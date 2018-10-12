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Ювелирные украшения по знакам Зодиака
Итак, какие же украшения подходят Знакам Зодиака.
ОВЕН: БРИЛЛИАНТ
21 марта — 19 апреля
Огненные Овны славятся своей целеустремленностью и упорством. Мало кто из зодиакального круга может похвастаться такой же силой воли, поэтому неудивительно, что их камнем-талисманом стал алмаз, известный своей прочностью. Ограненный алмаз символизирует характерные Овнам влияние и власть.
ТЕЛЕЦ: РОЗОВЫЙ КВАРЦ
20 апреля — 20 мая
Розовый кварц считается одним из самых подходящих камней для Тельца. Сентиментальный и чувственный, но вместе с тем упрямый и практичный Телец сложен для большинства людей. Талисман из розового кварца поможет раскрыться и выглядеть более привлекательно в глазах окружающих.
БЛИЗНЕЦЫ: ЖЕМЧУГ
21 мая — 21 июня
Неоднозначным Близнецам жемчуг поможет установить более близкие отношения с другими людьми, а также увидеть самое правильное решение из множества. Амулет с жемчугом для Близнецов будет служить ориентиром в выборе и хранителем от разочарований в любви.
РАК: ТУРМАЛИН
22 июня — 22 июля
Для Раков важно тихое счастье и дом, поэтому представителям этого знака подойдет турмалин, помогающий гармонизировать семейные отношения и способствующий личному счастью.
ЛЕВ: ЦИТРИН
23 июля — 22 августа
Царственные Львы известны своей широкой душой и благородством. Они щедры и приветливы со всеми, но, как и в дикой природе, всегда верны лишь своему избраннику. Цитрин является символом преданности и сильной воли и отражает главные качества, присущие этому зодиакальному знаку.
ДЕВА: САПФИР
23 августа — 22 сентября
Один из самых интеллектуальных знаков Зодиака – Дева — по праву считается хранителем знания. Поэтому идеальным выбором для Дев считаются украшения с сапфирами, открывающими перед обладателем мудрость и укрепляющими его дух.
ВЕСЫ: КОРАЛЛ
23 сентября — 23 октября
Двойственность Весов известна всем. Если ситуацию необходимо рассмотреть со всех сторон, то именно Весы смогут сделать это лучше всех. Они взвешивают свои слова, решения и поступки, стремясь найти баланс во всем. Украшению с кораллом, олицетворяюшем мудрость, под силу направить направить мысли Весов в нужное русло.
СКОРПИОН: ТОПАЗ
24 октября — 22 ноября
Славу самого загадочного представителя зодиакального круга снискал Скорпион. Его интуиция феноменально работает и поражает своей точностью. Помехой на пути противоречивого знака может стать склонность к депрессии, побороть которую поможет топаз, усиливающий и без того доминирующую интуицию и обостряющий предчувствия.
СТРЕЛЕЦ: РОДОЛИТ
23 ноября — 21 декабря
Неиссякаемый оптимизм, жизнерадостность и обаяние – это главные характеристики Стрельца. Они умны и находчивы, а круг их интересов безграничен. Идеальным выбором для Стрельцов станет родолит — камень безграничной энергии, столь нужной для реализации огромного количества дел. Он возбуждает страсть и огонь, буквально наполняя Стрельцов уверенностью.
КОЗЕРОГ: ПРАЗИОЛИТ
22 декабря — 20 января
Чем выше и непреодолимей планка, тем интересней она для Козерога — самого амбициозного и расчетливого представителя Зодиака. Празиолит — камень мыслителей и стратегов, которыми Козероги и являются.
ВОДОЛЕЙ: АМЕТИСТ
21 января — 18 февраля
Свободолюбивый и страстный Водолей, непредсказуем в действиях, потому что главное для него – быть независимым и сохранить свою свободы. При этом Водолеи жаждут любви и готовы ради нее на все. Завораживающий аметист может послужить им хорошую службу в качестве талисмана. Считается, что этот камень укрепляет взаимные любовные чувства и примеряет поссорившихся.
РЫБЫ: СИНИЙ САПФИР
19 февраля — 20 марта
Одним из самых спокойных камней является сапфир, он олицетворяет небо и полет духа, возрождая в человеке способность мечтать и отличать правду от лжи. Именно поэтому синий сапфир станет идеальным выбором для Рыб, помогая им найти баланс между миром грез и здравым смыслом.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на brainum.ru
Теги: Донбасс, гороскоп, ювелирные изделия, знаки Зодиака
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