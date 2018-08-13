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Названы самые ревнивые знаки зодиака среди мужчин и женщин
Иногда ревность называют неотъемлемой спутницей любви, иногда проявлением скрытых комплексов, но факт остаётся фактом — это чувство в определённой мере испытывает каждый человек. Чтобы узнать, насколько ревнив ваш партнёр и стоит ли опасаться беспочвенных подозрений с его стороны, нужно заглянуть в его гороскоп. Итак, какие знаки зодиака среди мужчин и женщин самые ревнивые?
3 самых ревнивых знака зодиака среди мужчин
Согласно мнению астрологов, наиболее ревнивым знаком зодиака среди представителей сильного пола является самоуверенный Скорпион, на втором месте пламенный Овен, на третьем надёжный Телец.
Скорпион
Мужчины-Скорпионы — большие собственники, которые готовы поставить штамп со своим именем на лоб любимой женщине, а иногда и приковать её к батарее в собственной квартире. Они не воспринимают даже мыслей о другом партнёре, и в случае малейших подозрений в измене могут заглянуть в телефонную книгу или даже устроить слежку за свой возлюбленной. Ещё одна особенность этого знака — склонность ревновать к прошлому. Если вы встречаетесь со Скорпионом, лучше порвать все фотографии и письма бывших поклонников, не рассказывать о любовных победах и максимально ограничить контакты с представителями противоположного пола.
Овен
Овны кажутся уверенными в себе, но в глубине души всегда испытывают страх и сомнения, а если прибавить к этому крайнюю импульсивность, влюбчивость и склонность идеализировать партнёра, получится просто гремучая смесь. Они зажигаются от малейшей искры, и могут устроить бурную сцену ревности даже по ничтожному поводу. Поэтому спутнице Овна придётся привыкнуть к взрывному характеру избранника и стараться не давать серьёзного повода для подозрений. Приятная новость заключается в том, что представители этого знака отходчивы — нужно просто дать им немного времени успокоиться, и причина ссоры будет забыта.
Телец
Мужчины, рождённые под знаком Тельца, очень консервативны и согласны только на отношения «жить долго и умереть в один день». Они редко испытывают ревность без повода, но при наличии обоснованных подозрений их гнев может быть разрушительным. Выход из ситуации — установить определённые границы общения со знакомыми представителями мужского пола (никаких объятий, поцелуев и флирта), а также дать Тельцу понять, что вы настроены на серьёзные отношения. Получив любимую женщину в полное владение, он, скорее всего, станет вести себя намного спокойнее, так как не будет допускать даже мысли об измене будущей жены.
3 самых ревнивых знака среди женщин
Гороскоп самых ревнивых женщин выглядит по-другому — пальма первенства принадлежит властным Львицам, далее идут идеалистки-Козероги, а замыкают тройку чувствительные Раки.
Лев
Говорят, что ревность испытывают неуверенные в себе женщины, но в случае со Львицами ситуация прямо противоположна. Они искренне считают себя идеалом и подарком судьбы, поэтому любая мысль об измене больно бьёт по их гордости — представительница этого знака не простит партнёру даже взгляда в сторону и невинного флирта. Чтобы избежать бурных сцен ревности, мужчине, который находится рядом со Львицей, нужно постоянно поддерживать веру в её исключительность. Для этого подойдут любые средства, начиная пламенными признаниями в любви и серенадами под окнами заканчивая цветами и другими подарками. Главный принцип — чем ярче, пафоснее и дороже, тем лучше.
Козерог
Женщины-Козероги мечтают о настоящем принце и идеальных отношениях, а кроме того, любят контролировать абсолютно всё в своей жизни. Так как достичь идеала и полного контроля очень трудно, ревность часто становится их перманентным состоянием, о чём окружающие даже не подозревают — представительницы этого знака редко проявляют свои чувства. Единственный способ избежать неприятных ситуаций и редких вспышек эмоций — всегда находиться в зоне досягаемости, отвечать на звонки и сообщать о своих планах, хотя бы на первых порах. Если у женщины-Козерога создастся ощущение, что партнёр абсолютно надёжен и не способен на неприятные сюрпризы, со временем она ослабит контроль.
Рак
Девушки, рождённые под знаком Рака, очень чувствительны, эмоциональны и склонны к серьёзным привязанностям. Начиная встречаться с мужчиной, они мысленно выбирают свадебное платье и имя для первого ребёнка, поэтому болезненно воспринимают любые мелочи, которые могут разрушить их хрупкие мечты. Вместо бурных сцен с битьём посуды представительницы этого знака начинают изводить себя подозрениями и даже могут впасть в депрессию. Чтобы избежать ревности своей избранницы, партнёру нужно как можно чаще говорить ей ласковые слова, устраивать романтические вечера и прогулки под луной, а еще лучше позвать её замуж. Будьте уверены, из такой девушки получится идеальная жена.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, отношения, ревность, знаки Зодиака
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