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3 самых интеллектуальных знака зодиака
У каждого знака зодиака есть свои сильные стороны. Довольно сложно их сравнивать, поскольку все они обладают собственными преимуществами и неизбежными недостатками. Но если говорить об уровне интеллекта – способности к анализу и восприятии – то среди всех заметно выделяются только три знака. А когда они еще и отлично понимают свои способности и данные им от рождения таланты, ничто не остановит их при достижении собственных целей.
1. Водолей
Водолеи не запрограммированы на провал. Они принципиально не следуют за большинством, а их абсолютная независимость мотивирует их на рождение оригинальных идей, с которыми никто не может соперничать. У Водолеев весьма изобретательный и нешаблонный стиль мышления, потому если перед представителем этого знака поставлена сложная задача, он сможет решить её самым неожиданным и нестандартным способом. Решительность Водолеев неизбежно приводит их к успеху, и они используют свои способности по максимуму. Люди, рожденные под этим знаком, могут стать выдающимися политиками, мыслителями и ораторами.
2. Скорпион
Людей этого знака зачастую недооценивают, поскольку их скрытная натура прячет от внешнего мира их истинные таланты и способности. Они увлечены теми вещами, в которые они беспрекословно верят, и хотя Скорпионам порой присуще принятие иррациональных решений, они всегда вовремя понимают ошибку и возвращаются на верную дорогу. Их отличает восприимчивость и эмпатия к близким. Они очаровательны и харизматичны, и это позволяет им быть примером для своих друзей, которые нередко начинают во всем подражать Скорпионам. Этот знак очень проницателен и знает о своих сильных сторонах и недостатках. Кроме того, все Скорпионы очень горды и умеют скрывать свою боль и расстроенные чувства.
3. Близнецы
Все Близнецы владеют коммуникационными навыками на высшем уровне: из них получаются несравненные ораторы и мудрые провидцы. Их в основном воспринимают как остроумных и веселых людей, потому они желанны в любом обществе и в любой компании. В области интеллекта у Близнецов доминирует логика. Они быстро изучают все, что им нужно, и сразу же начинают применять свои знания на практике. Близнецы сильны практически в любой сфере: от изучения новых языков до решения глобальных проблем.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на flytothesky.ru
Теги: Донбасс, интеллект, знаки Зодиака
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