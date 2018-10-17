Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака

17.10.2018 08:31

Астрология позволяет узнать все не только о характере, уникальных чертах и судьбе человека. Мало кто знает, что созвездия оказывают влияние и даже на внешность людей.

Красота — страшная сила. В современном мире люди тратят много сил и денежных средств на то, чтобы сделать себя совершенством и покорять сердца противоположного пола одним лишь внешним видом. Но, наверное, вы замечали, что некоторым людям не приходиться прилагать больших усилий, чтобы всегда выглядеть сногсшибательно, тогда как другие готовы пойти на любые меры, лишь бы хоть на немного приблизиться к идеалу.

Эксперты представляют вашему вниманию рейтинг самых красивых мужчин по Знаку Зодиака. Они способны свести сума буквально любую женщину.

Телец

Данным представителем зодиакального круга управляют Венера и Луна, и именно поэтому мужчины-Тельцы часто рождаются такими красивыми. Влияние планет придает их лицу выразительные и черты, а знойный и брутальный взгляд в сочетании с чувственными губами не способны оставить равнодушной ни одну женщину. Секрет их привлекательности скрывается не только во внешности, но и во внутренних качествах. Свойственное им добродушие отражается у них на лице, поэтому они легко располагают к себе окружающих и вызывают доверие у противоположного пола.

Большинство мужчин-Тельцов обладают средним ростом и крепким телосложением, но вот любовь к вкусным, сытным блюдам и домашнему уюту способна испортить их стройный силуэт. Однако даже будучи добродушными пухляками, они не перестают очаровывать других, компенсируя отсутствие стройности личным обаянием и невероятным чувством юмора.

Стрельцы

Видимо, сама судьба подарила Стрельцам такую невероятно-мистическую красоту. Один лишь взгляд на такого мужчину способен лишить дара речи любую женщину. Обычно мужчины-Стрельцы обладают нестандартными внешними чертами, что делает их еще более привлекательными и интересными. Самое главное, что с годами такие мужчины становятся только красивее, и даже морщины и легкая седина лишь придают новый колорит их внешнему облику.

Помимо внешней привлекательности, мужчины-Стрельцы обладают невероятной внутренней сексуальностью, перед которой не может устоять ни одна женщина. Несмотря на это, о верности Стрельцов можно слагать целые легенды. Они очень влюбчивые натуры, хотя и преданы своей партнерше. Только не удивляйтесь, если сегодня он клялся вам в любви, а уже завтра теми же словами постарается обольстить другую женщину.

Близнецы

Возможно, внешние данные мужчин-Близнецов ничем не лучше, чем у других Знаков Зодиака, однако они умеют правильно подать себя, создать хорошую саморекламу и ярко продемонстрировать свои самые главные достоинства по Знаку Зодиака, что делает их в глазах других людей еще более привлекательными. Несмотря на то что они не обладают выразительным взглядом или уникальными чертами лица, при помощи флюидов и флирта они могут покорить любую женщину, заставив ее совершать самые немыслимые поступки.

К сожалению, легкомыслие и ветреность Близнецов способны подпортить их природное очарование. На протяжении всего вечера они могут уделять внимание только одной женщине, но как только на горизонте появится более привлекательная барышня, они тут же покинут свою спутницу ради более притягательной особы. Такой поступок сам по себе сложно назвать достойным и красивым, особенно со стороны взрослого мужчины.

Лев

Лев — яркий, харизматичный и самоуверенный в себе Знак. Казалось бы, сочетание этих качеств представляет из себя взрывоопасную смесь, но они делают мужчин-Львов еще более привлекательными. Обычно такие мужчины обладают грубыми чертами лица, крепким телосложением и необычайной силой. Однако есть и исключение. Некоторые мужчины-Львы вовсе не похожи на царственных натур, но если они пустят в ход природное обаяние, то перед ними не устоит даже самая неприступная по Знаку Зодиака женщина.

Как и любой представитель огненного Знака, Лев — прирожденный игрок. Обычно мужчины-Львы используют личное обаяние, чтобы заполучить то одну, то другую женщину, и, несомненно, в этом им помогает яркая и уникальная внешность. Потерпев поражение, они готовы и дальше соревноваться за сердце понравившейся дамы, а достойную конкуренцию им могут составить разве что вышеприведенные Знаки Зодиака.

Источник: mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru



