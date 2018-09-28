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Держитесь подальше от такого парня, как этот, на основании вашего знака Зодиака
Овен (21 марта — 19 апреля)
Держитесь подальше от парня, который настаивает (прямо или скрыто), чтобы вы подстроились под его жизнь и отказались от самой себя, вместо того, чтобы заниматься саморазвитием и иметь собственную жизнь параллельно отношениям.
Телец (20 апреля — 21 мая)
Держитесь подальше от парня, который причиняет вам боль и заставляет вас чувствовать себя неуверенно и застенчиво. Вам необходим мужчина, который вселит уверенность в вашей связи и позволит ощущать себя любимой.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Держитесь подальше от парня, который ищет в вас идеальную подругу, вместо того, чтобы принять различные стороны вас — веселые, захватывающие, уязвимые, тревожные и т.д.
Рак (22 июня — 22 июля)
Держитесь подальше от парня, который принимает ваши чувства, доброту и заботу как должное, вместо того, чтобы увидеть, насколько вы невероятны и как ему повезло, что он нашел ту, с которой может счастливо провести остаток своей жизни.
Лев (23 июля — 22 августа)
Держитесь подальше от парня, который не поощряет ваш рост, а боится вашей творческой натуры и мотивации, вместо того, чтобы вдохновлять вас и гордиться вами.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Держитесь подальше от парня, который хочет, чтобы вы запрятали все тревоги и заботы глубоко в себя вместо того, чтобы делиться ими. Попрощайтесь с неустойчивым и испуганным мужчиной, неспособным к отношениям, в которых пара работает как команда.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Держитесь подальше от парня, который не может справиться с вашей харизмой, магнетизмом и обаянием, а вместо этого хочет, чтобы вы изменили себя, чтобы он чувствовал себя комфортно и значимо.
Скорпион (23 октября — 22 ноября)
Держитесь подальше от парня, который не может справиться с вашим драйвом и честолюбием — парня, который боится того, насколько высоко вы можете прыгнуть, вместо того, чтобы держать вас за руку и подбадривать.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Держитесь подальше от парня, который хочет вас лишь тогда, когда вы счастливы и в прекрасном настроении, парня, который влюбился в вашу позитивную, оптимистичную, свободную натуру, но не знает, что делать, если жизненные обстоятельства усложняются, и вы не можете быть такой же яркой и легкой, как обычно.
Козерог (22 декабря — 20 января)
Держитесь подальше от парня, который не умеет вызывать у вас улыбку, а лишь добавляет в вашу жизнь серьезности и мрачности. Ищите мужчину с чувством юмора, который приносит вам расслабление и радость.
Водолей (21 января — 18 февраля)
Держитесь подальше от парня, который не дает вам чувства безопасности и не позволяет вам открыться, вместо того, чтобы довериться ему и открыть свое сердце.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Держитесь подальше от парня, который никогда не подталкивает вас к большему, не рискует, а просто плывет по течению, боясь пуститься в приключения.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на soulpost.ru
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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