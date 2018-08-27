- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Гороскоп на неделю с 27 августа по 2 сентября 2018 года09:35
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Названы самые подлые знаки Зодиака13:01
- Рейтинг самых горячих мужчин по знаку зодиака09:30
- Как характер женщины зависит от месяца ее рождения12:47
- Из-за чего ссорятся разные знаки Зодиака?15:15
- Кто из знаков Зодиака самый добрый?08:30
- Ангелы охраняют: названы знаки Зодиака, которым невероятно везет22:49
- Знаки зодиака: как они себя ведут, когда влюбляются10:35
7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить
Иногда сильные личности также и самые сложные. Это не означает, что они негативные, ущербные или отравляющие, просто с ними крайне трудно наладить отношения. Вот 7 сложных для понимания знаков Зодиака, с которыми трудно поладить:
Водолей (20 января — 18 февраля)
Не думайте, что, если Водолей принимает других людей и их различия, он сдержан по отношению к ним и легко сближается с ними. К сожалению, из-за их проблем с эмоциями, с ним может быть тяжело поладить.
Вести диалог с тем, кто закрыт в то время, когда вы выражаете свои чувства, сложно. Водолей не имеет сочувствия к окружающим, но требует, чтобы его близкие были в ладах с эмоциями.
Водолей не обсуждает, что его беспокоит и почему, но будет ждать, что вы поймете его чувства, даже если он отказывается говорить о них.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Овен – веселый напарник, если вы следуете его примеру и отвечаете его требованиям. Он не заботится о мнении других людей и редко предугадывают последствия своих действий. Если вы согласны всегда ошибаться рядом с Овном, вы поладите с ним.
Однако, если вам не нравятся конфликты, риск и принятие неоднозначного морального кодекса, тогда ожидайте трудностей в общении с Овном. Он очень требователен к другим и не имеет ни капли терпения.
Он никогда не признает, что совершил ошибку, и, вместо того, чтобы осознать это, просто пустится в новое приключение и забудет об этом. Если у вас проблемы с Овном, можете даже не пытаться поговорить о них, поскольку он, вероятнее всего, будет занят другими, более важными делами.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпион известен тем, что получает то, что хочет, если он желает этого, и к черту всех, кто пытается встать на его пути. Скорпион – доминантная личность и всегда будет следовать лишь по своему усмотрению.
Держитесь подальше от рассерженного Скорпиона, потому что в гневе он буквально набрасывается на свою жертву. Когда он ревнует или обиделся, его невозможно урезонить.
Если Скорпион думает, что вы солгали ему или, что еще хуже, предали, он не будет говорить с вами об этом, просто вычеркнет вас из своей жизни и, вероятно, продумает план мести. Он отлично разбирается в слабых местах других и используют их в свою пользу.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Близнецы кажутся очаровательными и спокойными, но вас может раздражать их рассеянность и невозможность сосредоточиться. Их внимание сложно удержать, так же, как и заставить их выслушать вас. Близнецы очень чувствительны и могут надумать себе обиду, там, где ее нет.
Когда они думают, что их не уважают или причиняют боль, Близнецы притворяются безразличными. Они говорят одно, а делают совершенно другое.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Когда Дева чувствует угрозу, она не будет сдерживаться с человеком, который угрожает ей. Дева – суровый критик, и вы пожалеете, если поинтересуетесь ее мнением по какому-то вопросу.
Дева может быть чрезвычайно суровой и осуждающей. Она придирчива, и видит наименьшие ошибки, которые вы допустили. Она знает, как и что нужно правильно делать, и считает, что вы все делаете неверно.
Телец (20 апреля — 20 мая)
С Тельцом трудно поладить, потому что он очень упрям. Когда он упирается рогом в стену, с ним невозможно нормально общаться. Он не понимает концепцию компромисса и считает свое мнение единственно верным, если определился с ним.
Телец может быть груб и невнимателен к чувствам других людей. Он игнорирует чужие эмоции. Разговаривать с Тельцом – то же самое, что биться о бетонную стену.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерог считает, что он знает все лучше остальных и может быть очень упрямым. Он не любит рисковать и выходить из своей зоны комфорта, и, если вы попытаетесь вытянуть его оттуда, ждите неприятностей. Козерог очень замкнут.
Однако он более чувствителен, чем кажется, и, если вы не нарочно навредили ему, он не станет обсуждать это с вами, а поквитается своим отношением к вам. Козерог, как правило, любит держать все под контролем, что делает его одним из самых сложных для понимания знаков Зодиака.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на soulpost.ru
Теги: Донбасс, отношения, знаки Зодиака
- Как достать соседа. Или спасти!
- Обнародованы данные параллельного подсчета избирательного штаба ПР
- В Луганской области погиб депутат от Партии регионов
- Почему Бориса Колесникова убирают из главных регионалов Донетчины
- На митинге в Краматорске осудили экстремизм и станцевали под музыку (ФОТО)
- Народный депутат задержал скандального представителя Партии регионов (ВИДЕО)
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил09:15
- "Путин не допустит полного провала "р***кой весны" в "ДНР". Судьба Захарченко и его окружения решена" - историк09:00
- В Горловке разбирают целые здания на стройматериалы08:33
- Пивденное в огне: появились кадры последствий новой атаки освобожденного села 120-мм минометами 08:00
- Медведчук предложил российский план по Донбассу: соцсети возмущены условием унизительной капитуляции 07:45
- Кажется, что мы хуже бомжей: Унизительная жизнь переселенцев, шокирующие кадры07:30
- Перекрытая Россией дорога на Луганщине: Какая опасность может возникнуть для жителей07:14
- Ярмарки, российские «звезды», бесплатные шаржи для пенсионеров: Донецк отметил День города (ФОТО)07:10
- В Донецке бушует масштабный пожар22:52
- В магазинах Донецка переписывают номера 1000-рублевых купюр22:33
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил09:15
- "Путин не допустит полного провала "р***кой весны" в "ДНР". Судьба Захарченко и его окружения решена" - историк09:00
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- В Горловке разбирают целые здания на стройматериалы08:33
- Массовые протесты в Молдове: в центре Кишинева назревает майдан08:15
- Пивденное в огне: появились кадры последствий новой атаки освобожденного села 120-мм минометами 08:00
- Медведчук предложил российский план по Донбассу: соцсети возмущены условием унизительной капитуляции 07:45
- Кажется, что мы хуже бомжей: Унизительная жизнь переселенцев, шокирующие кадры07:30
- Перекрытая Россией дорога на Луганщине: Какая опасность может возникнуть для жителей07:14
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- Психопаты, садисты и убийцы: бегите от этих знаков Зодиака17:17
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- Под Горловкой серьезный пожар
- В Донецке произошел большой пожар
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска