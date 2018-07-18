Как ведут себя в любви женщины всех знаков зодиака

18.07.2018 09:25

Всегда нужно знать, что предпочитают и как ведут себя в отношениях представители того же знака Зодиака, что и ваша половинка. Эти знания помогут вам найти «подход» к той, кого вы хотите завоевать.

Овен

Любовь женщины-Овна пылкая. Никаких полутонов — все по-настоящему. Когда они влюблены, то чувства у них всегда на первом месте. Они готовы посвятить этому всю свою жизнь.

У женщин, рожденных под этим огненным знаком, отношения развиваются под стать их стихии. Но бурные отношения возможны только с любимым. Свободолюбивые Овны согласны только на самый лучший вариант. Если его нет, они предпочтут наслаждаться одиночным плаванием.

Овны берут ответственность на себя, но при этом им нравятся сильные партнеры. Они ищут того, кто не посягнет на их свободу, но при этом не будет “пластилином”. Такое вот противоречие. Кроме этого, Овны становятся иногда заложниками собственной гордости, дикой ревности и упрямства. Это даже приводит к агрессии. Но все знают, что Овны — неисправимые оптимисты. И за бурей всегда следует солнечная погода.

Женщина-Овен обожает, когда ее восхищаются. А удачный комплимент может ей поднять настроение на целую неделю! Овны так хотят, чтобы их любили и гордились ими, что готовы горы свернуть, только бы снова услышать: “Лучше тебя нет!”.

Представители этого знака весьма предприимчивы. Работать, работать и еще раз работать! Им просто необходимо проявить себя в профессиональной области. И некоторые даже предпочтут семейным хлопотам работу. Но в страстные и верные Овны не покинут любимых в критической ситуации.

Телец

Тельцы уравновешенны и настроены реалистично. Они не склонны демонстрировать сильные эмоции. Поэтому ваш комплимент, предназначенный другой женщине, не вызовет скандала. Но это, конечно, при условии, что она уверена в вашей любви. В противном случае вы рискуете познать силу гнева. А она у людей этого знака редка, но поистине сокрушительна.

Об элегантности Женщин-Тельцов ходят легенды. Они умеют проявить женственность! При этом Тельцы любят, когда одежды на теле немного. Им удается сделать акцент на цвет, ведь в душе каждый представитель этого знака немного стилист. Они наслаждаются жизнью во разных ее проявления. Хорошая одежда, изысканные напитки, вкусная еда, красивые картины и только лучшая музыка!

Те, кто влюблен в Тельца ценят их нежность и преданность, но при этом важно не давать развития их пессимистическим настроениям. Не стоит с ними ругаться, иначе вы испытаете на себе их “тяжелое” оружие — безразличие и холодность.

Тельцы скептически относятся к фантазиям. Этим материалистам мечту нужно увидеть и “потрогать”. Они не склонны рисковать, но если они пришли к выводу, что дело стоящее, могут даже поехать в далекую экспедицию.

Красивые и сильные женщины-Тельцы в трудный момент не будут плакаться и пилить своего мужчину. Без суеты и паники они найдут работу сами.

Близнецы

Близнецы — калейдоскоп, вмещающий несколько личностей. Поэтому строить с ними отношения довольно сложно. И если с одной “личностью” вы договорились, то вторая завтра просто решит не идти с вами на свидание.

Близнецы уверены, что жизнь — это большой эксперимент. С ними вы навсегда забудете о монотонных буднях! Они мгновенно влюбляются и быстро остывают. При этом они склонны сомневаться. Такую женщину завоюет мужчина, который убедит ее в том, что он лучший.

Для Близнецов секс и любовь — равные понятия. Креативность и непредсказуемость в этой сфере у людей этого знака поистине безгранична. Темперамент словно ветер, гуляющий близ моря. Они то ласковы, то полны бурных порывов. И не нужно тратить время на постижение их логики — лучше предайтесь любви.

Тот кто, уже живет какое-то время с Близнецами, научились принимать их двойственность, которая проявляется и в отношениях, и в быту. Сегодня они обаятельны и веселы, а завтра резки и невыносимы. Но ради вас женщина-Близнецы готова отправиться даже на край света, разделив поровну все тяготы и радости.

И никогда не забывайте придумывать красивые комплименты, если хотите, чтобы ваш “хамелеончик” пребывал в радужном настроении.

