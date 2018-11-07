В какие дни снятся вещие сны

07.11.2018 07:10

Некоторые сновидения могут предупреждать нас о предстоящей опасности или сулить счастье и перемены. Если знать, в какие дни снятся вещие сны, можно легко предугадать события будущего и избежать неприятностей.

Многие люди перестали верить в то, что некоторые сны могут сбыться. Однако порой наши сновидения пытаются предупредить нас о предстоящих событиях. Казалось бы, отличить вещий сон от бессмысленного невозможно. Однако порой непросто понять, к чему привиделся тот или иной сюжет, стоит ли волноваться, или лучше выбросить увиденное из головы и не накручивать себя зря. Эксперты сайта dailyhoro.ru расскажут вам, в какие дни чаще всего снятся вещие сны.

Исполнение вещих снов по дням недели

С воскресенья на понедельник. Считается, что в этот время вещий сон может присниться лишь тому, кто родился в понедельник. Однако стоит отметить, что сны с воскресенья на понедельник зачастую могут нести в себе особый смысл. Самое главное — умение правильно расшифровать сон. Даже если вам приносилось, что вы находитесь в опасности, это не значит, что скоро что-то будет угрожать вашей жизни. Стоит обращать внимание на окружающую обстановку, людей, которые находятся рядом с вами, и даже на самые непримечательные элементы. Такой сон может быть совершенно бессмысленным, но все же не стоит относится к нему равнодушно.

С понедельника на вторник. Сон в это время может сулить человеку перемены, которые зависят только от него. Он не предвещает никаких событий, не предупреждает от предстоящих бедах, а лишь только намекает, что вам нужно использовать новые возможности, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону. Очень часто вещие сны с понедельника на вторник могут увидеть творческие люди. В данном случае сон означает, что вскоре у человека появятся новые идеи, а его задача — воплотить их в реальность.

Со вторника на среду. В большинстве случаев сны со вторника на среду совершенно бессмысленны. Как правило, они лишены логики и порой могут показаться человеку абсурдными и не нереалистичными. Обычно сны в это время связаны с переживаниями и страхами, которые человек не может побороть.

Со среды на четверг. Если сон приснился вам в середине недели, можете быть уверены в том, что он вещий. Такие сновидения не стоит оставлять без внимания, так как даже их отдельные элементы могут говорить о предстоящих переменах и судьбоносным моментах. Умея правильно расшифровать такой сон, вы сможете найти выход из сложных ситуаций, разрешить финансовые трудности или узнать о том, что ожидает вас в ближайшем будущем. Однако не стоит трактовать сон слишком буквально, так как иногда его истинное значение может совершенно отличаться от картины происходящего. Учитывайте и эмоции, которые вы испытывали во время сновидения (конечно, если вы смогли запомнить свое состояние). После этого обратитесь за помощью к соннику или же попытайтесь самостоятельно объяснить себе его значение.

С четверга на пятницу. Сны в это врем также являются вещими. Это связано с тем, что в ночь с четверга на пятницу у человека обостряется интуиция; прислушиваясь к внутреннему голосу, можно уже заранее предсказать будущее. В этом случае сон лишь помогает вам визуализировать картины будущего, поэтому понять настоящее значение сна будет гораздо проще.

С пятницы на субботу. Сон с пятницы на субботу может содержать в себе частицу правды. Поэтому вновь следует обращать внимание на элементы сновидения. Например, если вам приснился близкий или даже незнакомый человек, это не значит, что вскоре вам предстоит встретиться с ним. Вероятно, вам просто необходима поддержка родного человека, или же вас ожидает новое знакомство. Конечно, правильно интерпретировать такие сновидения иногда трудно, ведь картина сна может быть довольно размытой. Возможно, и не стоит пытаться найти его смысл, просто постарайтесь быть начеку.

С субботы на воскресенье. Обычно сон, увиденный в это время, сбывается уже в воскресенье, а если этого не случилось, значит, он не имеет смысла. В снах с с субботы на воскресенье мы видим события, которые должны произойти с нами в ближайшем будущем, и они не могут пересечь временные рамки. Поэтому, если сон несет в себе негатив, вам следует быть быть осторожнее только на следующий день, и уже в понедельник сновидение не принесет ничего плохого.

Исполнение снов по лунному календарю

Не стоит недооценивать и воздействие Луны на наши сны. Есть мнение, что сны сбываются только в определенные лунные сутки.

1 лунные сутки — в это время исполняются сны с позитивным значением.

2 лунные сутки — даже если вам приснился страшный сон, скорее всего, он сулит вам приятные события. В данном случае необходимо правильно расшифровать сновидение.

4 лунные стуки — сон может предвещать как позитивные, так и негативные события, но он обязательно сбудется.

5 лунные стуки — в это время сны предупреждают об опасных ситуациях, поэтому в ближайшее время постарайтесь быть осторожнее.

7 лунные сутки — сон сбудется, но не так быстро.

11 лунные сутки — если сон не сбудется через три дня, значит, он не имеет смысла.

13 лунные стуки — сон предвещает событие, которое перевернет вашу жизнь.

15 лунные сутки — сон сбудется в ближайшее время.

17 лунные стуки — сон может сбыться спустя несколько месяцев.

21 лунные стуки — вещий сон, сбудется очень скоро.

28 лунные сутки — несмотря на то что сон может сбыться нескоро, не стоит забывать о нем. Обычно сон на 28 лунный день сулит очень важные события и, возможно, кардинальные перемены.

Источник: https://from-ua.com