- Бесконечная любовь: самые преданные и надежные мужчины по знаку Зодиака09:23
- Легко обмануть: самые доверчивые знаки Зодиака08:15
- Рейтинг самых добрых знаков зодиака22:38
- Как реагируют на обиду женские знаки Зодиака11:35
- Самые искренние и самые фальшивые друзья по знаку Зодиака09:47
- Психические возможности каждого знака зодиака09:00
- Ни любви, ни жалости: самые жестокие знаки Зодиака19:00
- Почему каждому нужно иметь друга Овна: 10 неоспоримых причин22:38
- Самые крепкие и счастливые пары по Знаку Зодиака08:35
- Гороскоп на 3 июля 2018 года07:48
Бесконечная любовь: самые преданные и надежные мужчины по знаку Зодиака
Мужчины этих знаков Зодиака идеальны в семейной жизни. Они станут надежной опорой для вас и ваших детей. С ними вы почувствуете себя как за каменной стеной и будете каждый день благодарны небесам за такой подарок судьбы.
Мужчины под этими знаками Зодиака созданы для семьи и длительных отношений:
ТЕЛЕЦ
Мужчины Тельцы очень долго и тщательно выбирают себе спутницу жизни, и это не спроста - они стремятся создать семью на всю оставшуюся жизнь. В момент когда мужчина под этим знаком понимает, что перед ним та самая, он тут же достает с кармана кольцо и направляется в ЗАГС. Такая спешка вовсе не говорит о его несерьезности, просто Телец прекрасно знает, чего хочет от жизни. Для своей избранницы он станет надежной опорой и построет прочный фундамент для совместной жизни. Семья для Тельца - самое важно в мире.
КОЗЕРОГ
Мужчины под этим знаком Зодиака посвящают семье не много времени. Для них в приоритете всегда остаются карьера и успех. Но, в то же время, Козерог едва ли не единственный, кто понимает, насколько в жизни важен брак. Обычно, представители этого знака Зодиака стараются найти серьезную, надежную спутницу жизни, которая навсегда станет его поддержкой и хранительницей домашнего очага. Козероги будут прекрасными защитниками своей семьи, они верные любимым людям, а если женятся, то раз и навсегда.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, любовь, знаки Зодиака, мужчины
- Каким знакам Зодиака повезет в любви на этой неделе
- Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ
- Как быстро влюбляются знаки Зодиака
- Любовь или ненависть: как сложатся отношения с разными знаками Зодиака
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- В Краснодаре православные активисты выступили против любви и поцелуев: "Любовь – ложная ценность, чуждая русской культуре"
- На Луганщине окло 90 шахтеров остались под землей из-за обесточивания10:10
- В Донецкой области прошли учения по ликвидации радиационного загрязнения08:45
- На Донбассе выросли потери боевиков: украинская разведка назвала причину22:31
- В «ДНР» ищут, где получить российские права22:06
- Боевик рассказал, как Россия организовала поставку оружия на Донбасс21:32
- Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают20:41
- Украинские Т-72 и Т-64 будут "утюжить" врага: Украина вместо Конго отправит танки на Донбасс. ВИДЕО20:16
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ из-за «антитеррористической операции»19:51
- Новый компромат на Путина: Стрелков впервые рассказал, как российские военные брали штурмом Дебальцево19:27
- Оккупанты подрываются на собственных минах19:00
- На Луганщине окло 90 шахтеров остались под землей из-за обесточивания10:10
- Три признания на саммите НАТО: Порошенко назвал важные моменты резолюции Альянса09:55
- Правительство будет платить юристам по 1000 долларов в час, но украинцам радоваться рано09:36
- Бесконечная любовь: самые преданные и надежные мужчины по знаку Зодиака09:23
- Права и штрафы: что нужно знать велосипедистам о новых ПДД09:00
- В Донецкой области прошли учения по ликвидации радиационного загрязнения08:45
- Сметана бессильна: Супрун рассказала всю правду об ожогах08:30
- Легко обмануть: самые доверчивые знаки Зодиака08:15
- Вскоре Землю "атакует" масштабная магнитная буря08:00
- Эксперт рассказал, почему несмотря на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса Украину примет в НАТО07:45
- Бесконечная любовь: самые преданные и надежные мужчины по знаку Зодиака09:23
- Сметана бессильна: Супрун рассказала всю правду об ожогах08:30
- Легко обмануть: самые доверчивые знаки Зодиака08:15
- Viva la Vida. От "перемоги" до "зради" – одно публичное извинение18:09
- После ЧМ Россия пойдет в наступление на Украину?17:48
- 8 вещей, которых вы не знали о смерти16:30
- 7 болезней, которые передаются от матери14:57
- "Новый сифилис": появилась половая инфекция, вылечить которую вообще нельзя13:54
- Как получить пенсию и не умереть: Уже12 переселенцев не дожили до восстановления выплат13:35
- Почему детям отменили повторную прививку от туберкулеза12:56
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
- "Перемирие" скоро "погаснет" окончательно. На Донбассе у "ДНР" появился "русский ответ Джавелинам"