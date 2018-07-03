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Гороскоп на 3 июля 2018 года
Сегодня - день Марса. Убывающая Луна в созвездии Рыб.
Гороскоп ОВЕН - день с хорошими перспективами. Но при этом никому ничего не обещайте, не спорьте, а оставляйте в ответ яркую улыбку.
Гороскоп ТЕЛЕЦ - день перемен и трансформации энергии. События, которые могут произойти сегодня, будут иметь положительную окраску.
Гороскоп БЛИЗНЕЦЫ - сложный день, когда хлесткое высказывание может вызвать ответную агрессию. Вам это ни к чему, ведь время не ждет.
Гороскоп РАК - учитывая обстоятельства дня, не стремитесь через буераки к цели, не исключено, что туда существует более удобный путь.
Гороскоп ЛЕВ - нестабильность в природе отвлекает и мешает сконцентрироваться на конкретной цели. Поэтому успокойтесь и не торопитесь.
Гороскоп ДЕВА - убежденность в своей правоте приведет вас к успеху. А сейчас закрепитесь на достигнутом и не претендуйте на большее.
Гороскоп ВЕСЫ - похоже, ваше настроение будет меняться от восторга к унынию. Поэтому не следует спешить с категоричными суждениями.
Гороскоп СКОРПИОН - трезво оценив свои намерения, вы сможете объединить необходимое с возможным, а затем можете немножко помечтать.
Гороскоп СТРЕЛЕЦ - целеустремленность и обаяние - вот те качества, которые ныне позволят вам утвердиться и заложить фундамент успеха.
Гороскоп КОЗЕРОГ - успешное завершение дел способствует приливу сил и учащает ритм сердца. Похвалите себя и побалуйте чем-то вкусным.
Гороскоп ВОДОЛЕЙ - творческий подъем в сочетании с опытом помогут в решении тех вопросов, к которым вы давно не решались приступить.
Гороскоп РЫБЫ - звезды призывают к взвешенности как в работе, так и в личной жизни. Ваша рассудительность выручит в сложной ситуации.
Источник: kp.ua
Теги: Украина, Донбасс, гороскоп
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