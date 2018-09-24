Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?

24.09.2018 08:47

12 место — Стрелец

Почетное 12-е место достается Стрельцам, которых завоевывать не нужно совсем. Спокойно, не надо открывать шампанское и заранее праздновать грядущую легкую победу! Сначала запишите себе в бальные книжечки принцип, которым барышня-Стрелец руководствуется в отношениях: «Секс — вообще не повод для знакомства». Ну просто чтоб вы знали. Потому что после секса со Стрельцом мужчинам, как правило, хочется немедленно вскочить с кровати и сбегать в ближайший ювелирный за обручальным кольцом. И вот это — уже извините. Уговорить барышню-Стрельца на серьезные отношения — это вам не козявку стрескать, а подвиг.

11 место — Овен

11-е место достается Овнам, которых люто, бешено раздражают все эти нелепые мужские ужимки типа букетов (такие деньги на такую пошлость, прости Мироздание!), галантности (прабабушке своей руку будешь подавать, умник!) и ужинов в подчеркнуто дорогих ресторанах (гуляй, рванина, пенсию начислили?). Так что Овнов вообще не надо завоевывать. Овен предпочитает завоевывать сама. И вот тут уже или сдавайся, или делай ноги. Быстро делай ноги! Ну то есть все равно не поможет, конечно,потому что «не умеешь — научим, не хочешь — заставим», но дать этот совет мы были обязаны. Нельзя же, в самом деле, вот так, с ходу лишать людей всякой надежды на спасение.

10 место — Дева

Для того чтобы завоевать Деву, делать ничего не нужно. Вообще ничего. Нужно просто соответствовать ее требованиям к мужчине. Да, всем трем томам требований, каждый из которых толщиной с телефонный справочник Москвы и Московской области. Если соответствуешь — Дева все сделает сама. Если нет — тебя искренне и честно срежут еще на подлете. А вот если вроде соответствуешь, но пытаешься добавить себе очков,демонстрируя приемы кухонного мачо — берегись: даже если ты Деве не нужен, она в тебя вцепится. Вцепится и не отпустит, пока не выбьет из твоей хорошенькой головки всю эту лишнюю дурь. Эффект лечения — пожизненный. Результат — мало чем отличим от лоботомии.

9 место — Скорпион

Неожиданный поворот! Все почему-то считают, что завоевать барышню-Скорпиона — невероятно сложная задача, но на самом деле это делается элементарно. Принцип действий знаком любому мужчине с раннего детства: идешь в Изумрудный город, находишь там Гудвина и просишь у него мозги, сердце и храбрость. Храбрость нужна, чтобы суметь вообще к Скорпиону приблизиться, мозги — чтобы она тебя сразу хвостом не зашибла,а сердце она потом зажарит и съест с хорошим кьянти.

8 место — Рак

Вопрос «Как завоевать барышню-Рака?» — самый глупый в мире вопрос. Еще бы спросили,как дышать, например. Просто женись на ней, чувак. Другого способа все равно не существует, да и кому он, собственно, нужен? Гораздо сложнее другой вопрос: как отвоевать себя у нее обратно, если вдруг настигла такая нужда? И, честно сказать, ответа на этот вопрос мы не знаем. То есть отвоевать себя обратно можно по тому же принципу: просто разведись с ней, чувак. Но вот как это провернуть, не оставив в крепко зажатой клешне самое ценное, науке неизвестно. Если клешня защелкнулась — все, финита. Впрочем, в утешение можем сообщить, что после развода с Раком тебя наверняка возьмут на киностудию. Мультики озвучивать.

7 место — Телец

Записывайте рецепт: чтобы завоевать барышню-Тельца, нужно быть веселым раздолбаем. Своим в доску парнем, с которым она никогда не соскучится. С которым можно поговорить о чем угодно, и он все поймет. С которым просто и не нужно что-то из себя изображать. С которым можно выпить «Жигулей» под жареные сосиски на бабушкиной даче с туалетом системы «дырка в земле». На сосиску предварительно нужно надеть платиновое колечко с каратничком. Откуда такие деньги у веселого раздолбая? Да Тельцу то какая разница откуда? Это вообще не ее проблемы, чтоб ты понимал. Ей просто завтра надо что-то из себя изобразить, так что давай, метнись кабанчиком!

