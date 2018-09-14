Идеальная подруга по знаку Зодиака

14.09.2018 09:30

Идеальная подруга доступна всегда и везде, вне зависимости от распорядка дня, часовых поясов и прочих жизненно-неважных мелочей. Она всегда готова к разговору — только и делает, что смотрит в монитор в ожидании вашего сообщения.

Многие астрологи утверждают, что если отсчитать от своего знака число 11 по зодиакальному кругу, то вы получите знак зодиака подруги, которая бы понимала вас как себя и всегда поддерживала. Например, если вы Телец, то ваша подруга должна была родиться под знаком Рыб. При этом не забывайте, что свой знак тоже надо считать.

Тем не менее, для начала давайте разберемся, чем прекрасны подруги в зависимости от их знаков:

ПОДРУГА – ОВЕН

ХОРОША ТЕМ, что всегда помогает первой. Она никогда ни с чем не тянет. У нее все сразу и сейчас. Горячий и открытый человек.

ПЛОХА ТЕМ, что никогда ни с чем не тянет, что все сразу и сейчас. И всегда не вовремя. Крайне нетерпима.

В разведку. Ну если бы я пошла с подругой-Овном, то, думаю, мы бы сильно наследили – взорвали бы что-нибудь лишнее, просто заодно. Она бы не оставила мне выбора, и нам пришлось бы взять , даже если он был бы нам не нужен. Незамеченными мы бы не ушли. В нас бы стреляли. Она бы просила: Если бы меня ранили в ноги, она заставила бы меня ползти, подбадривала словами, но бы не бросила. Вполне допускаю, что если бы мы все-таки вернулись, нам дали бы Героев Советского Союза, но я бы хромала и заикалась всю оставшуюся жизнь.

ПОДРУГА – ТЕЛЕЦ

ХОРОША ТЕМ, что всегда уравновешена и миролюбива. Умеет наслаждаться красотой громко и восторженно.

ПЛОХА ТЕМ, что иногда сильно тормозит и ужасно упирается.

В разведку. Если бы я пошла с подругой-Тельцом, мы бы шли тихо, но далеко. Терпеливо отсиживались бы в укромных уголках и считали проезжающие мимо танки неприятеля. А если бы в этот момент нас кто-то увидел, по ее дружелюбному лицу и букетику полевых цветов в руке никогда не догадался бы, что мы тут в разведке. Именно она, мирная и спокойная, подошла бы к тому, кто сильно мешал выполнить задание, и с тем же спокойствием вонзила бы ножик в тело врага и поддержала бы, чтобы громко не падал. А если бы нас все же повязали, что непременно случилось бы, так как реакция у нее слегка замедленная, она бы никого не выдала. Да еще откусила бы у фашиста палец. Но нас бы все равно расстреляли.

ПОДРУГА – БЛИЗНЕЦЫ

ХОРОША ТЕМ, что быстро соображает, обладает прекрасным вкусом и работает по системе Станиславского.

ПЛОХА ТЕМ, что быстро соображает, обладает прекрасным вкусом и работает по сиситеме Станиславского.

В разведку. Если бы я пошла в разведку с подругой-Близнецами, я бы перед этим крепко выпила валерианки. Потому что неизвестность пугает больше всего. Пошли бы мы бодро. Но подойдя к месту, долго ссорились в кустах – по тактике у нас возникли бы разногласия. Потом я бы уступила. Потому что не уступить Близнецам можно только тогда, когда в твоем распоряжении очень много свободного времени. Потом она вынула бы из вещмешка фривольный наряд и превратилась бы в легкомысленную фройляйн. И пока я бы ползала на брюхе и цепляла мину к автомобилю генералитета, она отвлекала бы внимание отрепетированным в землянке танцем у шеста. Cкорее всего вернулась бы я одна. А она бы осталась резидентом. И следы ее затерялись бы в Польше.

ПОДРУГА – РАК

ХОРОША ТЕМ, что задаривает тебя подарками, заваливает комплиментами и уменьшительно-ласкательными именами. Все время хочет чем-то накормить.

