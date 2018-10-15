- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Ювелирные украшения по знакам Зодиака09:31
- Самые красивые женщины по Знаку Зодиака08:48
- Родинки по Зодиаку09:15
- Как привлечь удачу в октябре каждому знаку зодиака09:55
- Любимчики Желтой Свиньи: 6 знаков зодиака которым повезет в 2019-м09:25
- Две абсолютно противоположные стороны каждого знака зодиака08:30
- "Секретное оружие" женщин по знаку зодиака11:00
- Держитесь подальше от такого парня, как этот, на основании вашего знака Зодиака08:47
В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака
Кто из нас не хотел бы жить роскошной жизнью и достойно встретить старость? Опытные астрологи при этом утверждают, что наше благосостояние напрямую зависит от зодиакальной принадлежности, пишет Маркетиум. Хотите узнать, относитесь ли вы к тем знакам зодиака, которых наверняка ждет обеспеченное будущее? Тогда читайте!
4 место - Козерог
Козероги по своей натуре являются очень бережливыми людьми. Они настоящие трудяги и делают много для своего благосостояния. При этом олигархов среди этого знака Зодиака крайне мало, они не склонны к бездумному обогащению. Но обеспечить себе и своим близким безбедную старость – это как раз про них.
Не станут такие люди и хвастаться своим состоянием, выставляя его напоказ в виде яхт, самолетов, ну или, по крайней мере, золотых колец на всех пальцах. Они скорее отложат накопленные средства на банковский счет или откроют в итоге свой бизнес.
3 место - Рак
Рак, у которого нет припрятанных денег в конверте – это просто нонсенс. Он очень бережлив и всегда помнит о черном дне. Он будет долго и кропотливо откладывать свои сбережения. Пока, наконец, не станет богатым.
Представителям этого знака Зодиака очень нравится богатство, однако они не всегда идут к нему честными путями. Им постоянно требуются деньги и они готовы для этого трудиться денно и нощно. Единственная беда – к пониманию того, что нужно работать не только «за идею», Раки часто приходят после 30. А то и позже.
2 место - Скорпион
Для этих людей нет ничего невозможного. Они идут к своей цели всеми доступными средствами. Более того, они необычайно трудоспособны и харизматичны, и даже самые неамбициозные Скорпионы рано или поздно понимают, что пришла пора строить карьеру.
При этом они одинаково могут сорить деньгами и экономить на себе даже в мелочах. Они обожают деньги, любят ими хвастаться и даже немного преувеличить свое благосостояние. Но умереть от голода – это точно не про них.
1 место - Дева
Если относительно других знаков Зодиака мнения еще и могут немного расходиться, то пальма первенства однозначно достается Девам. Они обладают холодным аналитическим умом, способностью мыслить трезво в самых критических ситуациях, и потому из них получаются отличные предприниматели.
Ну а Девы, далекие от бизнеса, умеют беречь буквально каждую копейку и начинают накапливать свой капитал как только выходят на свое первое место работы. Они уверены в завтрашнем дне, и их ждет безбедная старость. Причем абсолютно заслуженно.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, старость
- Бежали, бросив оружие. НВФ неудачно атаковали ВСУ под Авдеевкой16:40
- Украина усиливает контроль границ: названа серьезная причина такой меры16:04
- Ярош анонсировал вывод УДА с передовой в зоне ООС15:30
- Ситуация в пунктах пропуска днем 15 октября: «ДНР» берет отпечатки пальцев15:16
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник14:54
- Появились неожиданные детали об одном из главарей ОРДО13:48
- Экс-главарь ОРДО рассказал, когда закончится война на Донбассе13:36
- Мир на Донбассе за считанные часы: Порошенко назвал условие12:48
- Горький траур на Луганщине: в День защитника плакали и прощались с 19-летней военной Лесей Баклановой - кадры 12:14
- В Донецке и Горловке пропало теле и радиовещание «ДНР»11:15
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- Бежали, бросив оружие. НВФ неудачно атаковали ВСУ под Авдеевкой16:40
- В Ираке более 100 тысяч человек отравились питьевой водой16:20
- Украина усиливает контроль границ: названа серьезная причина такой меры16:04
- В Норвегии разработали технологию распознавания рыбьих "лиц"15:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Ярош анонсировал вывод УДА с передовой в зоне ООС15:30
- Ситуация в пунктах пропуска днем 15 октября: «ДНР» берет отпечатки пальцев15:16
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник14:54
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- Самые счастливые имена для девочек08:54
- "Выборы" в ОРДЛО: зачем в России заговорили о признании фейковых "республик"22:36
- Кого не можна вітати з Днем захисника України18:13
- Патриарх Варфоломей оставил многих «в дураках»: какие последствия несет Украине решение Синода 17:31
- Политолог Александр Кочетков: Чтобы вернуть Донбасс, нужно навести порядок в самой Украине17:13
- "Угадайте, что поют пьяные дончане и луганчане в Буче: вы даже не можете себе представить", - Сазонов
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- "От ударов артиллерии вздрагивала земля", - Сеть поразили жуткие кадры разрушительного обстрела мирных жителей
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Наемники РФ пошли в атаку на ВСУ, есть раненые и убитые
- Саханка вся в огне, мощный обстрел: повреждены жилой сектор, ЛЭП и газопровод
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- Украинская армия разгромила позицию террористов на Донбассе: в Интернете появились кадры боя
- Найдено тело скандального российского актера
- "Приятного аппетита". В ОРДЛО прибыла «гумпомощь» с опарышами