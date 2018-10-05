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Любимчики Желтой Свиньи: 6 знаков зодиака которым повезет в 2019-м
Многие из нас не успели и оглянуться, как 2018 год постепенно подходит к концу. Осталось не так уж и много до того, как борозды правления от Жёлтой собаки перейдут к другому животному- Жёлтой Земляной Свинье.
Астрологи уверяют, что 2019 год будет насыщен яркими событиями. В жизни представителей всех знаков зодиака будет предостаточно радостных и приятных моментов.
Конечно же, год Свиньи не пройдёт и без сложностей, впрочем как и в предыдущие года.
Некоторым придётся столкнуться с проблемами. Также возможны потери и серьёзные испытания.
Однако не стоит их пугаться. Ведь астрологи утверждают, что все проблемы и неурядицы разрешаться.
Многие могут также рассчитывать на успех в делах карьерных финансовых, а также в любви.
Многим удастся наконец-то реализовать свои давние цели. Год Свиньи обещает быть благоприятным, поэтому не сдавайтесь, встретив преграду на своём пути.
Также в 2019 многим придётся призадуматься и сделать переоценку некоторых своих ценностей, понять, чего же вы хотите на самом деле.
Большинству придётся научиться быть снисходительными, а также прощать и просить прощение. Без коммуникабельности в 2019 будет очень непросто.
Астрологи также рассказали, какие 6 знаков зодиака будут у Жёлтой Свиньи «ходить в любимчиках».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, свинья, знаки Зодиака
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