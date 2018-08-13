Богиня-покровительница каждого знака зодиака

Каждый Знак Зодиака связан с божествами и духами согласно характеру каждого знака

Астрология – очень интересный и мощный способ предсказывать будущее и определять свою личность, пишет zerkalo.

Древние священники и жрицы считали, что каждый Знак Зодиака связан с божествами и духами согласно характеру каждого знака. Более того, оккультисты и мистики консультировались с астрологами, чтобы выполнить призывные заклинания и другие ритуалы. Поэтому каждый знак имеет дочерние сущности, с помощью которых можно определить свою Богиню-покровительницу.

Богиня Овна: Бригид, Светлая

Ваша Богиня-покровительница Бригид (или Бригхид), рожденная Дагдой, добрым всемогущим Богом Туатхи де Данана (переводится как Богиня Дану – Приморские Воды), является любимой Богиней Ирландии. Но ей поклонялись на всей территории Англии (там она более известна, как Бригантия).

Обратите внимание, что эти божества настолько сильны, что они выходят за пределы одного знака Зодиака.

Бригид – Богиня огня, света и тепла, а ее имя означает «Яркий / Возвышенный». Она – мастер всех искусств (включая магию), ее обычно изображают как кузнеца. Она хранитель Божественной кузницы и очага, способный трансформировать свою магическую, алхимическую, божественную силу.

Овен обращается к своему Божественному Огню, чтобы вдохновить вас, дать вам силы и «направить свой меч». Бригид поможет вам сбалансировать свою силу и создать прекрасный мир внутри вас.

Богиня Тельца: Хатхор, Хозяйка Запада

Ваша богиня-покровительница – Хатхор! Она была одним из самых популярных Божеств в Древнем Египте. Хатхору поклонялись короли и простые люди. В храмах и, конечно же, картинах-гробницах ее часто изображают как «Хозяйку Запада», которая приветствует мертвых в загробной жизни.

В других ролях она была Богиней любви, радости, музыки, танца и плодородия. Считалось, что она помогает женщинам в родах.

Тельцы могут призывать свои божественные силы, чтобы помочь окружающим вернуть улыбку и любовь. Хатхор здесь, чтобы помочь нам наслаждаться жизнью и вести нас спокойно в загробную жизнь.

Богиня Близнецов: Ирис, Посланница Радуги

Ваша Богиня-покровительница – это Ирис, крылатая Богиня горы Олимп, которая связывает Богов с человеческой расой. Она несет ответственность за доставку предзнаменований и посланий Богов смертным, она также помогала Богам, когда это было необходимо.

Она путешествует со скоростью ветра от одного конца мира к другому, в глубины моря и подземного мира. Ирис, Золотая крылатая Богиня, является олицетворением Радуги.

Обладая 7 основными цветами Радуги, она символизирует разнообразие жизни и 7 Царств, в которые она может путешествовать.

Близнецы призывают ее божественную силу, чтобы помочь понять, что плохая новость может несколько раз иметь положительный эффект в вашей жизни. Кроме того, Ирис может благословлять ваш характер и направлять ваши путешествия.

Богиня Рака: Артемида-Диана, Сияющая

Ваша Богиня-покровительница – сестра-близнец Аполлона. Оба являются Богом и Богиней Солнца и Луны. Артемида – божественная охотница, которая держит нас в безопасности и помогает женщинам при родах. Этот священный долг сделал ее чрезвычайно популярной в Древнем мире. Ее называли «Нержавеющая Дева», «Безопасная» и «Бездомная».

Раки призывают Артемиду-Диану, чтобы помочь им настроиться на силу Луны. Их колебания настроения могут быть сбалансированы с ее божественным руководством и чувствовать себя в безопасности.

Богиня Льва: Сехмет, Солнечная львица

Сехмет – одна из самых старых и почитаемых Богинь в египетском Пантеоне. Ее имя происходит от слова «схем», что означает власть.

Сехмет считалась Богиней-воином, ожесточенной и могущественной, защищающей все священное, египетские границы и царствование фараонов.

Люди Льва призывают ее Богиню-покровителя Сехмета, чтобы помочь им бороться со злом и расставить все по своим местам. Она дает им силы продолжать и выполнять свою задачу. Сехмет вознаграждает лояльность и храбрость.

Богиня Девы: Персефона, Матерь Природы

Персефона сама Дева. Она прекрасная Дева, которая очаровала Короля Подземного мира. Услышав ее смех, Аид, Бог подземного мира влюбился в прекрасную дочь Деметры, Богиню урожая. Однажды Аид наблюдал, как Персефона играет с Цербером и решил, что она должна быть с ним, поэтому он украл ее из мира, отвез в подземный мир.

Ваша Богиня-покровительница – Королева Подземного мира, которая также несет ответственность за смену времен года. Когда Персефона отправляется в Подземный мир, в день Осеннего равноденствия, Мать-природа засыпает. Когда она вернется из Подземного мира, в весеннее равноденствие, Мать-природа возродится!

Девы призывают Персефону дать им надежду, даже когда тьма наступила. Персефона может помочь им понять, что нет такой вещи, как реальный конец, жизнь продолжается, и весна снова придет!

