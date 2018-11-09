Знаки Зодиака с самой сильной энергетикой

09.11.2018 08:00

Порой мы замечаем, что у некоторых Знаков Зодиака энергетика будто бы преобладает над нашей. И конечно, хочется и узнать силу своего Знака, и найти чужие слабости.

Секрет в том, что энергетика может быть очень разной. Разделяясь на четыре стихии, Знаки Зодиака по-разному несут ее мощь.

Огненные Знаки

Представители огненных Знаков отличаются импульсивностью и крайне высокой энергией. Они активны, страстны по натуре и чаще всего оказываются в центре внимания. Общее их качество — стремление к лидерству. Поскольку у огненных Знаков энергетика очень активная, ее порой необходимо чистить.

Овен: пожалуй, самые активные из огненных Знаков Зодиака. Их энергетика по сути неугасаема. Они родились лидерами.

Лев: мягче Овнов, отличаются большей методичностью. Управляются Солнцем, и традиционно считается, что их спутник — это удача.

Стрелец: их энергетика не равномерна: обычно они могут неожиданно вспылить и также неожиданно остыть. Но они всегда бьют четко в цель.

Земные Знаки

В плане активной энергии они уступают огненным Знакам. Но Знаки земли реабилитирует то, что они добиваются всего постепенно и упорно, что порой делает их в глазах других крайними упрямцами. А причиной всему оказывается их ровная и сбалансированная энергетика.

Телец: они заметнее остальных притягивают семейное благополучие и стабильность, хотя порой обладают взрывным характером. Их сила — в надежности.

Дева: не даром рядом с этим Знаком в зодиакальном кругу находятся Весы: это очень напоминает богиню справедливости Фемиду. Они действительно справедливы и крайне трудолюбивы.

Козерог: пожалуй, у представителей данного Знака больше других в этой группе проявлено качество лидера, пусть оно иногда подразумевает и скрытое лидерство. Перфекционисты по натуре, они не останавливаются перед достижением цели. Порой им не хватает удачи, но есть несколько методов, благодаря которым можно настроить себя на положительный день.

Воздушные Знаки

Можно сказать, что представители этой стихии олицетворяют собой мышление и интеллект в чистом виде. Во многом они непостоянны и неуловимы. Их направление — это новаторство, идеи и дипломатичность.

Близнецы: всегда удивляют своими мыслительными способностями и нередко проявляющимся умением выполнять несколько дел одновременно. Порой кажется, что рядом с вами не один человек.

Весы: высшее проявление красоты и мудрости, приправленное артистизмом. Весы лучше других умеют быть беспристрастными и рассматривать ситуацию максимально полноценно. До тех пор, пока не задеты их чувства.

Водолей: у представителей данного Знака крайне нестандартное мышление, они — движущая сила прогресса. Их непрактичность может раздражать, но во многом именно благодаря Водолеям в мире происходит обновление.

Водные Знаки

Представители этой стихии настолько глубоко чувствительны, что мало кому это вообще снилось. Их способность — это прекрасно ориентироваться в мире человеческих чувств и эмоций, при этом они обладают умением уживаться в сложнейших ситуациях. Они лучше всего чувствуют энергетику других людей и отличаются эмпатией. Это помогает им располагать к себе собеседника, а если нужно — и ударить в самое чувствительное место, подобрав верные слова.

Рак: энергетика направлена на защиту. Она действует постоянно: в первую очередь его непробиваемая скорлупа оберегает самого Рака, а при экстренных ситуациях он способен эффективно защитить близких.

Скорпион: это — самый пробивной из всех Знаков воды и при том совершенно неуправляемый. Вся его энергетика направлена на разрушение. Более того, они способны как никто эффективно хранить замыслы и маскироваться.

Рыбы: часто говорят, что представители данного Знака склонны обладать паранормальными способностями. Они лучше всего сливаются с имеющейся обстановкой и ситуацией, а также глубоко понимают на интуитивном уровне чувства другого человека.

Чтобы правильно использовать свою энергетику, вы можете не только узнать из гороскопа верное направление, но и привлечь силу камней: они станут для вас настоящими талисманами и принесут счастье

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru