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Как избавиться от венца безбрачия разным знакам зодиака
Что представляет собой безбрачие и можно от него избавиться навсегда? Но так ли опасен сам венец или это проявление кармы не дает человеку создать свою семью? Все эти вопросы взаимосвязаны между собой и разгадку к ним может дать лишь астрология, учитывая для каждого свой знак Зодиака.
Овен
Этот знак собственными силами при помощи красоты сможет создать свою семью. Для этого нужно сделать дом светлым и уютным. Сам представитель должен быть в хорошем настроении и им же заряжать своего партнера. Своим безразличием к окружающему пространству и партнеру, знак может только навредить себе и оттолкнуть удачу. Семейное счастье в руках можно удержать, если приложить к этому желание, и тогда от венца безбрачия можно избавиться навсегда.
Телец
Чувство юмора этого знака способно избавить его от самого долгого одиночества. Знак способен сам разрубить венец безбрачия, если во всех делах и проявлениях он будет только видеть положительную сторону. Находите радость в привычных вещах, принимайте активное участие в общественной жизни, и тогда плохая карма вас обойдет стороной.
Близнецы
Верный спутник знака — трудолюбие и исполнительность. Прислушивайтесь к мнению окружающих, помогайте людям бескорыстно, не растрачивайте себя по мелочам, тогда и венцу безбрачия в вашей жизни не будет места. К склочным и мелочным, наоборот, «прилипает» венец безбрачия и со временем разрушает их жизнь.
Рак
Этот уязвимый знак все нерешенные проблемы в браке перекладывает на свои плечи. Вам нужно научиться вести дипломатическую линию и учитывать не только собственное мнение. Постарайтесь идти на компромиссы и принимать верные решения для обеих сторон, и тогда венец безбрачия не очутится у вас на голове.
Лев
Отбросьте в сторону любование собой и чрезмерную обидчивость. И только тогда можно избавиться от навязчивой кармы одиночества. Хотя этому знаку не суждено жить одиноким человеком, он постоянно ищет общество, которое будет им восхищаться и аплодировать его успеху. Правильно направляйте свою энергию и не поддавайтесь соблазнам.
Дева
Знаку нужно научиться принимать людей со всеми недостатками и достоинствами. Консервативный взгляд на жизнь иногда нужно сменять на гибкость, и только тогда венец безбрачия не посмеет в вашу жизнь найти лазейку. Прислушивайтесь к мнению старшего поколения.
Весы
Этому знаку гарантирован венец безбрачия в том случае, если он будет своей агрессией подавлять других людей. Воспринимайте критику в свой адрес такой, какой она есть, станьте дружелюбными и не причиняйте зла своим партнерам. И только при таких условиях проклятие одиночества покинет вашу жизнь и не захочет в нее возвращаться.
Скорпион
Неординарное мышления и любимое занятие — именно это избавит знак от грозной кармы. Интересуйтесь всем новым, знакомьтесь с хорошими людьми и живите насыщенной жизнью, и только тогда ваши прежние «заслуги» сойдут с рук. Плохое настроение и уныние — отличная почва для постоянного одиночества.
Стрелец
Сила этого знака заключается в сострадании и умение видеть только хорошую сторону. Не нужно придираться к людям и испытывать их терпение, ведь именно такими действиями вы к своей персоне притягиваете проклятия. Живите с верой в сердце и интересуйтесь тем, что происходит за вашей спиной.
Козерог
Постарайтесь избавиться от своего упрямства. Не нужно манипулировать людьми и играть на их слабостях. Все греховные поступки — протоптанная дорожка к вашей карме. Не руководствуйтесь импульсами, потому как они ни к чему хорошему не приводят. Интересуйтесь не только своей жизнью, но и личными интересами близкого человека. И только на таких условиях вам удастся избежать злого рока судьбы.
Водолей
Во всем и всегда знайте чувство меры. Все эти действия направлены на разрушения венца безбрачия. Воспитывайте в себе чувство стиля и вкуса. Не относитесь пренебрежительно к тому, кто в вас верит и возлагает свои надежды. Практичность — ваш козырь для избавления от родовой кармы.
Рыбы
Чувство юмора вам обязательно пригодится по жизни. Не ленитесь, ставьте для себя выполнимые цели и задачи, и тогда венцу безбрачия не будет с вами интересно. Перемены в вашей жизни — стимул для нового начала, поэтому не бойтесь их. Не взваливайте на других свои проблемы, и только тогда ваше семейное счастье будет полноценным.
Теги: Донбасс, гороскоп, свадьба, одиночество, знаки Зодиака
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