Рак

Женщина-Рак — это апогей романтики и комфорта для любимого человека. Поцелуи и объятия, объятия и поцелуи… А еще борщи, котлетки, печеньки и добрые слова поддержки в трудную минуту.

От вас они тоже ждут всеобъемлющей заботы. Хотя говорить об этом не спешат. Впрочем, не стоит дожидаться их критики, она ведь весьма больно ранит. Но если вы заслужили любовь глубокое доверие Раков — в их сердце будет генерироваться поток чувств, которого хватит на десятерых.

В личности Раков прослеживаются, как говорится, две стороны Луны. Утром вы могли их видеть нежными и деликатными. А вернувшись вечером, вдруг застаете решительную и горячую натуру. И если есть причина, то в таком настроении Раки могут задать вам “по пятое число”. Хотя потом они будут сами корить себя, что ранили вас своими словами.

Женщины-Раки умеют хранить секреты. С ними приятно делиться жизненными историями. Но не забывайте, что они очень ревнивы. Это собственники в чистом виде! И в день вашей измены любовь мгновенно превратиться в глубокую ненависть. Если Рак перестал вам доверять, можете забыть о яркой и ласковой сказке любви.

Женщины-Раки — настоящие амазонки, которые не боятся испытаний. Но не забывайте, что у них бывают моменты слабости, когда им необходима поддержка. А от любви они так хорошеют, что мужчинам начинает казаться, что с ними — богиня!

Лев

Женщины-Львы — драгоценные творения, которые нуждаются в любви и уважении. А если вам не по плечу харизматичная личность, тогда не стоит и пытаться. Представители этого знака любят проводить время в окружении друзей. Будьте готовы к тому, что у вашей Львицы уже были отношения и не пытайтесь установить над ней “опеку”.

Львы просто физически не переносят внешний контроль в любом проявлении. А внимание противоположного пола принимают как нечто разумеющееся. Если вы комплексуете — она это заметит. Вам стоит верить в себя, ведь такого человека Львица полюбит страстно и искренне.

Львы могут быть щедрыми и понимающими. Но им претит проявление любви в “автоматическом” режиме. Они ценят осознанные комплименты, а не приевшиеся речи. Львы не любят клише и шаблоны. Вы хотите покорить сердце этой королевы? Тогда научитесь подходить ко всему творчески!

Львицы вовсе не эгоистки, они не холодны, но и не гонятся за вниманием. Эти требовательные женщины знают, что достойны лучшего. Им нравится тратить деньги на украшения и одежду. Дайте им такую возможность. А вкус у многих Львов просто отличный!

Женщины этого знака умеют проявлять хорошие манеры, но это никак не связано с покорностью. Как только вы ее подразните — “рычания” и “когтей” вам не миновать. В то же время вам нужно в определенные моменты уметь доминировать над ней.

Докажите, что на вас можно положиться. А если вы хороший любовник, Львица не сможет устоять. Ведь секс для нее — кульминация любви. Кому-то вы, может, и будете казаться снобами, но друг с другом вы будете много смеяться, планировать путешествия и любить и еще раз любить друг друга по ночам!

Амбициозные и уверенные в себе Львицы излучают магнетизм. Ревность они считают пустой тратой времени. А ради любимого человека способны пойти на многое, чтобы его спасти.

Дева

Дева — женщина, которая может бросить все ради серьезных чувств. При этом она может не обратить внимание на мнение извне. Для нее важно быть честной в первую очередь перед собой.

Женщина-Дева находится или в поиске или счастливо влюблена. В быту они — сугубые материалисты, но в отношениях — это “последние романтики”. Их изысканный вкус проявляется во всем: в одежде, в оформлении интерьера, в подаче блюд. Они — истинные перфекционисты.

Девы так заботливы! Вы можете положиться на них во всех сферах. Они не успокоятся, пока все не уладят. Девы ненавидят критику. О недочетах скажите лучше тактично с глазу на глаз, чтобы сохранить отношения. Девы сильнее других страдают от осознания несовершенства. Они редко проявляют ранимость на людях. Но в какой-то момент они могут просто уйти.

Представители этого знака довольно решительны, они руководствуются логикой. Но есть среди них и мечтатели. Хотя все они избегают драм и коллизий. Непредсказуемость их пугает. Подарите Деве гармонию и уверенность в завтрашнем дне. Но слишком бурных страстей лучше избегать. Женщины, рожденные под этим знаком, ценят нежную любовь.

