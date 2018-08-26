Гороскоп на неделю с 27 августа по 2 сентября 2018 года

26.08.2018 09:35

Гороскоп — главный помощник на пути к мечте. Советы астрологов помогут вам выбрать наилучшую и наикратчайшую дорогу к славе, богатству и любви. На рубеже двух времен года многое может измениться к лучшему.

Даже если настроение звезд и планет вас разочарует, попробуйте воспользоваться тремя ежедневными ритуалами, которые помогут вам стать успешнее. Всегда нужно иметь запасной план, который с большой вероятностью поможет вам достичь желаемого.

Овен

Всего выделяется 10 негативных установок, которые мешают добиваться людям желаемого. Подобные вирусные программы могут посетить сознание Овнов в неблагоприятные дни силы планеты-антагониста Венеры — 28, 29 и 31 августа. В эти дни эмоциональный фон будет крайне негативным, потому что планета окажется в усиливающих аспектах. Это может привести к появлению страхов, сомнений или обид.

Все три союзника в лице Солнца, Плутона и Марса усилятся в понедельник, так что первый день недели окажется во власти созидательной энергии. Это отличное время для новых начинаний, самоотверженного труда и приятных знакомств. В последний день лета негативное влияние Венеры отчасти удастся нейтрализовать активному Солнцу и Марсу.

Телец

В понедельник и вторник Луна находится в Знаке Рыб. Это будут прекрасные дни для продуктивной интеллектуальной деятельности или обучения. Последний день лета и первый день осени пройдут под эгидой Тельца. В эти два дня Вселенная поможет Тельцам в их начинаниях. 2 сентября можно будет как следует поработать дома, потому что Луна окажется в тригоне с Марсом. Важно сохранить стремления и напористость даже в выходной.

Строго негативных дней на этой неделе не предвидится, что дает Тельцам шанс вырваться за пределы своей зоны комфорта. Избавиться от маловероятного, но возможного негатива, который может проникнуть в ваше личное пространство в любой из дней, помогут три надежных способа энергетической защиты.

Близнецы

Близнецам астрологи и специалисты сайта dailyhoro.ru советуют заняться настроем и заботами о здоровье. Дыхательная практика станет наилучшим помощником для представителей Воздушной стихии. Первые три дня недели прекрасно подойдут для начала тренировок и самоанализа, потому что союзный Меркурий окажется в очень мощных аспектах с другими планетами. Эти три дня будут как теплый дождь в прохладный летний вечер — самые приятные в уходящем месяце.

Юпитер и Нептун не смогут превзойти Меркурий по силе, даже объединив усилия. Это значит, что остальные дни недели идеально подойдут для размеренной работы и отдыха. Близнецы будут свободны как ветер, особенно в энергетическом плане.

Рак

27 и 28 августа — очень благоприятные дни для Раков. Особенно стоит выделить 28 число, ведь в этот день союзный Юпитер окажется в двойном аспекте с Солнцем. Это будет крайне яркий и необычный день, в который можно смело двигаться в сторону мечты. У представителей этого Знака усилится интуиция, появятся оптимизм и вдохновение.

В последний день лета негативно настроенный Марс окажется в крайне отрицательном и мощном аспекте с Луной. Возможно, это заставит Фортуну отвернуться от Раков в сфере любви. Стоит избегать новых знакомств и спонтанных свиданий. То же самое касается и покупок — денежные траты лучше приостановить. Не стоит в этот день перетягивать на себя чужие проблемы.

Лев

27, 28 и 31 августа союзное Солнце будет усилено чрезвычайно важными аспектами. Эти дни желательно посвятить работе или поиску новых увлечений. Астрологи отмечают возможный рост энтузиазма у Львов в эти три дня. Они советуют следовать десяти основным правилам успеха, чтобы стать удачливее. Основополагающим принципом любой победы в эти дни будет сочетание желания и мотивации.

Последний день недели может стать опасным для Львов из-за мощной Луны в аспекте с Марсом. Это может сделать их излишне навязчивыми или, наоборот, закрытыми и чрезвычайно жестокими. В сознании Львов могут происходить негативные скрытые процессы, провоцирующие появление страхов и комплексов.

Дева

Использование утренних медитаций может каждый новый день Дев сделать лчше предыдущего. Особенно это касается опасных дней. 31 августа отрицательная планета Венера окажется усиленной аспектом с Солнцем. Этот день может стать для Дев очень нервным. Астрологи советуют опасаться конфликтов и споров. Дипломатичное ведение диалога позволит представителям этого Знака сохранить позитивный настрой.