ПЛОХА ТЕМ, что думает одно, говорит другое, делает третье. Хотя, может быть, думает она как раз то, что потом делает. Потому что она никогда не выпустит из клешней то, на что нацелилась.

В разведку. Если бы я пошла с подругой-Раком, я бы не вернулась. Все было оговорено в мельчайших деталях – она должна кинуть гранату перед первой машиной, я прицельно выстрелить во вторую. Она должна меня прикрыть, а я – перебежать дорогу. И мы вместе короткими перебежками углубились бы в лес. Но на деле гранату она почему-то не кидает, машина не останавливается. Я стреляю в движущуюся цель и промазываю. Она перебегает на мою сторону, по дороге объясняя, что не смогла оторвать у гранаты чеку, думала, что я выстрелю по колесам первой машины, а я почему-то этого не сделала, что она была уверена, что: Не важно что. Выстрелы шмайсера в спину.

ПОДРУГА – ЛЕВ

ХОРОША ТЕМ, что надежна, как скала. Благородна, как золото. И никогда не кокетничает. Королеве это не к лицу.

ПЛОХА ТЕМ, что рядом с ней нельзя потакать своим слабостям. Совесть не позволяет. Рядом с королевой остается быть только фавориткой.

В разведку. Если бы я пошла в разведку с подругой-Львом, мы бы сделали невозможное. Задание мы бы, конечно, выполнили без проблем. Но так просто бы не ушли. Уж раз пришли. Че уж тут мелочиться. До фашистского штаба рукой подать, а мы только мост заминировали. Мы добрались бы до штаба. Она вынула бы шпильку из прически и, покачивая волосами, как в рекламе шампуня, пошла бы к двери с часовыми. Те, как в рекламе, отвесили бы челюсти и даже не подумали бы ее остановить, ведь им захотелось бы посмотреть на нее сзади. А потом началась бы суматоха. Героев нам бы дали посмертно. Но штаб был бы обезглавлен.

ПОДРУГА – ДЕВА

ХОРОША ТЕМ, что помощь ее не эмоциональна, но вещественна. Ее трудно обмануть – она аналитик и долго не успокоится и не прекратит анализ, если в душу к ней закралось сомнение.

ПЛОХА ТЕМ, что прыщик твой обязательно заметит, посоветует чем лечить. Но лучше бы промолчала, честное слово.

В разведку. Если б я пошла с Девой: Мы бы справились. Именно она cтерильно бинтовала бы мои раны. А они бы обязательно были, потому что действовать по обстановке – значит отказаться от первоначального замысла. Когда чеку из гранаты не смогла бы вытащить я сама, план нужно было бы менять на месте. А ведь мы договаривались в мельчайших деталях. Она бы говорила мне это всю обратную дорогу, пока тащила бы меня на себе.

ПОДРУГА – ВЕСЫ

ХОРОША ТЕМ, что с ней, как в театре, – спектакль одного актера не прекращается ни на минуту. Она прекрасный рассказчик и очень тонкий человек.

ПЛОХА ТЕМ, что ее несет, а временами заносит. И она частенько сама не понимает куда. Врет и не краснеет.

В разведку. Если бы я пошла с подругой-Весами, мы бы обязательно вернулись. И ничего бы не взорвали. Мы бы сделали все цивилизованно. Посидели бы в ресторане с кем нужно. Cделали бы для родины все что нужно. И узнали бы все что нужно. А утром на машине нас бы привезли туда, откуда нам ближе всего до своих. Вполне возможно, что вернулись бы мы не одни. А с совершенно неизвестно откуда взявшимся отрядом ликвидаторов на хвосте.

ПОДРУГА – СКОРПИОН

ХОРОША ТЕМ, что серьезно относится к жизни. Принципиально не носит розовых очков.

ПЛОХА ТЕМ, что значительна сильнее, чем надо. Она – эгоцентрик. И все равно не понятно, почему она так значительна.