Любовь обаятельных Дев удивительно проявляется в мелочах. И если отношения исполнены доверия, Дева станет лучшей женой для мужчины, который оценит ее красоту, ум и практичность.

Весы

Женщина-Весы — это море очарования! Они, словно маленькие светила, будут озарять ваш день и ночь.

Добрые, дипломатичные, немного упрямые и нерешительные. Как же они женственны! Но вы неожиданно можете увидеть, как они при необходимости играючи выполняют мужскую работу.

Женщина-Весы появится на улице только в ухоженном виде. Эти интеллектуальные леди знают, что все имеет значение. Они умеют анализировать и обожают беседовать с разными людьми. Даже угрюмые молчуны на них реагируют и начинают участвовать в разговоре. А цель Весов — всеобщая гармония. Они сразу вычисляют, кто ее нарушает.

Женщинам-Весам важно знать, что вы нуждаетесь в ее мыслях и советах по любому поводу. Если можете, подержите ее, когда она захочет переселиться, начать новое дело или сменить круг общения. Весы любят компании, танцы и веселье, но при этом умеют контролировать себя.

При всем очаровании представители этого знака бывают довольно властными. Они незаметно, но очень уверенно будут вести вас к своему мнению. Но при принятии решения они учтут и разум, и чувства. Ведь для них так важен баланс!

Весы более всего ценят красоту, чистоту и искренность! И будут искать это в своем избраннике. У прекрасных женщин-Весов слабым местом является нерешительность. Они часто откладывают принятие сложных решений. Им нужно помочь!

Скорпион

Женщины-Скорпионы — таинственны и прекрасны. Податься чарам их легко, но разгадать их дано не каждому.

Мужчины как мотыльки кружат возле этих пленительных дам. Но вы не привлечете ее банальными комплиментами. О том, что вы ей небезразличны может поведать ее пронзающий взгляд.

Скорпионы гордятся своей силой и талантами, которыми их сполна наделила природа. А если в какой-то момент они показались вам тихонями — это иллюзия. Они очень эмоциональны, просто вулкан не всегда извергается.

Женщины-Скорпионы — царицы и богини, великолепные жены и подруги! Они любят и ненавидят до конца. Никаких полутонов! Если вы затронули глубины сердца Скорпиона, то забудьте о вашей влюбленности. Или все, или ничего — без вариантов!

Скорпионы ревнивы. При этом они не собираются это скрывать. Они должны сказать последнее слово, они правы и т. д. Если эта женщина обиделась, вас ожидают испытания. Но стремясь доминировать, они готовы простить любимым людям любые прегрешения.

Все Скорпионы лояльны, преданны и верны в любви и в дружбе. Они дарят радость и страсть своим близким людям. Женщины ценят в мужчинах силу, решительность и стремление к победе. Других женщин Скорпионы не считают соперницами, так как уверены в своем магнетизме.

Скорпионов часто называют роковыми избранниками сердца. Но в случае счастливой любви, о лучшем вы не сможете и мечтать!

Стрелец

Женщины-Стрельцы — уникальные, искренние и непосредственные. Их откровения порой заводят в тупик. Зато как Стрельцы умеют вдохновлять в трудную минуту!

Стрельцы откровенны, поэтому с ними вам не стоит выдавать себя за кого-то, кем вы не являетесь. Они независимы и любые манипуляции, в том числе гипноз и служебные связи, с ними не пройдут. Они презирают “зазнаек”. Любовь к свободе нередко бывает причиной их одиночества.

Но если женщина-Стрелец нашла “своего человека”, он обретет самого надежного спутника на всю жизнь. Она всегда будет на вашей стороне, даже если от вас отвернутся все близкие и друзья.

Женщины-Стрельцы — импозантные и уверенные в себе женщины, которые знают все секреты стиля. Они щедры и терпеливы, но в гневе их лучше не видеть. В любви они весьма романтичны. Представители этого знака могут помнить ваш первый взгляд, первое прикосновение, песню, которая звучала во время поцелуя… Но это их секрет. Если они расстались с любимым, то всем своим видом будут показывать, что все в порядке. И вы не сможете понять, насколько разбито их сердце.

Эти необыкновенные женщины всегда молоды душой, и к возрасту это не имеет отношения. Они очень страстные в любви, остроумны и не боятся открыть свои чувства. Быть может, таких сладких поцелуев вам еще никогда не доводилось получать… Эта любовь захватит вас!

