Женский гороскоп на неделю с 22 по 28 октября

20.10.2018 16:00

Астрологи рассказали, чего ждать и к чему готовиться представительницам разных Знаков Зодиака на заключительной неделе октября. Учитывайте их рекомендации, чтобы взять от этого периода только лучшее.

Октябрь подходит к концу, но, по мнению астрологов, он еще сумеет обрадовать многих представительниц прекрасного пола. На этой неделе, несмотря на ретроградную Венеру, будет приветствоваться любая инициатива. Поэтому если вы давно планируете изменить свою жизнь, в начале недели подобные мечты можно осуществить. Будут и проблемы, одна из которых — пребывание сразу же четырех космических объектов (Солнца, Венеры, Юпитера и Меркурия) в Знаке Скорпиона. Но кто предупрежден, тот вооружен: если провести ближайшие дни без азарта, зависти и лжи, то появится реальный шанс превратить эту неделю в довольно приятный период.

Женщина-Овен

На долю рожденных под покровительством Овна на этой неделе выпадет масса благоприятных случайностей. Есть шанс, что мечты женщин-Овнов воплотятся в реальность. Но повезет не всем. Неуверенные в себе Овны могут столкнуться с проблемами.

Пока Венера, лишенная сил в Скорпионе, пребывает в ретро-фазе, важно заниматься собой, прорабатывать самооценку, контролировать эмоции и не быть слишком зажатыми. На этой неделе произойдет очень много значимых событий для Овнов, но есть и сдерживающие факторы. Правда, если Овны нацелятся на успех и запасутся терпением, любые трудности будут им по плечу.

Женщина-Телец

Тельцов ждет не самая лучшая неделя, поскольку ожидается сбой настроения, может появиться агрессия и раздражение. Обусловлено такое состояние полностью ослабленной ретро-Венерой в Скорпионе. Аспекты покровителя также не прибавят воодушевления. Например, соединение Венеры с Сатурном во вторник негативно отразится на отношениях, а ее аспект с Солнцем в четверг станет причиной неуверенности в себе.

На заключительной неделе октября женщин-Тельцов будет тянуть на выяснение отношений, язвительную критику и откровенное самоедство. А если учесть, что на этой неделе можно запросто ошибиться в расшифровке услышанного или увиденного, то нарваться на проблемы не составит труда. Астрологи советуют представительницам Знака Тельца владеть собой на этой неделе или хотя бы постараться не доверять своим ощущениям, которые во многом будут навязаны Венерой.

Женщина-Близнецы

Нахождение сразу двух покровителей, Венеры и Меркурия, в Скорпионе грозит женщинам-Близнецам вспышками влюбленности или возвращением прежней страсти. Новые знакомства на этой неделе таят опасность. Именно поэтому специалисты советуют Близнецам контролировать свои эмоции, желания и темперамент. Упрямство и упорство могут вызвать душевные травмы, разочарования в любви, неблагоприятные встречи. Зато в конце недели женщинам этого Знака удастся блеснуть талантами, обаянием и привлекательностью.

Аспекты покровителей 21, 22, 24 и 26 октября способны подпортить настроение, вызвав моральную усталость, поэтому меньше суеты в жизни: на этой неделе она может не просто отнять силы и время, но и принести серьезные проблемы со здоровьем.

Женщина-Рак

Тем, кто родился под эгидой Рака, наступающая неделя покажется не только удачной, но и весьма перспективной. Влияние Юпитера придаст сил и оптимизма, отчего повседневная жизнь станет ярче и насыщеннее. Новые встречи, знакомства, планы — все это подарит воодушевление, хорошее настроение, ценный опыт и плодотворные идеи о том, как сделать жизнь еще лучше.

Наиболее удачные дни — понедельник и пятница. 22 и 26 октября Юпитер вступит в аспекты с Луной. Объединение двух покровителей принесет Ракам удачу, а события буквально сами будут способствовать прорыву во всех направлениях. Правда, чем больше женщины-Раки будут обеспокоены чужими проблемами, тем меньше получат подарков Вселенной. Согласно гороскопу, с 22 по 28 октября Ракам противопоказано давать волю чувствам, расслабляться и заниматься решением чужих проблем.

Женщина-Лев

Грядущая неделя пройдет отлично, если Львицы смогут спокойно реагировать на критику окружающих. Если нет, то они рискуют из-за чужого мнения не спать по ночам, заниматься самоедством или, что хуже, срывать зло на близких. Астрологи сообщают, что в период нахождения Солнца в Знаке Скорпиона предвзятое отношение окружающих — вещь хоть и неприятная, но вполне обыденная.

С 23 по 28 октября женщинам-Львам будет сложно кому-либо угодить, так может имеет смысл оставить эти попытки и начать заниматься собой? Тем более для работы над собой период крайне благоприятен: удастся разобраться с внутренними проблемами, комплексами и страхами.

Женщина-Дева

Эта неделя у Дев начнется неоднозначно. В их личной и деловой жизни не исключены проблемы, неприятности, конфликты и претензии. Правда, влияние покровителя-Меркурия в Скорпионе наградит Дев невозмутимостью, поэтому в любой сложной ситуации им будет легко найти компромиссные решения и смягчающие обстоятельства. Возможность поговорить по душам и обсудить проблемы с партнером также снизит эмоциональный накал.

