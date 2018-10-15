В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака

15.10.2018 15:45

Кто из нас не хотел бы жить роскошной жизнью и достойно встретить старость? Опытные астрологи при этом утверждают, что наше благосостояние напрямую зависит от зодиакальной принадлежности, пишет Маркетиум. Хотите узнать, относитесь ли вы к тем знакам зодиака, которых наверняка ждет обеспеченное будущее? Тогда читайте!

4 место - Козерог

Козероги по своей натуре являются очень бережливыми людьми. Они настоящие трудяги и делают много для своего благосостояния. При этом олигархов среди этого знака Зодиака крайне мало, они не склонны к бездумному обогащению. Но обеспечить себе и своим близким безбедную старость – это как раз про них.

Не станут такие люди и хвастаться своим состоянием, выставляя его напоказ в виде яхт, самолетов, ну или, по крайней мере, золотых колец на всех пальцах. Они скорее отложат накопленные средства на банковский счет или откроют в итоге свой бизнес.

3 место - Рак

Рак, у которого нет припрятанных денег в конверте – это просто нонсенс. Он очень бережлив и всегда помнит о черном дне. Он будет долго и кропотливо откладывать свои сбережения. Пока, наконец, не станет богатым.

Представителям этого знака Зодиака очень нравится богатство, однако они не всегда идут к нему честными путями. Им постоянно требуются деньги и они готовы для этого трудиться денно и нощно. Единственная беда – к пониманию того, что нужно работать не только «за идею», Раки часто приходят после 30. А то и позже.

2 место - Скорпион

Для этих людей нет ничего невозможного. Они идут к своей цели всеми доступными средствами. Более того, они необычайно трудоспособны и харизматичны, и даже самые неамбициозные Скорпионы рано или поздно понимают, что пришла пора строить карьеру.

При этом они одинаково могут сорить деньгами и экономить на себе даже в мелочах. Они обожают деньги, любят ими хвастаться и даже немного преувеличить свое благосостояние. Но умереть от голода – это точно не про них.

1 место - Дева

Если относительно других знаков Зодиака мнения еще и могут немного расходиться, то пальма первенства однозначно достается Девам. Они обладают холодным аналитическим умом, способностью мыслить трезво в самых критических ситуациях, и потому из них получаются отличные предприниматели.

Ну а Девы, далекие от бизнеса, умеют беречь буквально каждую копейку и начинают накапливать свой капитал как только выходят на свое первое место работы. Они уверены в завтрашнем дне, и их ждет безбедная старость. Причем абсолютно заслуженно.

Источник: https://from-ua.com