Козерог

Женщина-Козерог сама планирует свою жизнь и не боится трудностей. Их влечет успех. К нему они идут, делая свою карьеру. Если это вас тоже интересует, они могут дать хороший совет.

Эти немногословные люди никогда не сдаются. Их невозможно сломать, Козероги идут вперед и помнят все свои достижения. Их амбиции обоснованы, они знают что им это по силам.

Длительные переговоры — не их стихия. Или сделайте им хорошее предложение или не морочьте голову. Но при этом они умеют вести диалог и аргументировать. А романтичными словами для этих леди будет не признание в любви, а фраза: “ Ты самая умная и практичная женщина на свете!”.

Эти женщины умеют создать безупречный образ, создать уютный и красивый интерьер, выбрать лучшее украшение. Они любят интересный отдых и мелодичную музыку, а собеседников им много не нужно. Достаточно одного, но самого лучшего.

Поддержка Козерогам нужна, хотя они не покажут вам это. Но когда вы начнете чаще хвалить их, вы увидите, как женщина меняется. Ее душа просто поет в такие мгновения.

Если кому-то показалось, что Козерогам неведомы нежность и страсть, то это абсолютное заблуждение. За снятой маской сдержанности вы найдете необычайно пылкую любовницу и заботливого спутника жизни. И вы поймете, то лучшего партнера для счастливой долгой жизни просто не существует!

Водолей

Водолеи — влюбчивые и независимые. Представителей этого знака влекут эксперименты. Им нужны новые горизонты, они каждую минуту готовы расширять свое мировоззрение.

Не забывайте, что под этим знаком родилось наибольшее количество людей, изменивших мир. Если у них отнимут свободу их внутренний огонек погаснет.

Эти искренние и страстные люди не потерпят несправедливость. Они по сути добры и спокойны, но обожают бросать вызов общественному мнению. Их влекут необычные люди и события.

Женщина-Водолей мгновенно вникнет в суть ваших слов, а вам покажется, что она сейчас где-то не с вами. Но это говорит лишь о том, что ей уже все понятно и она заскучала. Люди этого знака не любят стоять на месте.

Роман с Водолеем навсегда изменит вашу жизнь. Эти люди люди — и логики, и романтики, и прагматики, и идеалисты. Но они не любят когда кто-то напрасно сгущает краски и драматизирует, как говорится, на ровном месте.

Женщинам-Водолеям нравится конфетно-букетный период, но если отношения зашли в тупик, незаметно исчезнет из вашей жизни. Водолеи — индивидуалисты, но их круг общения очень широк.

Вам нравится таинственность и одновременно открытость этой невероятной женщины, просто дарите ей любовь. И ваша жизнь покажется вам нескончаемым и прекрасным путешествием!

Рыбы

Рыбы-женщины — невероятно женственные, обворожительные и чуткие. Они любят, когда их партнер окружает их заботой, говорит комплименты, пусть даже самые обычные. Ведь, главное, искренность.

Вы будете общаться с ними на первом свидании, а вам будет казаться, что вы их знаете всю жизнь. Они такие любящие и чувствительные. Они не заденут вас словами. Им известно, как это бывает.

Произнесенная вами на рассвете фраза “Я люблю тебя” — лучшее начало дня для них. Никакие бриллианты не заменят им радость от истинных чувств.

Женщины-Рыбы дипломатичны и непринужденно ведут себя в незнакомой компании. Но если кто-то вдруг решит обидеть Рыб, он совершит ошибку. Эти проницательные люди уже заметили ваши слабости, поэтому найдут способ достойно ответить.

Рыбы любят комфорт и удовольствия. Нельзя сказать, что они стремятся нажить богатство, но красивые вещи и чувственные наслаждения их вдохновляют. Они живут в тревогах о завтрашнем дне. Их больше заботит “сейчас”. А потом… Потом все будет хорошо!

Всем Рыбам время от времени необходимо уединение. В своем чудесном мире они очистятся от стрессов и страхов. Но уязвимость они показывают только близкими людям, а во внешнем мире они ведут себя уверенно и независимо. И предавать Рыб или нарушать их интересы не следует, этого они не простят.

Рыбы чувствительны и жизнерадостны, но их сердце так просто не откроется. Если же вам удалось, то судьба подарит вам самую желанную и верную жену!

А что вы думаете по поводу этого всего

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на adfave.xyz



