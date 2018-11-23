Идеальный мужчина для вашего знака зодиака

23.11.2018 10:04

Узнайте, какой мужчина подходит вам идеально по гороскопу. Итак, звезды говорят…

Женщина-Овен (21 Марта — 19 Апреля)

Женщина-Овен обладает горячим темпераментом и мужским характером. Она полна энергии и умеет преодолевать трудности свойственной ей решительностью и стойкостью.

СОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Рак: Женщина-Овен способна увлечь робких мужчин-Раков своим энтузиазмом и активностью. Его несомненно привлечет ее непредсказуемый, а порой эксцентричный характер.

Мужчина-Рыбы: Чуткий мужчина-Рыбы, как никто другой способен понять чувства женщины-Овна и окружить ее вниманием и заботой.

НЕСОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Близнецы: По началу их может объединять неудержимая страсть, но чрезмерная чувствительность мужчин-Близнецов оттолкнет более рациональную женщину-Овна.

Мужчина-Лев: Свободолюбивая женщина-Овен не потерпит стремление мужчина-Льва обуздать ее. Конфликты в борьбе за лидерство неизбежны.

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Женщина-Телец (20 Апреля — 20 Мая)

Женщина-Телец обладает хорошим вкусом, любит роскошь и умеет создавать уют. Она очень преданный партнер по жизни, ей смело можно доверить хранение любой тайны.

СОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Телец: Он способен стать «родной душой» для нее. Два Тельца — без сомнения хорошая пара. В их союзе мало явных противоречий, они оба ценят стабильность и имеют схожие жизненные цели.Мужчина-Рак: Мужчина, данного знака отвечает всем требованиям женщины-Тельца. Эмоциональная схожесть двух знаков бъединит их и обеспечить гармоничный союз.

НЕСОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Лев: Мужчина-Лев покажется им слишком требовательным и эмоционально неустойчивым. В то время как, размеренный образ жизни Женщины-Тельца, мужчина-Лев находит слишком скучным.

Мужчина-Стрелец: У данной пары мало общего. Практичной женщине-Тельцу, ценящей стабильность в завтрашнем дне, сложно будет принять частые перемены в жизни мужчины-Стрельца.

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Женщина-Близнецы (21 Mая — 20 Июня)

Женщина, родившаяся под знаком Близнецов, романтичная и увлекательная. Искренне верит в любовь и умеет наслаждаться жизнью. Она легко заводит друзей и обладает множеством талантов.

СОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Рак: Оба знака, всегда находящиеся в поисках настоящей любви, смогут отлично понять друг друга.

Мужчина-Весы: Очень гармоничная пара. Им никогда не бывает скучно в компании друг друга, к тому же они отлично совместимы в постели.

НЕСОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Скорпион: Пытаясь взять под контроль беззаботных женщин-Близнецов, мужчина-Скорпион, будет устраивает нескончаемые сцены ревности.

Мужчина-Дева: Мужчина-Дева способен приводит в ярость избранницу-Близнецов своим спокойствием и невозмутимостью.

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Женщина-Рак (21 Июня — 22 Июля)

Она амбициозна, в то же время добра. Избранником женщины-Рака может стать только тот, кто разделит ее интересы. Ее отличает эмоциональность и отличное чувство юмора.

СОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Весы: Мужчина под знаком Весов сдержан и уверен в себе. Для него самое главное, как в профессиональной, так и личной жизни это сохранение баланса. Женщина-Рак по достоинству оценит эти качества, в свою очередь, мужчина-Весы подарит ей чувство надежности и защищенности.

Мужчина-Телец: Искренний и рациональный мужчина-Телец сумеет уравновесить союз с эмоциональной женщиной-Раком.

НЕСОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Скорпион: Взаимная ревность является причиной несовместимости этой пары.

Мужчина-Дева: Неумение выражать даже самые сильные чувства друг к другу приводит к их быстрому остыванию.

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Женщина-Лев (23 Июля — 22 Aвгуста)

Женщина, рожденная под знаком Льва, обладает большим эго и любит находиться в центре внимания. Ее отличает волевой характер и упрямство.

СОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Близнецы: Его привлекает сила духа женщин-Льва, она же благодарна ему за способность с понимаем относиться к ее упрямству.

Мужчина-Скорпион: Это прекрасный союз сильных, гордых и властных людей. Несмотря на частые ссоры, они оба верны избраннику и остаются вместе на всю жизнь.

НЕСОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина- Водолей: Несмотря на то, что Мужчина-Водолей готов посвятить себя ей полностью, честолюбивая Львица предпочитает равных по силе ей партнеров.

Мужчина-Козерог: Свободолюбивый мужчина-Козерог предпочтет остаться свободным, нежели подчиняться порядку, навязываемому Львицей.

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Женщина-Дева (23 Aвгуста — 22 Сентября)

Женщина-Дева, много размышляет и любит проводит время наедине со своими мыслями в тишине. Ее легко обидеть, однако она умеючи скрывает свои чувства. Мужчина, способный разгадать ее непростую личность, сможет завоевать ее сердце.

СОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Весы: Решительному и чуткому мужчине, рожденному под знаком Весов не составит труда завоевать внимание Женщины-Девы.

Мужчина-Козерог: Этот мужчина ,также способен растопить сердце женщины-Девы. Мужчину-Козерога ничуть не испугает недоверчивость Девы, поэтому он терпеливо будет ждать, пока она раскроется ему.

НЕСОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Рак: Союз двух очень чувствительных знаков обречен на взаимные упреки и обиды.

Мужчина-Рыбы: Молчаливость Рыб и Девы создаст между ними стену непонимания.

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Женщина-Весы (23 Сентября — 22 Октября)

Женщины-Весы твердо знают чего хотят от жизни и будут упрямо добиваться своего. Они рациональны и практичны. Их амбиции не позволят им довольствоваться меньшим, чем «самое лучшее».

СОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Стрелец: Это гармоничный союз свободного духом мужчины-Стрельца и сильной женщины-Весов. Он способен раскрывать ее таланты, она же будет время от времени опускать его на землю.

Мужчина-Лев: Оба знака очень преданные партнеры. Женщина-Весы, одна из немногих, кто способен обуздать эго мужчины-Льва. Он же, любящий побеждать во всем, с радостью примет такой вызов.

НЕСОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Козерог: На ее взгляд, Козерог-самовлюбленный диктатор, под давлением которого, свободолюбивая женщина-Весы быстро сбежит.

Мужчина-Рыбы: Женщина-Весы не станет считаться с чувствами эмоционального мужчины-Рыб. Он же посчитает ее черствой и резкой.

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Женщина-Скорпион (23 Октября — 21 Ноября)

Женщина-Скорпион — очень честолюбивая натура. Страстная, ревнивая и чувствительная женщина-Скорпион имеет высокие требования к своему будущему партнёру. Она из немногих женщин, кто готов открыто заявить о своих сексуальных фантазиях.

СОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Козерог: Мечтательную и отважную женщину-Скорпиона привлекает хладнокровный ум и терпеливость мужчины-Козерога. Сексуальная совместимость этих знаков не вызывает сомнения.

Мужчина-Лев: Это союз двух страстных знаков зодиака. Мужчину-Льва привлекает сексуальная раскрепощенность женщины-Скорпиона. Он же сможет завоевать ее внимание своей преданностью и решительностью.

НЕСОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Скорпион: Союз двух Скорпионов — опасное сочетание. Несмотря на невероятную совместимость в постели, отношения станут для обоих невыносимыми.

Мужчина-Близнецы: По мнению женщины-Скорпиона, мужчина этого знака скучный и излишне романтичный.

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Женщина-Стрелец (22 Ноября — 21 Декабря)

Женщины-Стрельцы очень отважные, всегда в поисках приключений и новых впечатлений от жизни. Они часто следуют зову сердца и не идут на компромиссы. В качестве партнера выбирают того, кто сможет разделить с ней желание постичь весь мир.

СОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Овен: Они обожают перемены, стремятся экспериментировать, реформировать свою жизнь, полностью совпадая в этих желаниях и порывах.

Мужчина-Водолей: Мужчина-Водолей способен окрасить сексуальную жизнь женщины-Стрельца яркими красками. Их могут объединять общие интересы.

НЕСОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Телец: Стремящийся к стабильности домашнему уюту, мужчина-Телец, никогда не сможет понять порывы к экспериментам женщины-Стрельца.

Мужчина-Дева: Такой мужчина любит порядок и привык жить по расписанию. Ему будет сложно успевать за женщиной-Стрельцом, стремящейся только вперед без оглядки.

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Женщина-Козерог (22 Декабрь — 19 Января)

Женщина-Козерог очень амбициозна и трудолюбива. Терпеливость и холодный ум позволяют ей практически всегда добиваться поставленной цели.

СОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Рыбы: На первый взгляд, может показаться, что эмоциональные мужчины-Рыбы не самый подходящий знак для практичных Козерогов. Мужчина-Рыбы – неисправимый мечтатель и романтик, вечно витают в облаках, но именно этими качествами он привлекает прагматичную женщину-Козерога.

Мужчина-Дева: Дева с Козерогом относятся к парам с хорошей совместимостью благодаря родственному темпераменту. Их роднят сдержанность в проявлении эмоций, упорность и замкнутость. В отношениях данной пары мало накала страстей, тем не менее, это не мешает им наслаждаться друг другом.

НЕСОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Лев: Мужчина-Лев постоянно нуждается во внимании, тогда как женщина-Козерог занята более важными делами.Ее серьезность, он может принять за холодность.

Мужчина-Овен: Непростой союз. Женщина-Козерог будет воспринимать мужчину-Овна как беспечного и ненадежного партнера. Практичная Козерог не станет разделять его стремления получать от жизни максимальную дозу удовольствий.

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Женщина-Водолей (20 Января — 18 Февраля)

Женщина-Водолей — это творческая личность, которая всегда открыта новым знаниям. Она не любит ограничивать себя условностями. Несмотря на то, что внешне кажется открытой для общения, на самом деле, неохотно делится своими чувствами. Она ценит свободу личного пространства и ждет того же от партнера.

СОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Весы: Они понимают друг друга с полуслова. Оба знака отлично чувствуют себя в обществе,так как по натуре экстраверты. Мужчина–Весы по достоинству оценит креативность и энтузиазм женщины-Водолея.

Мужчина-Близнецы: Представители обоих знаков обладают морем обаяния и не остаются незамеченными, когда они вместе. Их изобретательность обеспечивает им невероятную сексуальную совместимость. Живой ум мужчины-Близнецов способен увлечь интеллектуальную и независимую женщину-Водолея.

НЕСОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Скорпион: Попытки ревнивого мужчины-Скорпиона контролировать свою свободолюбивую избранницу-Водолея окажутся безуспешными.

Мужчина-Рыбы: Этот мужчина нуждается в постоянном внимании и все его попытки сблизиться с женщиной-Водолеем, будут восприняты ею как посягательство на свободу личного пространства.

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Женщина-Рыбы (19 Февраля — 20 Maрта)

Женщина-Рыбы — самый чувствительный и эмоциональный тип знака зодиака. Характерными качествами женщин-Рыб является артистизм и очень развитая интуиция. Робкой и мечтательной представительнице этого знака, часто не хватает уверенности в себе.

СОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Рак: Мягкий и заботливый мужчина-Рак составит идеальную пару для женщин-Рыб. Схожие по темпераменту, они с легкостью найдут общий язык и смогут раскрыться друг другу. Их союз, как правило, построен на большой любви.

Мужчина-Козерог: Романтичность и женственность Рыб притягивает мужчин-Козерогов как магнит. Рыб же впечатляет мудрость и заботливость мужчин-Козерогов.

НЕСОВМЕСТИМЫЕ ЗНАКИ

Мужчина-Близнецы: Такой союз наполнен противоречиями. Мужчины-Близнецы, в любви стараются избежать лишних обязательств и женщина этого знака будет испытывать нехватку внимания, в которой остро нуждается на любом этапе отношений.

Мужчина-Весы: Чувствительная Рыбы окажется не готовой к прямолинейности мужчины-Весов. Привыкшая избегать шумных компаний, женщина-Рыбы не сможет смириться с его стремлением постоянно находиться в обществе.

Источник: onedio.ru