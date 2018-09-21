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Самые лучшие жены по знаку Зодиака
Бытует мнение, что некоторые типы женщин совершенно не способны быть хорошими хранительницами домашнего очага, в то время, как другие - просто прирожденные идеальные жены, которых ценят и носят на руках.
Астрологи, в свою очередь, считают, что способность быть идеальной супругой зависит также и от того, под каким знаком родилась женщина. OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака могут быть идеальными женами.
ОВЕН
Женщины-Овны являются яркими и нестандартными личностями, которые не привыкли упускать свой шанс и всегда добиваются желаемого. Это касается и семейной жизни: если они заинтересованы построить прочный союз, они сделают все, чтобы стать идеальной женой. Рейтинг жен по знаку Зодиака говорит, что, выбрав себе Овнов в жены, вам придется сильно постараться, чтобы расположить эту женщину к себе. Но если вам удастся это - вы никогда не пожалеете о содеянном. Гороскоп совместимости для Овнов также советует им присмотреться к мужчинам таких знаков, как Рак, Водолей и Дева.
РАК
Женщины-Раки - прирожденные домохозяйки и просто идеальные супруги и мамы. Они словно рождены именно для этих целей, однако это совершенно не означает, что Рак больше ни для чего в жизни непригоден. Их главный плюс - то, что представительницы этого знака очень покладисты и умеют промолчать в нужный момент. Следовательно, в семейных отношениях с Раками у вас никогда не будет конфликтов и скандалов, а если и будут, то кратковременные, так как именно жена будет делать первый шаг к примирению. Гороскоп совместимости для Раков гласит, что им стоит обратить внимание на Тельцов, Дев и Скорпионов.
СКОРПИОН
"Скорпионши" - это всегда пылкие, страстные женщины, обладающие невероятной харизмой и острым умом. Они являются лучшими любовницами, однако, как ни странно, в роли жен представительницы этого знака также преуспевают. Дело в том, что женщина-Скорпион всегда четко знает, чего она хочет, а также умеет ненавязчиво подчинять мужчину себе. Муж Скорпиона всегда будет счастлив, так как в его доме будет жить женщина, сочетающая в себе качества и идеальной жены, и хорошей мамы, и отличной любовницы, и интересного собеседника. Однако, с ними стоит быть осторожными, так как, разозлив девушку-Скорпиона, вы из любимого человека можете превратиться в настоящего врага и вернуть доверие будет весьма сложно. Гороскоп совместимости для Скорпионов следующий: лучшая семья получится с такими знаками, как Телец, Лев и Рыбы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, жена, гороскоп, знаки Зодиака
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