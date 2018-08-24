Рейтинг самых горячих мужчин по знаку зодиака

24.08.2018 09:30

Представители сильного пола реагируют на рейтинг сексуальности по-разному, впрочем, как и женщины, одни из-за этого выходят из себя, другие никак на это не реагируют, ну а третьи просто улыбаются, при этом думая про себя: «Ох уж эти женщины, больше заняться им не чем». Но женщины не очень обращают внимание на этих непонимающих мужчин, и все равно периодически думают о сексе. А еще о том, что никакие комплименты, ухаживание и другие схожие «симптомы» не расскажут о том, какой же этот парень в постели. И вот наконец-то специалисты услышали мольбу девушек и решили помочь, они рассказали о самых сексуальных самцах.

Итак, поехали!

Раки

Пятерку наших лидеров возглавляет рак. Этот знак зодиака является самым чувственным, а специалисты утверждают о том, что мужчины, родившиеся под этим знаком, являются просто сексуальными гуру. Рак перед тем как приступать непосредственно к практике, да и для того чтобы не упасть в грязь лицом обязательно подготовится, даже если он уже достаточно изучил литературу о сексе, перед выходом обязательно проштудирует ее еще раз. Для него слова о доставлении удовольствии партнерши не пустые слова, а можно сказать своеобразный лозунг. Именно такой обстоятельный подход к делу обеспечивает первое место в нашем рейтинге.

Однако существует «маленькое», но, не так просто заполучить такого парня в любовники. Он настоящий ценитель красоты. И это не мешает ему быть романтичным, немного старомодным и не лишает способности предугадывать почти все страстные желания своей дамы. Очень любит прелюдию. Если женщина остается безучастна и равнодушна, он без всяких угрызений заменит ее на более достойную.

Стрельцы

Эти ребята не зря занимают место в тройке лидеров они неотразимо сексуальны и если выбирают цель, то никогда не промахиваются. Те завоевания которых добивается рак при помощи теоретических знаний, стрелец это делает исключительно на практических познаниях. Мужчин-стрельцов частенько упрекают в том, что они очень часто меняют своих партнерш. Хотя с другой стороны, как тогда добиться желаемого результата без практики? Он не может спокойно пройти мимо красивой и ухоженной женщины, любовные приключения – это его стихия. Мужчин-стрельцов называют секс-фанатами и поверьте не просто так. Им нравится испытывать новые ощущения с новыми подружками.

Своего успеха стрельцы добиваются с помощью такого набора качеств как обольстительность, умение радоваться жизни, а также «подвешенный язык». Очень ценит в женщинах готовность экспериментировать.

Тельцы

Мужчин-тельцов знающие дамы называют «марафонцами». Секс с такими мужчинами не может называться каким-то утомительным занятием, во время которого дама может поразмышлять о том: «А не обновить ли обои?». Почему именно марафонец, потому что эта своеобразная дистанция состоит как минимум из трех и более частей. И при завершении каждого этапа следует умопомрачительный оргазм женщины. Но большее предпочтение он отдает совместным достижениям вершины блаженства.

К особенностям этих мужчин можно отнести романтический настрой, в который входят романтическая музыка, соответствующее освещение и благородные напитки, да при помощи последнего эти ребята восстанавливают свои силы.

Скорпионы

Мужчины-скорпионы несмотря на то, что занимают не первую строчку несут в себе сплошные страсти, в приятном смысле. Они настолько соблазнительны, что из-за этого их называют секс-магниты. Чем они притягивают? Эти мужчины любят женщин не только за их красоту, а и за умственные способности, что дамы очень ценят. Искусство любви у них тоже на высоте, а их ласки всегда искренние. Отличаются скорпионы от стрельцов тем, что они «не прыгают в массы», а предпочитают одну проверенную партнершу.

Не очень хорошей особенностью скорпионов является ревность, которую может спровоцировать посторонний взгляд, ошибочный звонок по телефону, нарядность без повода на то. Почему дамы относятся к этим выходкам терпеливо? Причин много, но основная такая, после приступа ревности обязательно происходит взрывное примирение, которое доводит до сумасшедшего оргазма.

Близнецы

Завершают наш рейтинг сексуальных самцов близнецы. Какую из своих сторон может показать близнец, очень часто он и сам ответить на этот вопрос не может. Почему эти ребята занимают последнюю строчку? Объясняется это тем, что в постели они безупречные любовники, однако, после нескольких ночей секса могут потерять интерес к объекту желания. Специалисты поясняют это тем, что у мужчин-близнецов двойственность характера преобладает над ними самими. Но женщины все равно их любят, потому как эти мужчины весьма искусны в прелюдиях, а также не лишены фантазии. В переломные периоды близнецы могут общаться одновременно с двумя женщинами и на качество секса это не влияет, как у одной, так и у другой.