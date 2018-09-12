Знаки Зодиака с самым тяжелым характером

12.09.2018 22:35

Иногда с первых минут общения можно понять, что человек обладает целым набором негативных качеств. Порой рядом с такими людьми находиться непросто, ведь угодить им и завязать с ними дружеские отношения почти невозможно. Астрологи проанализировали особенности всех представителей зодиакального круга и выяснили, что некоторые из них имеют такие отрицательные черты характера с самого рождения. Эксперты предлагают вам узнать о самых «тяжелых» Знаках Зодиака.

6 место — Телец

Тельцы упрямы по своей натуре. Несмотря на то что их сложно назвать конфликтными, а уж тем более злыми людьми, порой общаться с ними просто невыносимо. Вы сможете заметить это, если попытаетесь вступить в спор с Тельцом: чтобы доказать правильность своей позиции, вам потребуется много времени и нервов. Больше всего достается людям, которые вынуждены постоянно находиться с Тельцами под одной крышей, потому что порой они по-настоящему терроризируют близких своими капризами. Если им что-то не понравится, они не осмелятся сказать это прямо, зато их поведение будет невыносимым. Найти подход к Тельцу вполне возможно, но для этого вы должны быть очень терпеливым человеком.

5 место — Козерог

Понять характер Козерогов удается не каждому. Наравне с Тельцами эти представители зодиакального круга очень упрямы. Однако в отличие от первых, если они начнут доказывать свою точку зрения, то иногда даже могут перейти на личности. Найти общий язык с Козерогом удается лишь тем, кто обладает схожим характером. Если Козерог заметит, что вы недостойны того, чтобы находиться в его близком кругу, он не побоится открыто и даже при всех сказать вам об этом. К сожалению, полное отсутствие тактичности может отталкивать людей от представителей этого Знака. Но все же сложнее всего тем, кому не посчастливилось влюбиться в Козерога. В этом случае он сделает все, чтобы показать, что вы ему безразличны, даже если это не так. Вам потребуется много времени, чтобы заполучить расположение упрямого Козерога.

4 место — Водолей

Иногда общаться с Водолеем невыносимо. Этот Знака Зодиака относится к типу людей, которые не могут жить спокойно, часто решаются на авантюры и подбивают на это других, тем самым подвергая их опасности. Несмотря на то, что Водолей всегда стремится познавать что-то новое, он старается показать окружающим, что уже сейчас разбирается во всем лучше, чем другие. Если же кто-то укажет представителю этого Знака на некомпетентность, сразу же откроются все темные стороны Водолея. Защищать себя и свою честь он может любыми способами, в том числе криками и оскорблениями. В целом Водолеев нельзя назвать самым злым и агрессивными Знаком Зодиака, так как их поведение напрямую зависит от ситуации.

3 место — Близнецы

Представители этого Знака Зодиака заслужили третье место из-за своего капризного характера. Чтобы найти с ними общий язык, нужно набраться терпения. Кроме того, Близнецам сложно усидеть на месте, общаться с одним и тем же человеком и, в общем-то, придерживаться постоянства. Также они самые настоящие сплетники и не только любят узнавать информацию о других людях, но и распускать слухи, из-за чего окружающие нередко избегают их. Доверив секрет Близнецу, уже скоро вы можете заметить, что о нем знает все ваше близкое окружение, а если вы обвините его в болтливости, он лишь коварно улыбнется. Это не значит, что стоит совсем избегать общества Близнецов, но во время общения с ними всегда нужно быть начеку.

2 место — Овен

Импульсивность — главное негативное качество Овнов. Именно из-за него они оказались на втором месте. Если вы находитесь с этим Знаком Зодиака — не ждите спокойствия, так как он заставит вас понервничать. На самом деле Овны способны вывести из себя даже самых спокойных людей, хотя бы тем, что они постоянно чем-то недовольны. Им кажется, что правда всегда за ними, а все, что пытаются сказать им другие люди — это всего лишь лишний шум. Представитель этого Знака будет прав, даже если это не так, и доказать ему обратное вы не сможете. Овны готовы пойти на компромисс лишь в том случае, если окружающие загнали их в угол. Но это огромная редкость.

1 место — Скорпион

Если вам приходилось встречать человека, общение с которым лишает вас жизненной энергии, то, скорее всего, это был Скорпион. Действительно, находиться рядом с этим Знаком Зодиака бывает невозможно, ведь он не только имеет целый запас отрицательных качеств, но еще и не скрывает этого, выдавая их за свою уникальную особенность. Они считают, что все люди в их близком кругу — это имущество, которым могут распоряжаться только они. Самое страшное, что они умеют управлять другими людьми, причем делают это мастерски. Если они узнают о том, что есть человек, который испытывает к ним сильные чувства, они найдут способ использовать это в своих целях. Если вам довелось попасть под влияние Скорпиона, будьте готовы к тому, что вы пожизненно станете его врагом. Заводить с этим Знаком отношения очень опасно, так как это может грозить неприятными последствиями.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru



