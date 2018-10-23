4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-2018

23.10.2018 17:31

Ноябрь по праву считают одним из самых мрачных месяцев в году. И это можно понять. Ведь дни становится совсем короткими, погода весьма неприятной, солнышко появляется редко. На многих из нас именно в ноябре нападают усталость, тоска и апатия.

Однако, в этом году астрологи предсказывают очень удачный ноябрь для всех знаков зодиака. Практически всех ждут хорошие перемены и радостные события.

Однако, именно в ноябре 2018 астрологи советуют быть крайне осторожными с негативом. Постарайтесь как можно меньше проявлять негативные эмоции по отношению к другим людям и к самим себе. Прекратите ругать себя и других, жаловаться и завидовать. Лучше благодарите за каждый прожитый день и вы увидите как хорошие и радостные перемены войдут в вашу жизнь.

И хоть ноябрь 2018 будет очень удачным месяцем для всех. Но есть 4 знака зодиака, которым особенно повезет в ноябре 2018.

Первое место

Скорпионы

Ноябрь-это месяц удачи для всех Скорпионов. А ноябрь 2018 особенно. Наконец разрешаться давние проблемы, с финансами Скорпионам тоже повезет. Каждое событие ноября повлечет за собой еще много хорошего. Поэтому не пугайтесь, если на первый взгляд какое-то событие выглядит не очень. Помните, ноябрь 2018-это открытые двери для вашего везения и глобального улучшения всей вашей жизни к лучшему.

Мечтайте и все исполнится!

Второе место

Стрельцы

Стрельцы наконец прислушаются к своим желаниям и перестанут откладывать на потом исполнение мечты. И вдруг окажется, что все гораздо легче и проще, чем вам казалось на первый взгляд.

Помните, большинство трудностей вы себе просто надумали!

Третье место

Раки

Ракам стоит выползти из своего уютного убежища. Холодный ноябрь готовит для вас подарки. Однако, чтобы получить их вам стоит выйти «в люди».

Рискуйте и риск себя оправдает.

Четвертое место

Весы

Удача найдет Весы там, где они этого совсем не ждут. Ноябрь 2018 станет для вас самым солнечным, потому что солнце сияет у вас внутри.

Источник: https://from-ua.com