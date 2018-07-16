- Три знака зодиака, которые любят только себя11:12
- Какой знак зодиака самый сексуальный08:50
- С первого взгляда: самые влюбчивые знаки Зодиака13:15
- Бесконечная любовь: самые преданные и надежные мужчины по знаку Зодиака09:23
- Легко обмануть: самые доверчивые знаки Зодиака08:15
- Рейтинг самых добрых знаков зодиака22:38
- Как реагируют на обиду женские знаки Зодиака11:35
- Самые искренние и самые фальшивые друзья по знаку Зодиака09:47
- Психические возможности каждого знака зодиака09:00
- Ни любви, ни жалости: самые жестокие знаки Зодиака19:00
Три знака зодиака, которые любят только себя
Самолюбие - это черта многих людей, но есть знаки зодиака, которым свойственно зацикливаться на себе. Они не замечают вокруг себя людей, потому что им никто не нужен.
OBOZREVATEL и астрологи выделяют три знака зодиака, у которых часто есть непреодолимая тяга к самолюбованию.
Близнецы
Представители этого знака зодиака умеют скрывать чрезмерное самолюбие. Близнецы обожают себя и часто просто не считаются с чужими интересами. Им больше, чем кому-либо нужна свобода в отношениях.
Если они чего-то хотят, то будут добиваться этого всеми возможными способами. В любовных вопросах Близнецам бывает крайне сложно из-за своего эгоизма.
Телец
Тельцы - типичные нарциссы. Этим людям нравится любоваться собой. Они абсолютно убеждены в том, что у них нет изъянов. В телефоне Тельца много селфи и фотографий, где он или она одни.
Также представители этого знака зодиака не готовы подстраиваться под кого-то. Им тяжело даются решения, связанные со сменой работы или жилья.
Лев
Лев делает все ради себя и не скрывает этого. Помогать окружающим Львы готовы, но только если это не навредит их репутации. Сначала они решают свои проблемы. Представители этого знака зодиака готовы пойти на все ради продвижения по карьерной лестнице. Дружат они с теми, кто им может пригодиться.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, нарциссы, знаки Зодиака
- В Партии регионов "предельно удивлены" действиями Кокса и Квасьневского
- Депутат-регионал: "На Евромайдан приехали чеченские боевики" (ВИДЕО)
- Съезд Партии регионов: страсти вокруг Добкина и Тигипко
- Новый председатель Донецкого областного совета - Андрей Шишацкий
- Губернатор Донецкой области агитировать за себя будет в отпуске
- Бесплатные зонтики от Партии регионов стали причиной драки (ВИДЕО)
- Боевики нарастили число обстрелов на Донбассе: ранен боец ВСУ12:00
- «2 очень мощных взрыва»: Макеевка и Донецк вздрагивают от канонады10:12
- В "ДНР" работников железной дороги срочно переводят на трехдневку08:38
- Ситуация на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие21:30
- Порошенко выдвинул жесткое требование Кремлю 20:15
- Боевики-"таможенники" "ЛНР" на "республиканской границе" разжились 40 тысячами долларов19:55
- Что изменилось за время ООС на КПВВ «Гнутово»19:08
- На базе отдыха в Донецкой области произошел взрыв, есть пострадавшие-полиция 17:00
- С флешмобом, но без гуляний: Как в Мариуполе День металлурга отмечали16:16
- Обратно точно не вернемся: Переселенцы обживают новые квартиры в Мариуполе (Фото)16:02
- Боевики нарастили число обстрелов на Донбассе: ранен боец ВСУ12:00
- Путин приедет на саммит с Трампом уже с указом о помиловании Сенцова, – политолог11:45
- Врачи рассказали, как меньше потеть11:28
- Три знака зодиака, которые любят только себя11:12
- Интервью с Александром Вершбоу: Заявления Трампа на встрече с Путиным могут подорвать позицию НАТО10:50
- Живодеры устроили погром в харьковском мини-приюте и убили всех животных 10:30
- «2 очень мощных взрыва»: Макеевка и Донецк вздрагивают от канонады10:12
- Целая неделя шторма: синоптики предупредили о непогоде09:55
- Осторожно, мошенники: в Запорожье на деньги наказывают доверчивых потребителей коммунальных услуг09:38
- Итоги чемпионата мира по футболу09:30
- Врачи рассказали, как меньше потеть11:28
- Три знака зодиака, которые любят только себя11:12
- Кот, сорвавший интервью, стал героем интернета09:08
- Знаки удачи: как понять, что скоро в вашу жизнь ворвутся перемены к лучшему08:20
- Диетологи рассказали, как очистить организм от токсинов08:05
- Эта вкусная ягода нормализует артериальное давление22:15
- Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине21:05
- Ученым удалось обнаружить вирус зомбизма человека18:36
- Этот алкогольный напиток поможет избавиться от морщин18:25
- Эксперты назвали простые способы отпугивания комаров17:18
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Россияне проклинают Путина за Керченский мост в Крым: видео обрушения опоры моста вызвало скандал в Сети
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
- Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают