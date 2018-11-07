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Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину
Многие даже не догадываются, что водные знаки Зодиака - это сила, с которой нужно считаться. Будьте осторожны с женщинами этих знаков зодиака, ведь их магнетический шарм способен свести с ума любого.
Рыбы
Рыбы, как правило, всегда милые и очаровательны. Они могут показаться немного застенчивыми и наполненными загадкой. Иногда они ведут себя по-детски наивно, продолжая цепляться за мечты даже в среднем возрасте.
Зрелые Рыбы будут продолжать носить маску, но на этот раз никто не увидит их глаз; ведь именно они выдают Рыб, особенно когда они врут. Губы Рыб могут быть наполнены красивыми полуправдами или смертельной ложью, поэтому остерегайтесь их языка.
Иногда, если они чувствуют угрозу, она будут играть в игры обмана, чтобы увидеть, как далеко они смогут зайти. Всегда смотрите им в глаза, они всегда отводят их в сторону, особенно если Вы обращаете внимание на них внимание.
Рак
Раки - это идеальные друзья, которые всегда будут учитывать ваши интересы.
Однако Раки, которых обидели, могут быть похожи на мстительный шторм. Женщины Раки в этом случае не остановятся, излучая молнии и хаос. Буря только усиливается, когда им напоминают, что они пережили, и они не остановятся, пока не увидят, что враги уничтожены!
Однако это совершенно не означает, что они будут радоваться своей победе. Раки будут плакать и им будет еще больнее. Раки обладают сильными эмоциями, и это преследует их всегда и во всем. Все, что они хотят, это любить и быть любимыми, воспитывать и помогать.
Скорпион
Женщины Скорпионы - это воплощение соблазна. Их голоса каким-то образом могут загипнотизировать вас. Скорпионы не доверяют и не любят никого. Они всегда настороже, потому что они понимают всю темноту человечества.
Скорпионы - это тайна, награда и наказание одновременно. Чтобы почувствовать гнев Скорпионов, нужно подвергнуть их эмоциональным пыткам. Они обязательно погрузят Вас в хаос и будут наслаждаться своей победой.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, соблазн, знаки Зодиака, женщины
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