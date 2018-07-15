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С первого взгляда: самые влюбчивые знаки Зодиака
Влюбленный человек настроен на романтику, ему хочется дарить свое внимание объекту симпатии и делать все для того, чтобы он чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Многим людям довольно сложно искренне влюбляться, в то время как другим это удается практически с первого взгляда. По мнению астрологов, на такое поведение существенно влияют звезды.
OBOZREVATEL предлагает узнать тройку самых влюбчивых знака Зодиака.
БЛИЗНЕЦЫ
Представители этого знака способны влюбляться просто молниеносно. Причем, им всегда кажется, что на этот раз - все очень серьезно и навсегда. Однако, их романы нередко длятся считанные недели, а потом, когда первоначальная страсть и эйфория угасают - они находят себе новый объект обожания. Самое интересное, они совершенно не преследуют цели кого-то обманывать или предавать. Они действительно свято верят в свое чувство и напрочь теряют самообладание при виде очередного симпатичного человека. Все дело в том, что Близнецы - самый переменчивый знак, поэтому их мысли и манера поведения меняются по несколько раз на день. Любовный гороскоп предупреждает - если вы серьезно настроены на семейные отношения, скорее всего, Близнецы не смогут дать желаемого. Хотя, конечно, бывают и исключения.
ВЕСЫ
Весы считаются одним из самых влюбчивых знаков Зодиака весьма заслужено. Часто они сами не знают, чего хотят от жизни, поэтому находятся в вечном поиске. Их очень легко расположить к себе и даже в каком-то смысле приручить. Стоит просто уделить минимум внимания и ответить взаимностью на их ухаживания. Скорее всего, представители этого знака моментально потеряют голову и с радостью окунутся в пучину страсти. Правда, надо быть готовым к тому, что в скором времени кто-то следующий может проделать все заново, и тогда представитель знака переключится на новый предмет обожания.
РЫБЫ
Рыбы буквально не могут жить без любви: им жизненно необходимо испытывать это светлое чувство постоянно. Поэтому представители знака подсознательно ищут того, кто заставит их сердце биться чаще. Интересно, что они не бросаются на первого встречного, а довольно тщательно выбирают для себя объект обожания. Иногда, конечно, он может быть и не один. Помимо этого, Рыбы - настоящие фантазеры и могут жить в мире своих иллюзий, рисуя там картины о большой и светлой любви, Однако, любовный гороскоп говорит, что если представитель знака все же действительно ощутит искреннюю симпатию к кому-то, их чувства могут быть очень сильными и долгосрочными. Главное, чтобы они сами осознали всю серьезность ситуации.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, любовь, знаки Зодиака
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