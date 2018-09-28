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"Секретное оружие" женщин по знаку зодиака
У каждой женщины есть свои секреты, которые она использует при общении с людьми. Однако астрологи утверждают, что женщин одного зодиакального знака объединяют одинаковые тайны, пишет Zen.
Овен
Не смотря на импульсивный и взрывной характер, женщины-Овны ценят крепкие, семейные, теплые отношения. Они ищут спутника на всю жизнь и не размениваются на мимолетные романтические приключения. Представительницы этого знака зодиака отдаются отношениям полностью - ценя и уважая партнера.
Телец
Спокойные, привлекательные и милые женщины-Тельцы, всецело доверяют любимому человеку. Не любят скандалы и интриги, предпочитая тихие и уютные отношения. Однако не стоит этим злоупотреблять, ведь в противном случае они могут жестоко отомстить своему обидчику.
Близнецы
В непостоянности женщин-Близнецов скрывается очень удивительный факт. Находясь рядом с такой женщиной, мужчине точно не будет скучно. Ведь перед ним настоящая актриса, которая мастерски перевоплощается в разные роли. Такие женщины очень легки, ярки и экстравагантны, они разукрашивают своим присутствием серые будни.
Рак
Самые верны среди остальных знаков зодиака - женщины-Раки. Любви они отдаются полностью, без остатка. Такие женщины полностью растворяются в своем партнере, ставя его интересы выше своих. Они окутывают своим теплом и заботой любимого человека.
Лев
Львицы предпочитают мужчин равных их королевской особе. Они обожают привлекать к себе внимание, любят роскошь и великолепие. Женщина-Лев ревнива не только в отношении партнера, но и в отношении себя. Ведь лишь она должна удерживать на себе внимание окружающих. Львицу не так просто завоевать, как кажется.
Дева
Милые и невинные Девы кажутся такими только на первый взгляд. С ними нужно быть на чеку. Ведь из белой и пушистой, они в два счета способны превратиться в настоящую мигеру. Кроме того, женщины-Девы знатные интриганки и сплетницы, они могут посеять раздор, и никому не придет в голову подозревать их в этом.
Весы
Женщина-Весы ищет во всем гармонии. В ней в равной степени сочетаются все качества, который она желает видеть в других людях. Они очень женственны и романтичны. Сострадательны и не редко взваливают на себя мужские обязанности.
Скорпион
Скорпионы - настоящее воплощение женщины-загадки. По количеству тайн и секретов им нет равных. Благодаря своей природной привлекательности и сексуальности, они моментально влюбляют в себя мужчин. Однако разгадать такую женщину будет не просто, ведь она не раскрывает до концы свой внутренний мир.
Стрелец
Непредсказуемые и непосредственные женщины-Стрельцы сводят с ума мужчин. Не всегда можно понять, что у них на уме и каков мотив их действий. С такой женщиной точно не соскучишься, ведь в ней живет дух приключений и авантюризма. Женщина-Стрелец заряжает своей энергетикой, вдохновляет на новые подвиги.
Козерог
Не смотря на внешнюю грубость и серьезность, женщины-Козероги очень ранимые и нежные натуры. Они любят комплименты, особенно, когда подчеркивают их красоту, ум и исключительность. Такие женщины любят, когда у них спрашивают совета и считаются с их мнением.
Водолей
Оптимистичная женщина-Водолей - настоящий праздник. С ней весело, легко и интересно. Такая женщина независима, свободолюбива и любвеобильна. Они редко останавливаются на чем-то одном, переключаясь на что-то новое. Ведь Водолеи обожают разнообразие и эксперименты.
Рыбы
Творческие, мечтательные женщины-Рыбы обладают превосходной интуицией. Не пытайтесь их обмануть, ложь они чувствуют на расстоянии. Они могут использовать против вас, ваши же слабости и секреты. Такие женщины нежны и романтичны снаружи, но очень проницательны и глубоки внутри.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, женщины
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