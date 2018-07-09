Самые искренние и самые фальшивые друзья по знаку Зодиака

09.07.2018 09:47

В этом мире не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Некоторые люди могут вам улыбаться и делать вам комплименты, но через какое-то время будут говорить у вас за спиной, и готовы будут поносить вас последними словами.

С другой стороны вы можете наткнуться на человека, который вам прямо и в грубой форме укажет на ваши недостатки и ошибки, но поможет вам их исправить.

Как же отличить настоящих друзей от фальшивых?

В этом вам подскажет знак Зодиака вашего друга.

Самые искренние люди по знаку Зодиака

Овен

Овен предпочитает жить в своем мире и не сливаться с толпой. Как правило, они очень избирательны в выборе друзей, и в случае чего предпочтут сказать вам горькую правду.

Они стараются сохранять дружелюбный тон на работе и не хотят никого обидеть, но порой Овнам слишком сложно сдерживаться.

С другой стороны вы можете доверять Овну, так как он никогда не будет держать камень за пазухой.

Дева

Так как Девы очень критичны, они всегда взвешивают все за и против, прежде чем принять какое-либо решение. Эта черта помогает им выбрать правильный путь и противостоять любому человеку, прямо указывая на его неблаговидные поступки.

Если вы попросите Деву честно высказать свое мнение, вы его получите, и вам может не понравиться то, что вы услышите. Их можно назвать настоящими друзьями, так как они всегда помогут развиваться вам, как личности и исправлять свои ошибки.

Скорпион

Многие считают Скорпионов очень хитрыми, умеющими обратить ситуацию в свою пользу. Но правда состоит в том, что если вы завоевали преданность Скорпиона, никто не будет с вами настолько честен, как этот знак Зодиака.

Более того, Скорпионы терпеть не могут лгунов и притворщиков, даже если для лжи была веская причина. Они предпочитают сразу знать всю подноготную, а не обнаруживать ее в неожиданный момент.

В конечном счете, благодаря их честности вы станете намного лучше.

Стрелец

Если вы думаете, что Стрельцы скромные и учтивые, вы сильно ошибаетесь. Им хватит смелости столкнуться с вами лицом к лицу и сказать все, что они думают.

Если ваше поведение неприемлемо, вы услышите от них всю правду без прикрас.

Стрельцам бывает сложно сдерживаться, когда они раздражены, или кто-то пытается их провоцировать, но, к счастью, выпускают пар они не так часто.

Телец

Телец может быть грубым и бесцеремонным. Он не любит юлить и что-то выдумывать. Если ему нужно сказать правду, он ее скажет, даже если не увидит поддержки от других людей.

Этот знак Зодиака довольно прост в общении, и вы всегда получите от него то, что ожидаете.

Тельцы – это надежные друзья, и с их помощью ваш характер со временем станет только лучше.

Самые фальшивые люди по знаку Зодиака

Рак

Как правило, Рак будет говорить вам комплименты, даже если вы делаете что-то неправильное, чтобы всегда быть в ваших глазах хорошим другом.

Однако этот же самый человек будет критиковать вас и ваши поступки перед другими и может в одночасье испортить вашу репутацию.

Так как этот знак очень чувствителен и редко действует прямолинейно, он часто пытается найти обходные пути, чтобы отплатить человеку за обиду.

Рыбы

Рыбы любят жить в своем воображаемом мире, и им нравится сочинять истории о других людях.

Если вы случайно стали предметом их небылиц, вы, скорее всего, прославитесь. Они способны так сильно приврать, что ваш образ в глазах других будет навсегда подпорчен.

Кроме того, Рыбы очень не любят ссор и выяснений отношений. Они скорее согласятся с вами, а затем солгут, чтобы выйти из неприятной ситуации.

Весы

Весам жизненно важно нравиться остальным людям, и они никогда не признаются в том, что их кто-то раздражает.

Часто рожденные под этим знаком Зодиака не могут принять решение. Постоянные колебания Весов приводят к тому, что они могут говорить совершенно разную информацию разным людям.

По этой причине многие могут считать их фальшивыми друзьями, даже если намерения у них не самые плохие.

Близнецы

Мы все знаем, насколько многоликими могут быть Близнецы. Желание быть хорошими в глазах каждого и двойственность этого знака Зодиака заставляет их прогибаться под любые обстоятельства.

Они могут клясться в том, что сохранят ваш секрет, но тут же пойдут и распустят о вас слухи. Именно поэтому люди редко им доверяют, а если и бывают искренними с ними, могут в дальнейшем очень сильно пожалеть об этом.

Дипломатичные знаки Зодиака

Лев

Благодаря яркой и зажигательной личности Львов часто считают фальшивыми, хотя, на самом деле, они просто стремятся быть в центре внимания. Хотя Львы достаточно уверены в себе, они не любят выставлять на всеобщее обозрение свои недостатки.

Этот знак Зодиака не склонен ничего скрывать, и может быть довольно искренен. Он хочет, чтобы все были счастливы, и в этом случае может немного слукавить.

Козерог

Козероги довольно расчетливы и на работе стараются быть дипломатичными. Другие могут расценивать такое поведение, как не очень искреннее.

Если для того, чтобы получить желаемое, Козерогу придется кому-то угождать, он готов на это пойти. В остальном же их можно назвать достаточно правдивым знаком Зодиака, который знает, что такое угрызения совести.

Водолей

Водолеев можно назвать немного отстраненными. Другими словами они, по большому счету, слишком безразличны, чтобы притворяться. С другой стороны они могут принять человека таким, какой он есть, а если Водолеи говорят, что им кто-то нравится, они это и имеют ввиду.

Этот знак Зодиака не любит тратить время на сочинение лжи или говорить то, что хочет услышать другой человек. Люди их либо любят, либо нет, и они не подчиняются каким-то нормам общества

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на tu-baginya.pw