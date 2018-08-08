Какие знаки зодиака самые умные

08.08.2018 07:43

Ум и интеллект - это то, что каждый человек развивает сам в себе. Тем не менее астрологи считают, что из всех умников и умниц у трех знаков зодиака есть практически патологическая склонность к эрудиции.

Близнецы

Близнецы - дети Меркурия. Эта планета отвечает за логику, эрудицию и интеллект. Именно благодаря Меркурию Близнецы имеют светлый ум и яркий интеллект. Еще с раннего детства маленький Близнец проявляет любознательность и невероятную сообразительность. Этому знаку зодиака свойственно решать задачи со скоростью света, замечать мельчайшие детали, всегда выделять главное из огромного потока информации. Меркурий наделил Близнецов феноменальной памятью, быстрым усвоением информации и удивительной проницательностью.

Дева

Планета Меркурий наградила Деву аналитическим складом ума, ярким интеллектом, умением анализировать, а также вниманием к деталям. Предприимчивость и сдержанный критицизм не дают ввести представителей этого знака Зодиака в заблуждение. Тратить время зря - занятие не для Дев. Все свои знания они проверяют и закаляют на практике, часто с головой уходят в науку и разного рода исследования. Так повелось, что с Дев выходят лучшие врачи.

Водолей

Третье, но не менее почетное место в рейтинге самых умных знаков Зодиака занимает Водолей. Этому знаку покровительствует Уран - это планета наделяет Водолеев гениальностью. Водолеи любят делать все по-своему. Кажется, это отличный навык в ситуации, когда привычный способ выполнения работы вам явно не подходит. Водолеи настойчиво следят за техническим прогрессом, обожают различные технологические новинки. Порой кажется, что эти люди словно стоят на одну ступеньку ближе к будущему, чем другие жители Земли. Водолеи - воодушевленные экспериментаторы, инноваторы и надежда человечества.

Источник: https://from-ua.com