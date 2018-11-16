Что ждет Знаки Зодиака в конце 2018 года

16.11.2018 08:00

Астрологи подтвердили, что жизнь некоторых Знаков Зодиака изменится только в конце 2018 года. Подготовиться к предстоящим переменам нужно уже сейчас, чтобы избежать неприятностей и не упустить удачу.

Даже если в течение года в вашей жизни не произошло никаких изменений, это не значит, что перемены не могут произойти в оставшиеся месяцы. Большинству представителей зодиакального круга еще только предстоит пережить важные события, после которых их жизнь может кардинально измениться. О том, что ждет ваш Знак Зодиака в конце 2018 года, вам расскажут эксперты сайта dailyhoro.ru.

Стихия Огонь: Овен, Лев, Стрелец

Согласно гороскопу, уходящий год был особенно насыщенным для представителей огненной стихии. Но на этом перемены не заканчиваются. Астрологи уверяют, в последний месяц 2018 года Овнам, Львам и Стрельцам предстоит столкнуться с проблемами, касающимися финансов и работы.

Конец года — самое напряженное время, и именно в этот период импульсивные Овны могут пострадать из-за своего вспыльчивого характера. Однако если правильно управлять своими эмоциями, то сохранить рабочее место все же удастся.

Львам и Стрельцам следует быть осторожнее с предновогодними растратами, так как жажда к расточительству может перебороть здравый смысл. Расходовать средства стоит обдуманно, а лучше заранее планировать растраты, иначе отсутствие денег станет главной проблемой не только уходящих дней, но и предстоящего года.

Стихия Земля: Телец, Дева, Козерог

Текущий год прошел под покровительством земной стихии, поэтому меньше всего трудностей выпало на долю Тельцов, Дев и Козерогов. Последние месяцы уходящего года пройдут для представителей этих созвездий спокойно, но только в том случае, если они сами не разрушат то, что было достигнуто в этом году.

В конце года лень может полностью овладеть Тельцами, так как может показаться, что самое трудное позади. Однако не стоит расслабляться, ведь бездействие приведет к тому, что Тельцам придется наверстывать упущенное в самые последние дни уходящего года, что может привести к серьезным ошибкам, за которые придется расплачиваться уже в 2019 году.

Козероги могут слишком увлечься работой, что не очень хорошо скажется на личной жизни. Как правило, представители Знака Козерог очень трудолюбивы, но в конце года нужно найти время и для отдыха. Пренебрегая близкими людьми ради дел, Козероги рискуют провести уходящие дни в ссорах и конфликтах с родными.

В последние дни уходящего года Девы смогут наконец-то насладиться гармонией. Важные проблемы уже позади, и сейчас ничто не предвещает новых трудностей. Настало время посвятить себя отдыху и предновогодним хлопотам, а приступать к новым начинаниям лучше уже в 2019 году.

Стихия Воздух: Близнецы, Весы, Водолей

Грядущие дни не сулят представителям воздушной стихии негативных перемен. Однако некоторым стоит проанализировать ошибки, совершенные в 2018 году, чтобы не совершать их в будущем.

Предстоящие дни уготовили для Близнецов и Водолеев серьезное препятствие, преодолев которое, представители этих созвездий смогут изменить свою жизнь. Астрологи предупреждают, что в конце 2018 года Близнецам и Водолеям не рекомендуется кардинально менять свою жизнь, например искать новую работу или расставаться с любимым человеком. К таким изменениям нужно подготовиться, а приступить к реализации намеренного лучше в новом году.

Упорство и старание Весов не прошли даром, так как плоды их усилий будут заметны именно в конце 2018 года. Вероятны , помимо прочего, незначительные перемены в личной сфере.

Стихия Вода: Рак, Скорпион, Рыбы

Для некоторых представителей водной стихии 2018 год был особенно тяжелым. Но вернуть удачу и вновь обрести силы получится уже последние месяцы. Поэтому поставленные цели еще могут быть достигнуты.

Ракам и Рыбам не стоит строить грандиозные планы на последние дни уходящего года, так как положительным результатом это не обернется. Некоторые проблемы и конфликты решатся сами собой или при помощи других людей. Из-за событий уходящего года эмоциональное состояние Раков может резко ухудшится. Однако представители этого созвездия смогут обрести поддержку в лице малознакомого человека.

Гороскоп сулит Скорпионам перемены в личной сфере жизни. В особенности это касается тех, кто в течение года пытался найти свою вторую половинку, или же тех, кто задумывается разорвать текущие отношения. Стоит обращать внимание на знаки свыше, так как многие из них могут предвещать Скорпионам новую любовь. Однако астрологи предупреждают, что невнимательных Скорпионов ожидают финансовые потери, а значит, любой новый знакомый может оказаться мошенником.

Источник: dailyhoro.ru



