Держитесь подальше от такого парня, как этот, на основании вашего знака Зодиака

28.09.2018 08:47

Овен (21 марта — 19 апреля)

Держитесь подальше от парня, который настаивает (прямо или скрыто), чтобы вы подстроились под его жизнь и отказались от самой себя, вместо того, чтобы заниматься саморазвитием и иметь собственную жизнь параллельно отношениям.

Телец (20 апреля — 21 мая)

Держитесь подальше от парня, который причиняет вам боль и заставляет вас чувствовать себя неуверенно и застенчиво. Вам необходим мужчина, который вселит уверенность в вашей связи и позволит ощущать себя любимой.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Держитесь подальше от парня, который ищет в вас идеальную подругу, вместо того, чтобы принять различные стороны вас — веселые, захватывающие, уязвимые, тревожные и т.д.

Рак (22 июня — 22 июля)

Держитесь подальше от парня, который принимает ваши чувства, доброту и заботу как должное, вместо того, чтобы увидеть, насколько вы невероятны и как ему повезло, что он нашел ту, с которой может счастливо провести остаток своей жизни.

Лев (23 июля — 22 августа)

Держитесь подальше от парня, который не поощряет ваш рост, а боится вашей творческой натуры и мотивации, вместо того, чтобы вдохновлять вас и гордиться вами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Держитесь подальше от парня, который хочет, чтобы вы запрятали все тревоги и заботы глубоко в себя вместо того, чтобы делиться ими. Попрощайтесь с неустойчивым и испуганным мужчиной, неспособным к отношениям, в которых пара работает как команда.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Держитесь подальше от парня, который не может справиться с вашей харизмой, магнетизмом и обаянием, а вместо этого хочет, чтобы вы изменили себя, чтобы он чувствовал себя комфортно и значимо.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Держитесь подальше от парня, который не может справиться с вашим драйвом и честолюбием — парня, который боится того, насколько высоко вы можете прыгнуть, вместо того, чтобы держать вас за руку и подбадривать.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Держитесь подальше от парня, который хочет вас лишь тогда, когда вы счастливы и в прекрасном настроении, парня, который влюбился в вашу позитивную, оптимистичную, свободную натуру, но не знает, что делать, если жизненные обстоятельства усложняются, и вы не можете быть такой же яркой и легкой, как обычно.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Держитесь подальше от парня, который не умеет вызывать у вас улыбку, а лишь добавляет в вашу жизнь серьезности и мрачности. Ищите мужчину с чувством юмора, который приносит вам расслабление и радость.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Держитесь подальше от парня, который не дает вам чувства безопасности и не позволяет вам открыться, вместо того, чтобы довериться ему и открыть свое сердце.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Держитесь подальше от парня, который никогда не подталкивает вас к большему, не рискует, а просто плывет по течению, боясь пуститься в приключения.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на soulpost.ru