6 место — Лев

Почетное центральное место в гороскопе и очень-очень простой рецепт для завоевателя. Просто уделяй ей побольше внимания, бро. Еще больше внимания! Если хочешь обойтись без экзерсиса «я ползу за тобой на коленях уже тысячу миль, дорогая!», можно изобразить то же самое в денежном эквиваленте. В общем, долго или дорого, выбери одно из двух. Оба варианта без какой-либо гарантии, кстати. Добро пожаловать во взрослую жизнь!

5 место — Весы

Пятерку лидеров открывают Весы, которых совершенно невозможно завоевать, не обладая набором базовых качеств: хорошее образование, прекрасное воспитание, развитое чувство прекрасного, начитанность и — упс, мужчина, вас тут не стояло, уйдите из очереди! — внешность прекрасного эльфа. Соответствуешь? Тогда все в порядке. Теперь стой под балконом и жди, когда она решит, надо это ей вообще или таки нет. Только сначала подмети прах своего предшественника, который ровно на этом самом месте скончался от старости. Запачкаешься еще.

4 место — Близнецы

Неожиданный поворот! Легкомысленные и легковесные Близнецы почти добрались до тройки лидеров. Потому что завоевать Близнецов — это вам не кот чихнул: Близнецы готовы к отношениям только в том случае, если им интересно. А для того, чтобы барышне-Близнецу стало с тобой интересно, придется шпиговать мозги информацией, пока не закипят. А потом научиться бесперебойно поставлять ее Близнецам на блюде из выдающегося красноречия, приправив сарказмом, цинизмом и черным юмором. И тогда она еще подумает, конечно. Вдруг ты псих ненормальный? В том смысле, что если нет, если не псих и нормальный — мимо проходи.

3 место — Водолей

Третье место, бронзовая медаль и почетная грамота «За выдающиеся заслуги в деле динамо 80-го левела» достается Водолеям. Да, бро, это динамо, но какое! Водолею совершенно искренне нравитесь и ты сам, и твои нелепые стеснительные ужимки,и дурацкие подарки, и цветы. Она действительно с большим удовольствием сходит с тобой на свидание — хоть в театр, хоть в ресторан, хоть в парк на лавочку. И за ручку ей ходить нравится, и кокетничать, и смеяться над твоими шутками. Все это совершенно искренне,в этом нет ни малейшей лжи. И так же искренне она не хочет с тобой в постель. Совсем. Ха-ха, обломись!

2 место — Козерог

Серебряная медаль достается Козерогам, завоевывать которых — дохлый номер. Даже если ты принесешь ей на блюде голову дракона — руку принцессы не получишь. Ну если только руку какой-нибудь посторонней принцессы, которая случайно завалялась у Козерога в хозяйстве еще со времен увлечения наукой анатомией (не открывай, кстати, банку,формалин очень вонючий). Все дело в том, что Козерогу не нужны мимолетные романы. Козерогу нужны серьезные отношения с прицелом на «жили долго и счастливо и умерли в один день». Но сначала она хочет пожить долго и счастливо сама по себе. Но ты, если что,заходи. Ну, вдруг она сейчас увлечена наукой психологией и ей нужен препарат типа «Мужик влюбленный, отчаявшийся, одна штука»?

1 место — Рыбы

Та-дам! Первое место и золотая медаль достаются Рыбам! Которые, как всем известно,очень холодны, задумчивы, погружены в себя и, кажется, вообще немножечко не от мира сего. Так что завоевывать их нужно как-то особенно, но как точно — никто не знает. Сюрприз! Мы — знаем. Надо повиснуть в толще воды и прикинуться старым дырявым носком. Тогда, может быть, Рыбка выплывет и, с любопытством тебя осмотрев, вильнет хвостом и исчезнет в мировом океане. Потому что на самом деле она не погружена в себя. Она просто в засаде сидит в красивых кораллах. Так что если рыпнешься завоевывать — она сделает «АМ». Ну, а там — как повезет. Или сразу слопает, или сначала помучает. Потому что играть с завоевателями, как кошка с мышкой, — самое любимое ее занятие.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на uspeh.club