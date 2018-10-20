Как только не пытались ранжировать водителей: по полу, по темпераменту, по цвету волос. Сейчас читайте, как управляют и покупают автомобиль разные знаки зодиака.

Овен

Этот знак открывает зодиакальное созвездие и поэтому любит везде и всегда быть первым. Автомобиль Овен выбирает под стать себе: такой же быстрый, изысканный и красивый. Овны будут с удовольствием кататься на Porsche Cayman алого цвета: как и его владельцы, машина любит скоростную езду и крутые повороты.

Телец

Самый консервативный представитель знаков зодиака, Телец выбирает автомобиль долго и тщательно. Типичная машина Тельца – без изысков, но надежная и практичная. Кроме того, это авто с не очень быстрым стартом.Тельцы не любят спешку и суету и хотят, чтобы машина соответствовала их темпераменту: идеально подойдет Honda Jazz или Toyota Yaris.

Близнецы

Близнецов практически невозможно застать на месте, они постоянно куда-то бегут, а их настроение так же изменчиво, как и их пристрастия. Истинный Близнец, скорее всего, выберет спортивный автомобиль, например, седан BMW 3-й серии или Toyota Soarer.

Рак

Рак – очень скромный и степенный знак, которому нравятся автомобили с плавными очертаниями кузова, комфортные, но не кричаще выделяющиеся на дороге. Подойдет Volkswagen Passat: надежная и проверенная временем модель. Ведь настоящий стиль лаконичен и элегантен.

Лев

Повелитель звериного царства стремится распространить свою власть везде, где это возможно. Лев хочет все держать под контролем, а уж собственный автомобиль должен слушаться его беспрекословно и предугадывать все его самые неожиданные желания. Для капризных Львов подойдет Mercedes-Benz S-класса – автомобиль, сочетающий в себе особенную элегантность, интеллектуальную технику и наивысшее качество, достойный коронованных особ.

Дева

К вопросу выбора автомобиля Дева подходит грамотно и по всем правилам: очень важно соответствие цены и качества и понимание того, что именно она получит за свои деньги. Стоит порекомендовать Citroen С4 – функциональное и сравнительно недорогое авто с французским акцентом должно понравиться интеллектуальной барышне.

Весы

Весы часто сочетают в себе крайности: поиск гармонии и уход от нее, стремление находиться в обществе и одновременно быть свободным от него.

Скорпион

Рожденные под этим знаком смелы и харизматичны, поэтому Скорпиону подойдет автомобиль значительных размеров и престижной марки, чтобы на дороге и уважали, и побаивались. Cadillac Escalade, пожалуй, лучший выбор: сочетание мощи и стиля точно укажет, кто на дороге хозяин.

Стрелец

Остроумный, правдивый, находчивый, он часто является душой компании. Поэтому так важно, чтобы железный друг не только понравился друзьям, но и смог вместить всю шумную компанию. Для этих целей отлично подойдет Toyota Vanguard – такой же гостеприимный, как и сам Стрелец, автомобиль, готовый принять на борт семерых пассажиров.

Козерог

Этот знак, как никакой другой, чтит традиции и уважает власть. Козерог всегда должен выглядеть солидно, в том числе и на дороге. BMW X5, безупречное сочетание мощи и стиля в лучших традициях марки, подарит Козерогу истинное удовольствие от езды.

Водолей

Водолей считается самым неординарным знаком зодиака: его представители любят эпатировать публику. Так что автомобиль должен отражать еще одну грань личности владельца и помогать выделяться из толпы. Водолею для этих целей стоит посоветовать Morgan aero8,ретростиль которого подчеркнет творческую сущность его хозяина.

Рыбы

Представители этого знака часто витают в облаках, а потому романтичный Alfa Romeo Spider как раз для них. Автомобиль с плавными обтекаемыми формами придется по вкусу утонченным и интеллигентным Рыбам. И сможет унести своего хозяина за горизонт не хуже любых фантазий.

Источник: https://from-ua.