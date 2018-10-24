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Названа совместимость знаков зодиака в дружбе
Астрология способна ответить на множество вопросов, рассказать о предпочтениях людей, особенностях характера и совместимости с окружением. Астрологи знают, что характерные особенности каждого Знака Зодиака сильно влияют на отношения между людьми. Люди притягиваются друг к другу разными обстоятельствами, выстраивая близкие отношения, которые могут быть не только любовными, но и дружескими. Настоящее доверие будет лишь у тех, кто совместим друг с другом по Знаку Зодиака. Выбирайте друзей правильно, чтобы ваша жизнь была наполнена искренней радостью, доверием и счастьем.
Овен
Овны прекрасные друзья, они честны и готовы прийти на помощь в любое время, не лезут в душу, выпытывая тайны. Однако представители этого знака невнимательны и могут не заметить подавленного состояния своего друга, если тот сам не поведает о своих душевных терзаниях. Овны не терпят нравоучений и зануд, рядом с которыми нельзя повеселиться от души. Они совместимы с Близнецами, Раками и Козерогами, которые смогут терпеть неуемную энергию Овнов и примут их такими, какие они есть.
Телец
Тельцы могут похвалиться надежностью и преданностью, но не торопятся обзаводиться огромным количеством друзей. Они предпочитают общаться с творческими личностями, которые отличаются от них самих. Тельцы уравновешены и любят спокойные беседы, в которых отсутствует истеричность или потакание эмоциям. Они способны на помощь, однако их друзьям не стоит беспокоить Тельцов по пустякам. Представители этого созвездия могут ревновать своих друзей, поэтому с таки положением дел нужно смириться. Прекрасная совместимость у Тельцов с Раками, Девами, Скорпионами и Козерогами.
Близнецы
Близнецы не прочь пообщаться с большим количеством людей, но настоящих друзей у них мало. Близнецам свойственно притягивать к себе внимание и находиться в центре любых событий, поэтому соперничество с ними не будет началом крепкой дружбы. Несмотря на то, что Близнецы бескорыстны, в друзья они выбирают непримечательных личностей, чтобы выиграть на их фоне и раскрепоститься. Им подходят Весы, Стрельцы и Водолеи.
Рак
Раки находят друзей в раннем детстве и сильно привязываются к прошлому. Раки обожают воспоминания и любят обсуждать с друзьями моменты беззаботного детства, а также насущные проблемы. Друзей у представителей этого созвездия немного, поскольку не все готовы выслушивать периодически жалобы и вникать в неприятности, из которых Раки делают личную трагедию. Они способны на искреннюю дружбу, но привыкли доминировать, поэтому дружить на равных условиях у них не получится. Раки совместимы с Тельцами, Скорпионами и другим представителем созвездия Рак.
Лев
Львы успешны, самодостаточны и подбирают друзей, исходя из этих критериев. Они хотят находиться с друзьями на равных, чтобы исключить соперничество, хотя в дружеских отношениях берут главенствующую роль. Они не привыкли ко лжи и обману, не терпят критики в свой адрес и не станут продолжать отношения с агрессорами и слабохарактерными людьми. Лучшая совместимость у них с Близнецами, Весами и Стрельцами.
Дева
Девы по своей природе осторожны и не доверяют незнакомцам. Они всегда видят недостатки людей, что зачастую мешает им построить отношения. Именно поэтому у Дев мало настоящих друзей. Девы обладают уникальной способностью давать ценные советы, но обращаться к ним за помощью слишком часто не стоит, так как они не будут действовать в ущерб себе. Дружба у Дев обычно складывается с Тельцами, Раками, Козерогами и Близнецами, которых не угнетает способность Дев привести в порядок любой хаос.
Весы
Весы обаятельны и легко выстраивают отношения с людьми, однако к выбору друзей подходят тщательно. Они не лгут, но могут манипулировать людьми, дают ценные советы и ценят дружбу, когда оба равны, и не прочь повеселиться от души. Дружба с представителями этого Знака душевна, но непредсказуема. Выбирать друзей Весам стоит из людей, рожденных под знаками Тельца, Льва, Весов и Стрельца.
Скорпион
Скорпионы неохотно идут на сближение, они привыкли лидироватьи не воспринимают критику в свой адрес. Друзья Скорпионов должны обладать выдержкой, чтобы терпеть их эксцентричный характер. Представители этого созвездия ценят и уважают истинных друзей, всегда придут им на помощь и поддержат в трудной ситуации, однако сладить со Скорпионами могут лишь Тельцы, Раки и Козероги.
Стрелец
Стрельцам свойственно ценить друзей, которых они записывают в члены семьи. Обаятельные и общительные, они порой чрезмерно честны и способны на резкие высказывания в адрес собеседника. Многие отмечают фамильярность Стрельцов, хотя понимают, что представители этого созвездия никому не желают зла. Сойтись со Стрельцами под силу Овнам, Близнецам и Стрельцам, которые ценят честность и готовы на ответные откровения.
Козерог
Чаще всего Козероги — одиночки, которые привыкли не смешивают работу и личную жизнь. Как правило, у представителей этого созвездия один или два друга, с которыми Козероги прошли множество трудностей. Козероги способны хранить тайны, искренне помогать своим друзьям и не жалеть сил и времени для тех, кто им действительно близок. Им подойдут Тельцы, Девы, Козероги и Водолеи.
Водолей
Дружелюбные Водолеи всегда окружены вниманием и стремятся наладить дружеские отношения со всеми. Они открыты и доброжелательны, легки на подъем и способны выручить знакомых в сложной ситуации. Однако менять свои планы ради пустяка они не станут, поэтому не нужно дергать Водолеев по мелочам. Лучшая совместимость у Водолеев с Весами, Близнецами и Козерогами.
Рыбы
Рыбы дружат с теми, кто к ним хорошо относится. Они не могут жить без общения и начинают грустить, нередко впадая в депрессивное стояние. Рыбам важно знать, что в них нуждаются, они привыкли получать внимание, но ценят и практический подход к вещам. Рыбы сострадательны и не будут затаивать обиду на настоящих друзей, даже если те в чем-то не правы. Общение у Рыб складывается с Тельцами, Раками, Козерогами и Рыбами.
Теги: Донбасс, совместимость, знаки Зодиака, дружба
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