Первые три дня недели будут очень позитивными с точки зрения энергетики, потому что союзный Меркурий окажется в сильных аспектах с другими планетами. Особенно это касается среды, когда планета будет в двойном аспекте с Сатурном и Плутоном. Этот день Девам желательно посвятить любви, встречам с друзьями и близкими. Новые знакомства также могут быть полезными.

Весы

28 августа — самый опасный день этой недели, потому что главный источник негатива для Весов, Марс, будет в двойном аспекте с Солнцем и Луной. Это значит, что представители данного Знака станут более раздражительными и грубыми. Импульсивность и эгоизм могут разрушить даже тщательно продуманные планы.

Союзная Венера будет активна 29 и 31 августа. В эти дни можно перенять пять привычек успешных людей. Стоит учиться не на своем горьком опыте, а на ошибках окружающих людей. Это будут прекрасные дни для обучения и получения новых знаний. Астрологи советуют не бояться новых знакомств, так как некоторые из них могут оказаться судьбоносными.

Скорпион

Скорпионам удача улыбнется 27, 28 и 31 августа. В эти дни их могут ожидать приятные изменения во многих сферах жизни, потому что союзный Марс окажется в очень мощных аспектах. Понять, что жизнь скоро изменится, помогут пять признаков. В эти три дня Скорпионами откроется много шансов для укрепления позиций в любви и в карьерных планах. Не стоит тратить это драгоценное время на безделье и бессмысленный отдых.

29 августа прямой антагонист Скорпионов Венера окажется в союзе с Нептуном. Этот день, как и весь конец грядущей недели, лучше провести в уединении. Астрологи рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, заниматься легкими физическими упражнениями и пребывать в постоянном движении, чтобы избежать энергетического застоя.

Стрелец

27, 28 и 29 августа союзные Юпитер и Нептун будут очень сильными. Их аспекты с другими планетами наградят Стрельцов удачей в любовной сфере жизни. Это будут прекрасные дни для романтики, нестандартных свиданий, любовных признаний и для новых знакомств. Чувство юмора Стрельцов будет их «изюминкой» в глазах противоположного пола.

В эти же самые дни антагонист Меркурий будет тоже силен. Тем не менее Стрельцам вполне может повезти в любви. Меркурий ухудшает память и ослабляет желание Стрельцов искать новые знания. Творческий потенциал в эти дни немного снизится. Возможны финансовые потери из-за невнимательности. Крупные покупки лучше отложить до следующей недели.

Козерог

Первые три дня недели для Козерогов могут стать очень успешными, потому что союзный Сатурн будет в эти дни весьма активным. Он поможет Козерогам укрепить свои позиции во всех сферах, найти смысл жизни или приблизиться к его пониманию. В такие мощные дни особой силой будут обладать обряды на исполнение желания.

31 августа и 1 сентября антагонист Козерогов в лице Луны будет силен. Пребывание ночного солнца в Знаке Тельца в значительной мере усилит его энергетику. Козероги могут стать более капризными, ранимыми и депрессивными. В пятницу и субботу лучше не перегружать свой организм работой или переживаниями.

Водолей

Сразу три союзные планеты станут сильными 27 августа, в понедельник. Речь идет о Сатурне, Нептуне и Уране. В первый день недели наиболее актуальными будут пять основных законов Вселенной. Именно по ним лучше жить и ориентироваться в своих делах. Предусмотрительность и осторожность помогут Водолеям стать успешнее и правильно спланировать дела на грядущую неделю.

Следующий день, 28 августа, будет, наоборот, крайне опасным. Это произойдет из-за чрезвычайно активного Солнца в двойном аспекте. Энергия этого светила негативно влияет на настроение Водолеев и на их способность сохранять спокойствие в трудных ситуациях.

Рыбы

Рыбам желательно справляться с собственническими чувствами в самые опасные дни этой недели. В первые три дня отрицательный Меркурий усилит свою энергетику. Эти дни желательно посвятить борьбе с ревностью, которая может проснуться в представителях этого Знака Зодиака. Эффективные заговоры от ревности помогут Рыбам справиться с желанием обладать любимым человеком безраздельно.

Самые позитивные дни недели — пятница, суббота и воскресенье. 31 и 1 числа союзная Луна будет в Знаке Тельца, поэтому эти дни отлично подойдут для покупок и для смены обстановки. 2 сентября Луна окажется в союзе с Марсом, поэтому можно будет заняться ремонтом, поиском новых увлечений и источников дохода.

Источник: dailyhoro.ru



