеальной. Есть в них что-то такое, что делает их красивыми и при отсутствии этой самой красоты. Солнце – их небесный покровитель, наделило представительниц этого знака невероятным шармом. Особенно он проявляется тогда, когда женщина-Лев улыбается. Ее лицо разительно меняется, и из обычной, ничем не примечательной особы она превращается в Царевну-Лебедь или в богиню Баст (прим. ред. Баст, или Бастет — в Древнем Египте так называли богиню любви, радости и веселья, домашнего очага и плодородия. Ее изображали в виде женщины с головой кошки) – кому как больше нравится.

Львицы умеют очаровывать, у них этого не отнимешь. Вот только порой они устают от постороннего внимания и маскируются, прячутся, перестают излучать свет. Впрочем, ненадолго. Ведь для них обожание окружающих – необходимое условие существования.

Красавицы, рожденные под знаком Льва: Сандра Буллок, Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девушки, рожденные под знаком Девы, делают себя сами. Они могут не обладать врожденной красотой, но, как правило, окружающие редко это замечают. Девы умеют преподнести себя так, чтобы у мужчин, да и у женщин, не осталось сомнений – им повезло оказаться рядом с такой привлекательной и обаятельной особой.

Представительницы этого знака тщательно ухаживают за собой, следят за своей фигурой, много времени уделяют косметическим процедурам, у них великолепный вкус, поэтому на них всегда приятно смотреть.

А еще от них постоянно исходит едва уловимый запах свежести лесных трав, даже если они пользуются достаточно агрессивным и сладким парфюмом. Эти дамы умеют не только привлечь к себе внимание, но и удержать его, поэтому их поклонники однозначно отдали бы им яблоко с надписью «Прекраснейшей».

Красавицы, рожденные под знаком Девы: Сальма Хайек, Софи Лорен, Камерон Диас.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Девушки-Весы невероятно притягательны. Как правило, они обладают особой статью, которая привлекает к ним внимание окружающих. У них фигура древних богинь, красивые руки, выразительное лицо. В общем, природа потрудилась на славу, создавая этих женщин.

Правда иногда они сами все портят, выбирая одежду, которая им не идет, или цвет волос, который активно выбивается из их гармоничного облика. И это при том, что Весы обладают тонким врожденным вкусом! Иногда создается впечатление, что они сами пугаются или стесняются своей красоты и пытаются от нее избавиться. Впрочем, рано или поздно, они понимают, что вредят сами себе, и возвращают свое великолепие. А еще женщины-Весы очень артистичны, и это тоже становится их преимуществом в борьбе за лидирующее место в рейтинге самых красивых знаков Зодиака.

Красавицы, рожденные под знаком Весов: Кэтрин Зета-Джонс, Кейт Уинслет, Моника Беллуччи.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Женщин-Скорпионов сложно назвать безусловно красивыми. Хотя они-то считают себя верхом совершенства. И, в принципе, правильно делают, ведь их привлекательность мало у кого вызывает сомнение. Вот только их красота, скорее, экзотична, нежели привычна для нашего взгляда. И «берут» они, как правило, исходящей от них сексуальностью, а не правильными чертами лица и миловидностью.

А еще дамы-Скорпионы заставляют с собой соревноваться и себя завоевывать, а это редко оставляет представителей противоположного пола равнодушными – мужчинам нравится процесс охоты. Острые на язычок, Скорпионы, не дают расслабиться, они постоянно нападают, не дожидаясь, пока это сделают окружающие, и ускользают, как только кто-то из их поклонников решит, что поймал это непостижимое и опасное создание.

Красавицы, рожденные под знаком Скорпиона: Джулия Робертс, Софи Марсо, Деми Мур.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Дамы-Стрельцы могут быть любыми – угловатыми, резкими, не очень красивыми, однако это ничего не меняет. К ним все равно тянутся и мужчины, и женщины. Им прощают то, что другим людям не извинили бы ни за что и никогда. Может, все дело в харизматичности, в щедрости – душевной и материальной, в умении развлечь и увлечь, то есть во всем том, что является сильными сторонами представительниц этого знака Зодиака.

Впрочем, было бы несправедливо говорить, что женщины-Стрельцы непривлекательны внешне. Часто они изумительно красивы, особенно если прикладывают к этому сознательные усилия. Просто иногда они настолько мало внимания уделяют тому, как выглядят, что их природные данные теряются, тускнеют. Однако если они задаются целью «покорить весь мир», то пройти мимо них невозможно.

Красавицы, рожденные под знаком Стрельца: Милла Йовович, Светлана Светикова, Скарлетт Йоханссон.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Девушки-Козероги обладают нестандартной внешностью. Про таких говорят «на любителя». Но представительниц этого знака совершенно не заботит, как их воспринимают окружающие. Они слишком целеустремленны, чтобы обращать внимание на такие мелочи, как чужое мнение об их наружности. У них другие приоритеты.

И при этом они умудряются создавать свой неповторимый стиль, элегантность – их второе имя. Именно поэтому часто бывает так, что их якобы небрежное отношение к своему облику становится новой модой. Им невольно подражают, так как даже мужскую одежду дамы-Козероги умеют носить с непередаваемым шиком, а в деловом костюме выглядят порой гораздо лучше, чем многие дамы в вечерних платьях. Так что они завоевывают любовь не смазливым личиком, а своими личностными качествами и умением грамотно преподнести себя.

Красавицы, рожденные под знаком Козерога: Ванесса Паради, Марлен Дитрих, Рената Литвинова.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Девушки-Водолеи, безусловно, красивы. Причем они отличаются не только внешней привлекательностью, но и внутренним светом, который притягивает к ним взгляды и сердца. Представительницы этого знака редко бывают «стройняшками», но у них настолько аппетитные формы, что мужчины с удовольствием прощают им лишние килограммы.

А еще у дам-Водолеев красивая кожа, за которой они тщательно ухаживают, гордятся ей и оберегают от негативных воздействий. Поэтому к этим женщинам хочется прикасаться, чувствовать их. Вот только часто их приходится любить со стороны, так как они очень разборчивы, иногда – надменны, поэтому кого попало, к себе не допускают. А чем недоступнее красота, тем она желаннее. Женщина-Водолей – это картина, которую многие мечтают заполучить в свою коллекцию.

Красавицы, рожденные под знаком Водолея: Вера Брежнева, Дженнифер Энистон, Пэрис Хилтон.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Женщины-Рыбы – одни из самых красивых представительниц зодиакального пантеона. Они притягивают к себе не только своей внешностью, но и загадочностью, непостижимостью, внешней холодностью. Их хочется отогреть, окружить любовью и заставить улыбаться.

Многие стремятся их разгадать, но под силу это исключительно избранным – тем, кто умеет так же тонко чувствовать, сопереживать, проявлять милосердие. Ведь Рыбы только выглядят равнодушными и отстраненными. На самом деле в них бушует пожар страстей, просто проявляется он редко – эти дамы умеют контролировать свои эмоции.

А еще у них превосходный вкус. Они (за редким исключением) никогда не позволят себе кричащих или нелепых нарядов, их стиль всегда выверен, а вещи составляют искусно подобранный ансамбль.

Красавицы, рожденные под знаком Рыб: Дженнифер Лав Хьюитт, Ева Герцигова, Дрю Бэрримор.

Подводя итоги, можно сказать, что у представительницы любого знака Зодиака есть все шансы стать победительницей конкурса красоты. Особенно, если она этого очень захочет

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на tu-baginya.pw



