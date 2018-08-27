Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной

27.08.2018 22:13

Смелый и уверенный в себе лидер, скала, которую невозможно разрушить, - мечта многих

С этими мужчинами по Знаку Зодиака можно почувствовать себя как за каменной стеной, пишет esotericblog.

Козерог

Мужчина Козерог может быть слишком закрытым и безэмоциональным. Но его любимая женщина всегда будет чувствовать себя как за каменной стеной. Это очень сильный и уверенный в себе лидер. Мужчина Козерог всегда встанет на защиту своих близких и будет надёжной опорой для своей любимой женщины.

Овен

Мужчина Овен — это смелый и уверенный в себе лидер, с которым женщина может почувствовать себя как за каменной стеной. Этот бесстрашный и сильный мужчина умеет вести за собой других и становится покровителем для всех своих близких. Мужчина под Знаком Овен невероятно решительный и сильный. С ним можно почувствовать себя слабой беззащитной девочкой в надежных руках.

Телец

Мужчина Телец — это скала, которую невозможно разрушить. Он упрямый, спокойный и уверенный в себе. С представителем этого Знака Зодиака женщина может почувствовать себя действительно как за каменной стеной. Мужчина Телец очень приземленный, мужественный и упрямый. Этот человек обладает большим внутреннем стержнем и твердым уверенным взглядом на жизнь.

Скорпион

Мужчина под знаком Скорпион очень сильный, властный и уверенный в себе. Своих близких он старается всячески охранять и оберегать, поэтому с ним можно почувствовать себя в надежных руках. Но сила и властность Скорпиона часто проявляется и дома. Он не терпит возражений, поэтому ему нужна уверенная в себе и умеющая мягко давать отпор спутница жизни.

Стрелец

Мужчина Стрелец — это храбрый рыцарь, защищающий и оберегающий других людей. Ради своих близких людей и любимой женщины Стрелец готов на многое. Он ведет себя как мужественный, уверенный в себе, бесстрашный человек. Благодаря его внутренней силе и воинственности его спутница жизни может ощущать себя под особенной защитой. Стрелец сделает всё ради того, чтобы защитить свою любимую женщину.

Источник: https://from-ua.com



