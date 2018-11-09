Самые щедрые мужчины по знаку зодиака

09.11.2018 22:32

Все мужчины абсолютно разные. Одни готовы задаривать вас ежедневными подарками, другие же поскупятся сделать щедрый сюрприз даже на праздник. Астрологи утверждают, что щедростью людей наделяет знак зодиака, под которым они родились, пишет журнал "Единственная".

Овен

Мужчины-Овны - щедры, но очень расчетливы. Они не будут тратить деньги налево и направо. Особенно ради девушки, в которой они не заинтересованы.

Если такой мужчина решил потратить на вас деньги, значит ему от вас что-то нужно: любовь и преданность. Вместе с тем Овны всегда все делают от чистого сердца и получают удовольствие от покупок подарков для любимого человека.

Телец

Мужчины-Тельцы готовы тратить свои деньги на сюрпризы и подарки для девушек. Но будьте готовы к тому, что их щедрость закончится в тот момент, когда они окончательно добьются расположения желаемой спутницы. В браке Тельцы бережливы, домовиты и не станут тратить деньги на всякую ерунду.

Близнецы

Мужчины-Близнецы также не горят желанием тратить много денег. Да, сначала все будет очень ярко, но через несколько лет он может отпугнуть вас своей холодностью и скупостью.

Рак

Мужчины-Раки стремятся создать дома уют и думают о семейном благополучии. Они с удовольствием купят диван или пылесос, обустраивая свою квартиру и делая ее комфортнее. В общем, быть женой Рака гораздо выгоднее, чем его возлюбленной.

Лев

Мужчины-Львы абсолютно незнакомы с таким чувством, как жадностью. Они умеют выбирать красивые, эффектные и утонченные подарки и знают, чем порадовать любимого человека. Они не поскупятся на ужин в хорошем ресторане и, разумеется, сами оплатят счет.

Дева

Мужчины-Девы стараются планировать свои финансы до копейки. Поэтому, находясь в отношениях, они не позволят себе тратить ни копейки больше, чем это заложено в их бюджете.

Весы

Мужчины-Весы умеют экономить, но если дело касается желаний его любимого человека, они с любовью выбирают подарки и делают сюрпризы, не скупясь и не торгуясь.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы очень ценят свое время и дорожат своими деньгами. Поэтому, они не горят желанием тратить их на кого попало и впустую. Такие мужчины уверены, что ценны сами по себе, а не их кошелек. На ранних этапах отношений они могут быть чрезвычайно жестокими к тем, кто их любит.

Стрелец

Стрельцы - щедрые и очень умные мужчины. Они не будут экономить на подарках и любят удивлять любимых яркими сюрпризами. Особенно если это касается совместных поездок за город или путешествий по миру. Единственное, что они ждут в замен - это неподдельной благодарности.

Козерог

А вот мужчины-Козероги, оказывается, не сильно доверяют женщинам, поэтому их щедрость ограничена. Они могут быть щедрыми только в том случае, если девушке удастся создать в доме уют или удивлять его в постели.

Водолей

Мужчины-Водолеи любят выбирать и дарить подарки, а также удивлять свою вторую половинку невероятными сюрпризами. Этот процесс доставляет им одно удовольствие. Ради любимой девушки такой мужчина может даже влезть в долги.

Рыбы

Мужчинам-Рыбам не нужен повод, чтобы проявить щедрость. Причем удивлять свою вторую половинку подарками и приятными поступками он готов не только в конфетно-букетный период, но и спустя 15 лет семейной жизни.

Источник: https://from-ua.com