Понедельник и вторник — дни, обозначенные влиянием Меркурия, Плутона и Сатурна. А значит, желательно сократить различные авантюры, отказаться от рискованных планов и немного побыть в тени. Со среды, по гороскопу, Девы будут наслаждаться жизнью. Их сердца и души начнут согревать приятные воспоминания, мысли и планы.

Женщина-Весы

Несмотря на то, что на этой неделе Вселенная будет изобиловать возможностями, женщины-Весы вряд ли сумеют ими воспользоваться. Виной тому ретроградная Венера, проходящая напряженный градус Скорпиона. Не исключено, что и перемены могут застать врасплох. Астрологи не советуют Весам сейчас слепо гнаться за успехом: куда лучше все спланировать и подготовить себя к необратимым преобразованиям, которые проявят себя ярче в ноябре.

Неоднозначное развитие сценария ждет и в профессиональной жизни: успехи могут чередоваться с поражениями, поэтому и расстановка сил будет меняться очень быстро. Чтобы не попасть впросак, желательно проявлять находчивость и проницательность. Такая стратегия поможет занять выигрышную позицию.

Женщина-Скорпион

В Знаке Скорпиона будут пребывать Солнце, Меркурий, Венера и Юпитер. Влияние четырех разных по энергетике объектов может дестабилизировать настроение представительниц этого Знака. Возможны проблемы с деньгами и конфликты — как семейные, так и деловые и даже внутренние. На вооружение стоит взять методы борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Также не стоит винить себя за отсутствие сил и возможностей, виной тому — разнородная энергетика планет.

Провести эту неделю на высоте женщинам-Скорпионам поможет позитивное мышление и твердая уверенность в себе. Все планеты, за исключением Венеры, движутся вперед, а с ними и дела Скорпионов набирают обороты. Все будет идти очень хорошо, особенно если женщины-Скорпионы сумеют поверить в себя.

Женщина-Стрелец

Наступающая неделя принесет женщинам-Стрельцам успех в любви. В период с 22 по 28 октября Юпитер будет пребывать в Знаке Скорпиона. Такое положение покровителя указывает на удачный сценарий развития событий в личной жизни.

Проявив настойчивость, особенно 22 и 26 октября, Стрельцы смогут привлечь, увлечь или отвлечь того, кто им небезразличен. Даже в отношениях с детьми и родителями все старания Стрельцов найдут отклик. Однако ближе к середине недели возможно пробуждение чувства собственности и его вершина — слепая ревность. Астрологи советуют не отвечать на провокации звезд: существенные причины для ревности вряд ли возникнут.

Женщина-Козерог

На этой неделе под влиянием Меркурия и Венеры в Скорпионе женщины-Козероги завершат восхождение к вершине эмоциональной независимости. Война с зависимостью от чужого мнения вот-вот подойдет к концу. Ожидается приток в жизнь очень хороших новостей, и это, по мнению астрологов, будут не просто приятные новости, угождающие самолюбию, а действительно ценная информация.

Несмотря на ослабленные позиции планет-покровителей, женщины-Козероги встретят эту неделю в отличном настроении, с чувством восторга и счастья. В ближайшие дни, за исключением понедельника, представительницы Козерога будут пребывать в относительном спокойствии. Желательно поразмышлять о своих планах и победах и найти время, чтобы как следует отдохнуть от бурной деятельности.

Женщина-Водолей

Женщины-Водолеи, которые заинтересованы в том, чтобы улучшить свою жизнь на этой неделе, получат подпитку Меркурия, активного и стабильного в Знаке Скорпиона. Влияние покровителя поможет в решении ряда проблем, как материальных, так и семейных. Чтобы добиться максимального эффекта, астрологи рекомендуют взглянуть на сложившуюся ситуацию с позиции стороннего наблюдателя: тогда Водолеи точно смогут найти пути решения. Если представительницы этого Знака пока что не готовы к переменам и каким-то нововведениям, то им важно понять, что такой шанс выпадает нечасто: благоприятный период закончится, а вот проблемы так и останутся неразрешенными.

Наиболее удачные дни для активных действий — понедельник и вторник. 22 и 23 октября астрологи отмечают повышение позитивной энергии в несколько раз, ведь Меркурий вступит в аспекты с Плутоном и Сатурном.

Женщина-Рыбы

Время перемен — именно так астрологи и эксперты характеризуют энергетику наступающих дней. На этой неделе женщин-Рыб ожидает удача, приятные встречи и успех. Венера, пребывающая в Скорпионе, разбавит скучные будни, наделив представительниц этого Знака пусть и повышенной эмоциональностью, зато огромным желанием испытать все прелести жизни за одну неделю.

Также Рыб ожидают хорошие новости в материальной сфере: удастся заработать и купить что-то желанное. Однако астрологи сообщают, что на этой неделе Рыбам не стоит спешить с принятием важных решений: время довольно неоднозначно. Лучше тщательно осмыслить шаги и пересмотреть свои планы. Многие перемены еще рано внедрять. Важно доверять интуиции — она поможет выйти из любой ситуации победительницей.

Источник : https://mirkrasoty.



