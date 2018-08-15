Знаки зодиака: как они себя ведут, когда влюбляются

15.08.2018 10:35

Как понять, что на вас кто-то запал? Очень просто – по поведению человека, по поступкам, по эмоциям. И в этой статье мы поможем вам разобраться, любят ли вас или просто играют с вашими чувствами.

1. Овен

Овен не будет ходить вокруг да около, если он заинтересован. Он будет задавать множество вопросов, чтобы узнать все о вас. Может потребоваться некоторое время, чтобы понять, каковы намерения этого знака, но вы скоро поймете, что всё, что он хочет, – это пообщаться и провести время с вами. Овны склонны смущаться по поводу своих чувств в самом начале, чтобы не отпугнуть вас.

2. Телец

Тельцы, как правило, большую часть времени защищаются, потому что боятся собственной уязвимости. Вы будете, скорее всего, получать от Тельца какие-то смешанные сигналы: в один миг он игрив и радушен, а в следующую минуту – закрыт и суров. Пока Телец не уверен, что он может доверять вам и вашим словам, он станет действовать именно так.

3. Близнецы

Вначале их чувство может показаться немного агрессивным, но делается это непреднамеренно. Близнецы просто рады быть с вами как можно дольше и чаще. Они никогда напрямик не скажут вам, как они себя чувствуют, и оставят все догадки вам. Пытайтесь разгадать Близнецов сами!

4. Рак

Влюбившись, Рак переносит этот процесс тяжело, поэтому он склонен быть осторожным в своих ощущениях, боясь причинить неудобства и себе, и своему избраннику. Это самый эмоциональный и восприимчивый зодиакальный знак! Раки настолько переполнены чувствами к вам, что вы это сразу увидите и почувствуете!

5. Лев

Лев довольно упрям, когда дело доходит до его чувств. В принципе его намерения кристально чистые, и он проявляет свои эмоции открыто. Со стороны может показаться, что этот знак немного агрессивен, но если вы не находитесь на той же волне, что и Лев, просто озвучьте ему свои мысли, чтобы он дал вам необходимое пространство.

6. Дева

Девы никогда не выкладывают все карты на стол. Если они тайно влюбляются в вас, они будут притворяться безразличными и апатичными. Своего избранника Дева всегда подвергает тщательной проверке перед тем, как совершить следующий шаг. Скорее всего, чем более незаинтересованными Девы кажутся, тем больше вы им нравитесь. Они просто слишком упрямы (или, скорее, испуганы), чтобы признать тот факт, что они влюбились.

7. Весы

Им приходится взвешивать все плюсы и минусы признания кому-то в своих чувствах, поскольку Весы очень осторожны и боятся, что их сердце ненароком разобьют. Любые решения Весы принимают медленно, тщательно все анализируя и просчитывая. Сначала они изрядно нервничают, но как только будут уверены в своих чувствах, то начнут двигаться вперед.

8. Скорпион

Скорпион будет бояться, что вы, возможно, не заинтересованы в нем. Поэтому этот знак будет сходить с ума и притворяться, что вы ему неинтересны, да и сам он давно занят (даже если это не так). Скорпионы – очень преданные люди, но если вы не отвечаете взаимностью, они отойдут в сторону, не пытаясь оказывать на вас давление.

9. Стрелец

Стрелец – личность цепкая: он жаждет провести с вами каждую минуту и познавать мир вместе. Но это только потому, что он хочет разделить все со своим избранником. Его любовь – это просто попытки узнать больше о человеке, за которым он ухаживает. Тем не менее, если вы захотите надавить на Стрельца, он начнет задыхаться от вашего присутствия.

10. Козерог

Козероги думают о будущем в долгосрочной перспективе. Поэтому, если они влюбляются в вас, они, вероятно, сразу же будут строить серьезные планы. Но сначала они спросят вас о ваших целях, потому что Козероги не станут тратить время на отношения, которые никуда не приведут. Чем больше они спрашивают о вашем будущем, тем больше вы их интересуете.

11. Водолей

Любовь не является их первоочередной задачей, поскольку они новаторы и люди не от мира сего. Поэтому, если Водолей забросит свою работу, чтобы потратить время на вас, без сомнения, знайте, что он влюбился или, по меньшей мере, заинтересован в вас. Не воспринимайте его чувства или время как должное, потому что Водолеи – люди серьёзные.

12. Рыбы

Когда Рыбы влюблены, они уходят в любовь с головой. Поскольку они личности творческие, то будут проявлять свою любовь в стихах, песнях или в любом другом виде искусства. Сначала они могут немного испугаться собственных чувств, но они сделают все, чтобы вы знали, как они к вам относятся

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на flytothesky.ru