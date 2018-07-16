Какой знак зодиака самый сексуальный

16.07.2018 08:50

12. Водолей

Представители этого знака — одиночки. Может пройти немало времени, пока Водолей полностью откроется своему партнеру. Тем не менее, не все хотят видеть данную черту в своей второй половинке и именно поэтому Водолеи занимают последнее место в данном рейтинге.

11. Козерог

Козероги занимают предпоследнее место вовсе не потому, что являются плохими любовниками. Дело в том, что с представителями этого знака зодиака довольно сложно, поскольку они очень придирчивы, когда дело касается выбора партнера. Подобная черта характера может мешать Козерогу сблизиться с представителями другого знака зодиака.

10. Телец

Отношения с Тельцом могут стать как самым лучшим, так и самым худшим решением в вашей жизни. Представители этого знака зодиака отличаются верностью, но в то же время являются довольно упрямыми. Это может стать причиной недопонимания, а также скучной сексуальной жизни.

9. Дева

Когда дело касается секса, представители этого знака становятся просто помешанными на мелочах. Тем не менее, это вовсе не мешает Девам оставаться нежными и заботливыми в постели.

8. Весы

Весов можно смело назвать самыми страстными и творческими среди всех остальных знаков. Тем не менее, у этого качества есть также и обратная сторона. Весы являются страшными собственниками, когда дело касается отношений, что в свою очередь может привести к негативным последствиям.

7. Близнецы

Близнецы могут быть очень страстными, если у вас получиться угадать, что же именно их заводит. Узнайте, что именно нравится им в постели и вы проведете просто незабываемую ночь.

6. Стрелец

Представители этого знака зодиака известны своим стремлением постоянно открывать что-то новое для себя, в том числе и в постели. Если вы окажетесь в спальне со Стрельцом, будьте готовы попробовать что-то новое и возможно даже немного извращенное.

5. Рак

Раки являются страстными и эмоциональными любовниками. Отношения с ними, в том числе и секcуальные, будут похожи на поездку на американских горках.

4. Лев

Львы любят доминировать, что отражается и на их секcуальной жизни. Представители этого знака очень властные и эта черта буквально сводит их партнеров с ума. Тем не менее, нередко Львы страдают нарциссизмом, что в свою очередь может помешать их партнерам получить удовольствие.

3. Овен

Представители этого знака являются страстными и чувственными любовниками. Эти качества, наряду с желанием свести своего партнера с ума, раскрывают доминантную сторону Овнов, из-за чего они и получают более низкую позицию в тройке самых секcуальных знаков зодиака.

2. Рыбы

Старая добрая классика — именно так можно описать секcуальную жизнь представителей этого знака. Рыбы отличаются высоким либидо, но в тоже время являются очень романтичными любовниками и придерживаются традиционных взглядов. С ними вы испытаете поистине райское наслаждение.

1. Скорпион

Представители этого знака лучше всех остальных знают, как доставить удовольствие своему партнеру. На самом деле, Скорпионы являются самыми страстными и чувственными среди всех остальных знаков в постели. Со Скорпионом вы испытаете незабываемые ощущения и вам не захочется, чтобы это когда-нибудь заканчивалось.

Источник: https://from-ua.com