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Как характер женщины зависит от месяца ее рождения
Существуют разные виды гороскопов с привязкой к декадам, лунным фазам, знакам Зодиака, месяцам и числам, соответствующим дате рождения. Предлагаем определить характер женщины по месяцу рождения и дате.
Январь
Это месяц рождения самых терпеливых и выдержанных женщин. В то же время такие женщины могут иметь мужской, стоический характер.
Они не будут жаловаться или делиться откровениями, предпочитая гордо и самостоятельно справляться с проблемами. Январские женщины талантливы в кулинарном искусстве, но не любят заниматься уборкой.
Февраль
Это месяц рождения настойчивых и упрямых женщин со сложным характером. У них бывают нервные срывы, но в то же время присутствует достаточно высокий самоконтроль.
Они никогда не боятся трудностей и быстро принимают решения, которые не всегда оказываются правильными. Обидчивы и бывают мстительными. Хорошо манипулируют людьми, и потому у них удается карьера. Очень любят детей.
Март
Месяц рождения самых чувствительных женщин. Они очень впечатлительны и ранимы, поэтому часто проявляют упрямство, которое в итоге оборачивается им во вред. Очень мнительны и считают себя несчастными.
Этим женщинам действительно трудно добиться успеха из-за их застенчивости. Природа одарила этих женщин хрупкостью и обаятельностью, поэтому они так притягивают мужчин-защитников.
Апрель
Характер женщин по этому месяцу рождения отличается такими чертами как смелость, настойчивость и целеустремленность.
Идеальным дополнением является здравомыслие и практичность. Эти люди всегда знают, чего хотят, поэтому медленно, но верно достигают желаемого, но совершенно не выносят нестабильности. Эмоции и чувства всегда позади разума.
Май
Властные и требовательные, бескомпромиссные и решительные женщины. Обид не прощают, поэтому могут легко развестись с мужем, хотя потом пожалеют.
Это упрямые женщины с лидирующими качествами, поэтому им легче занять кабинет начальника, чем найти мужа. Во главу угла ставят материальный достаток.
Июнь
Главная черта женщин, рожденных в первый летний месяц – осторожность. Часто такие люди очень ранимы и мнительны, но при этом настолько добрые, что никогда не станут мстить.
Не любят конфликтов, имеют хорошую интуицию, которая, кстати, помогает этих конфликтов избегать. Поступки совершают под воздействием настроения.
Июль
В этом месяце рождаются самые скромные и застенчивые женщины. Они часто переживают и постоянно занимаются самоанализом. Всю их жизнь определяет настроение.
Скромные и романтичные, умеют очень глубоко чувствовать и переживать, но никогда не показывают это. Дом и семья для женщин июля – главное в жизни.
Август
Самые гордые и независимые женщины рождаются в этом месяце. Они также добры и благородны, но властолюбивы и по натуре лидеры. Любят быть в центре внимания, но независимы.
Имеют большую харизму, и, несмотря на то, что постоянно притягивают к себе мужчин, очень ценят семейные отношения. Очень честные и порядочные, поэтому часто бывают обмануты.
Сентябрь
Вспыльчивые и эмоциональные женщины этого месяца отличаются целеустремленностью и расчетливостью. Крайне самолюбивы и скуповаты, поэтому трудно расстаются с долгами.
Любят быть в компаниях, но всегда помнят о собственной выгоде. Очень ревнивы и независимы, большие чистюли, педантичны и умеют очень вкусно готовить.
Октябрь
Простые в общении, очень обязательные, остроумные в общении женщины. Практичны, но бескорыстны с друзьями и великодушны. Решения принимают только после тщательного обдумывания. Имеют хорошую память.
Эти женщины очень принципиальны и предательство не прощают, хотя всегда стараются сохранить семью, в которой выступают лидерами. Очень хозяйственны.
Ноябрь
Очень расчетливые, себялюбивые и эгоистичные женщины. Их супругам придется смириться с тем, что их мнение будет редко браться в расчет.
Бережливы и экономны. Очень страстные в любви, сексуальные и темпераментные.Умеют любить глубоко и сильно. Дополнительные черты характера определяются по дате рождения.
Декабрь
Эмоциональные женщины со взрывным характером. Настойчивые и бесстрашные, независимые и прямые, они будут добиваться успеха, преодолевая любые препятствия.
Очень общительны, романтичны, идеалистичны, хорошие подруги. Не отличаются бережливостью и вспыльчивы, поэтому в семейной жизни часто испытывают трудности.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, женщина, День рождения, характер
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