В разведку. Если бы я пошла в разведку с подругой-Скорпионом, мы бы взяли на душу много грехов. Мы бы безжалостно убирали часовых в полнейшей темноте. Cкрипели бы зубами, но упорно продвигались бы к цели. Я бы не заметила, как стала бы выполнять ее команды. Но как закончилось бы это приключение, я не знаю, потому что почти уверена в том, что именно подруга-Скорпион человеколюбиво пустила бы мне пулю в лоб, если бы меня ранило в живот.

ПОДРУГА – СТРЕЛЕЦ

ХОРОША ТЕМ, что очень оптимистична, весела и авантюрна до такой степени, что этим же и ПЛОХА…

В разведку. Если бы я пошла в разведку с подругой-Стрельцом, мы бы наделали делов. Честно скажу – нам бы очень не хватало других знаков. Мы бы обязательно что-нибудь забыли – например, патроны. А может быть, и карту. И долго бы над этим потешались. Пришлось бы действовать по памяти и интуиции. Я бы кричала фрицам и кидалась камнями. А она била бы их сзади по голове оглоблей. Я бы кидалась песком в глаза. А фашистский снайпер обязательно попал бы ей не в сердце, а в медальон на груди.

ПОДРУГА – КОЗЕРОГ

ХОРОША ТЕМ, что с ней бывает все то, что со мной не бывает. Что она рассказывает обо всем со вкусом. И что из-за нее я знаю, что невозможное возможно, только надо иметь цель и к ней идти.

ПЛОХА ТЕМ, что может непреднамеренно внушить комплекс неполноценности.

В разведку. Если бы я пошла с подругой-Козерогом, я бы очень устала. Я не такая выносливая и бежать трусцой с автоматом по болотам долго не смогла бы. Она бы меня, конечно, ждала и не раздражалась. Потом мы бы все методично заминировали по какой-нибудь сверхсложной схеме, ни разу не ошибившись. И если бы ее случайно взяли в плен, а меня бы не заметили, она бы ни за что меня не выдала. Ее бы пытали, а она пыталась бы расслабиться и получить удовольствие. Откуда бы я это узнала? Она бы мне сама рассказала. Ведь я бы обязательно пошла ее освобождать.

ПОДРУГА – ВОДОЛЕЙ

ХОРОША ТЕМ, что с ней всегда интересно и необычно. Она уникальна тем, что при всей ее женственной красоте она единственная из всех полностью лишена типично женских задвигов.

ПЛОХА ТЕМ, что ее хобби частенько перерастают в мании.

В разведку. Если бы я пошла с подругой-Водолеем, адреналина бы нам хватило. У меня каждый раз сердце уходило бы в пятки, когда бы она поднималась из окопа в полный рост и шла бы к мирным жителям поговорить. Поговорила бы она, наверное, и с немецкими офицерами, которые не захотели бы ее отпускать. Ведь с ней так здорово! Она бы рассказала каждому про его карму. Их интерес достиг бы апогея, когда она подсыпала бы им в бокалы барбитурат. Страшно подумать, что я была бы втянута в эту историю и сидела бы рядом как на иголках. Меня бы рассекретили. Ее – нет.

ПОДРУГА – РЫБЫ

ХОРОША ТЕМ, что это наиболее востребованная и адаптированная к меняющимся условиям личность. Недаром в Зодиаке она последняя – усовершенствованная модель.

ПЛОХА ТЕМ, что слишком мне подходит. Но беспокоит одно – когда зеркалу протягиваешь руку, оно отвечает тебе тем же. Но можно ли считать зеркало своим лучшим другом?

В разведку. Если бы я пошла с подругой-Рыбами, мы бы очень много смеялись. Особенно на обратной дороге. Во-первых, в немецком штабе у нее наверняка бы нашлись знакомые, которые незаметно вынесли бы нам для запоминания все секретные документы. Во-вторых, фашистская шишка при ближайшем рассмотрении оказалась бы ее родственником из Прибалтики. Связь, конечно, порочащая, но в нужный момент очень кстати. Все было бы сделано по-тихому, без пиротехники и спецэффектов, на личных связях и собственном обаянии.