Богиня Весов: Исида, которая восстанавливает жизнь

Твоя Богиня-покровительница – любящая мать, исцеляющая любовница. Исида – жена Осириса и мать Хоруса. Магия Изиды была настолько сильной, что ей даже удалось вернуть своего мужа, чтобы родить своего сына, Хоруса. Все молились ей. Богатые, бедные, хозяева и рабы. Исида – любящая мать всех, она всегда готова услышать наши просьбы.

Она – прекрасная жена и делает все возможное, чтобы защитить свою семью.

Весы призывают Исиду дать им силу и мудрость, необходимую им, чтобы принять правильное решение и придерживаться его.

Богиня Скорпиона: Морриган, Призрачная королева

Богиня-воин, которая связана со смертью и часто представлена, как трио воронов. Морриган любят этих птиц. Связь с вашей Богиней-покровителем и воронами очевидна, так как эта птица может видеть Царство мертвых.

Именно она решает, кто останется живым на поле битвы. Ее сила удивительна, она может верно хранить секреты.

Скорпионы призывают Морриган, потому что жизнь и смерть – это поистине бесконечное приключение для вас, чем больше вы ищете, тем больше вы обнаружите удивительные вещи и причины для борьбы. Жизнь – это бесконечная битва за мудрость, и вы – божественный воин, рожденный в этом мире, чтобы искать истину.

Богиня Стрельца: Афина, Мудрый и Храбрый

Афина – Богиня-покровительница Стрельца. Ее почитают как Богиню Мудрости. Яркая, храбрая и могучая, она не останавливается ни перед чем, пока правосудие не восторжествует. Афина –Богиня, которая призывает нас быть храбрыми, не сосредотачиваться на наших страхах, как бы ни был сложным наш путь.

Священное животное Афины – это Сова, которая за всем наблюдает, знает правду. Она уверена, что мы получим мудрость, которой мы жаждем, только если мы этого заслуживаем. Поэтому мы должны быть честными и добрыми.

Богиня Козерога: Фрейя, Королева Валькирий

Фрейя – покровительница ведьм, которую они называли Сейдром. Легенда гласит, что только женщины могли учиться и практиковать Сейдранда, как способ магии.

Пока Фрея находилась в подземном королевстве гномов, Свальталфайхайм, она наблюдала, как четыре гнома выкапывали чудесное ожерелье из золота и драгоценных драгоценностей Бризингамен, эмблему звезд. Чтобы получить это сокровище, Фрейя обратился к гномам с просьбой вернуть его. Как вы, возможно, догадались, Фрейя должна была «поспать» с гномами, чтобы получить это сокровище, которое позже зачало ее магией.

Козероги призывают Фрею как их Богиню-покровителя, чтобы стать увереннее и достичь своих целей. Она поможет вам развиваться и преуспеть в ваших начинаниях, плюс она поможет вам принести радость в ваш жесткий график!

Богиня Водолея: королева Маб, Опьяняющая

Королева Маб или Маев / Маэб – королева Коннахта в Ольстерском Цикле ирландского богословия. Могущественная фея-королева – ваша Богиня-покровительница, которую называют «опьяняющей». Она является волевой, амбициозный, хитрый и беспорядочной королевой воинов. Считается, что она является проявлением Богини суверенитета.

В древней и средневековой Ирландии была ключевой частью церемонии инаугурации короля. Согласно традиции, сверхъестественная женщина, представляющая суверенитет земли, выбирает короля, предлагая ему алкогольный напиток, чем отдавет ему суверенитет.

Водолеи призывают Фею Королеву Мабу, чтобы получить волю и удачу, которые им нужны, чтобы справиться с болью смертного мира. Она будет здесь, усиливая их обаяние, заставляя их чувствовать себя еще более уникальными, чем обычно.

Богиня Рыб, Йемая, Мать Воды

Йемайя известна как «Матерь моря», «Дама дождя», «Мать-Создатель», она является одной из семи африканских уважаемых богов пантеона Йорубан. Ее имя означает «Мать, чьи дети являются рыбой» и выражает свою прямую связь с морем.

Часто изображается, как русалка или черная женщина на берегу моря в сине-зеленом и белом платье. Йемая связана с океаном, морской водой, дождем, целебной плодовитостью, Луной, подсознанием, творчеством и женскими мистериями, такими как менструация, зачатие, беременность, роды и менопауза.

Йемая управляет домохозяйством, она предоставляет защиту, безопасность, любовь и исцеление всем тем, кто просит ее помощи. Это милосердный, сострадательный дух, который традиционно привлекал рыбаков, чтобы благословлять их сети и обеспечивать еду своей семье. Кроме того, жены рыбаков часто молились Йемайе, чтобы обеспечить защиту и благополучно вернуть своих мужей домой.

Рыбы призывают Йемайю, Богиню-покровителя, чтобы чувствовать себя в безопасности и более сильными. Вода является их элементом, она является «Матерью, чьи дети являются рыбой», она будет слушать их с состраданием и давать им то, что они просят у нее.

Источник: https://from-ua.com