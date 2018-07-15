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Легко обмануть: самые доверчивые знаки Зодиака
Есть люди, которые не замечают, что другие пользуются их умом или пытаются сыграть на эмоциях.
OBOZREVATEL составил список самых доверчивых знаков Зодиака.
Девы
Мягкий характер и покладистость часто может стоить Девам испорченных нервов и даже обернуться крупными проблемами. Дело в том, что они судят о людях по себе. Думают, во всех есть что-то хорошее - достаточно только найти эту позитивную черту и развивать. Это правда, но при этом не стоит терять бдительность.
Девам очень пригодится безвредный советчик в помощь, который научит их не доверять каждому встречному. Также Девам лучше научиться критичнее смотреть на отношения между людьми.
Весы
Конечно, Весы могут не сразу купиться на фокусы других. Все-таки в их характере оценивать ситуацию перед принятием решения или сближением с тем или иным человеком. При этом они способны очень легко ошибиться, принимая все негативные стороны недобросовестных людей.
Для того, чтобы Весам не было больно, лучше всего прислушиваться к своему внутреннему голосу еще в начале общения или отношений. Если интуиция подсказывает, что человек рядом - способен на подлость - лучше обезопасить себя.
Козерог
Козероги никогда не любили оценивать других и развешивать ярлыки, потому им легче смириться со злом, чем обсуждать что-либо с обидчиком. Такая ситуация вредит и истощает. Когда-то Козероги поймут, что в личном мнении и оценке иногда нет ничего плохого.
Для того, чтобы не быть слишком доверчивыми и не пострадать, астрологи советуют Козерогам ограничить общение с людьми, после разговоров с которыми они чувствуют упадок сил, эмоциональный дискомфорт.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, доверие
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