Итак, идеальная подруга для:

Овна

Если почитать гороскоп совместимости друзей, то для женщин — Овнов идеальная подруга та, которая обладает качествами Водолея, ведь девушки, родившиеся под этим знаком, умеют дружить и понимать, никогда не станут навязываться и не вступают в слишком близкие отношения, что очень удобно для Овнов. Пользуйтесь советами подруги, если вам нужно вдохновение и креативные идеи, она всегда с радостью вам поможет.

Тельца

Для Тельца прекрасный вариант – Рыбы, ведь именно подруга с таким знаком Зодиака способна рассказать женщине-Тельцу о душевных переживания, она всегда выслушает, поможет, однако, нужно помнить, что это закрытый знак, у которого много своих тайн, о них лучше не спрашивать, если женщина-Рыба не рассказывает сама. Обратиться к подруге с этим знаком Зодиака лучше тогда, когда вам требуется ободрение и появилась неуверенность в себе.

Близнеца

Женщине-Близнецу ближе всего по духу подруга, родившаяся под знаком Овна. Подруга-Овен станет лидером в дружеских отношениях, но Близнеца это не будет огорчать. Овен будет с радостью выполнять лидирующую роль и организовывать совместные дни отдыха. Подруга-Овен незаменима в чрезвычайных ситуациях, к ней всегда можно обратиться за помощью и защитой.

Рака

Лучший знак Зодиака для подруги Рака – Телец. У этих подруг всегда будут общие интересы, например, дизайн или кулинария. Женщина-Рак сможет сглаживать неприятные ситуации, которые могут возникнуть с упрямым Тельцом.

Льва

Совместимость подруг по гороскопу рекомендует Львам выбирать подруг-Близнецов, которые умны и обладают широким кругозором. Женщины-Близнецы активны, находятся в постоянных разъездах и путешествиях.

Девы

Девы с радостью выберут себе в подруги женщину-Рака, которую будут всегда опекать и во всем помогать. Девам нужно учитывать, что подруга-Рак любит находиться дома, у нее часто меняется настроение.

Весов

Весам лучше выбрать в подруги женщину-Льва, которая увлечена искусством. Однако, важно помнить, что Львов ни в коем случае нельзя критиковать, даже если вас что-то не устраивает. Иногда подруга этого знака может превратиться в талисман вашего счастья и успеха.

Скорпиона

Лучший вариант – подруга-Дева, которая всегда позаботится, будет скромной и верной. Однако, во время общения старайтесь избегать критики в адрес друг друга. Люди, рожденные под знаком Девы, отличаются прирожденным целительством.

Стрельца

Женщине-Стрельцу лучше завязать дружбу с общительными Весами, которые всегда смогут сгладить углы и найдут выход из любой ситуации. Однако, в первое время после знакомства инициатива в дружбе будет у Стрельца, ведь Весы ведут себя скромно и нерешительно.

Козерога

Женщины, родившиеся под знаком Козерога и Скорпиона, станут близкими подругами на долгие годы. Они никогда не станут сплетничать друг о друге, всегда будут преданными и верными.

Водолея

Водолей с радостью подружится с веселыми Стрельцами. Часто такие подруги знакомятся на обучении, ведь у них должны быть общие интересы. С помощью Стрельца женщина-Водолей может добиться значительного продвижения по карьерной лестнице и завоевать уважение окружающих.

Рыбы

Для Рыб прекрасный вариант – Телец , ведь именно подруга с таким знаком Зодиака способна рассказать женщине — Рыбе о душевных переживания, она всегда выслушает, поможет, однако, нужно помнить, что это закрытый знак, у которого много своих тайн, о них лучше не спрашивать, если женщина-Телец не рассказывает сама. Обратиться к подруге с этим знаком Зодиака лучше тогда, когда вам требуется ободрение и появилась неуверенность в себе.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на cluber.com.ua