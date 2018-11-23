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Архив - Астрологический прогноз

Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году

23.11.2018 17:29
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Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году

До Нового года остается чуть больше месяца, однако астрологи уже спрогнозировали, что этой зимой шанс улучшить свое финансовое положение значительно возрастет сразу у четырех знаков зодиака.

Тем не менее это не значит, что другим знакам зодиака не повезет или у них будут значительные трудности с деньгами.

Первыми в списке везунчиков оказались Козероги. Для них начнется белая полоса, ведь деньги начнут приходить уже в начале зимы за те или иные проекты, которыми вы занимались на протяжении последнего времени. Однако, астрологи не советуют активно рассказывать окружению о своих успехах, ведь так или иначе завистник может помешать удачливым планам.

Вторыми в списке счастливчиков следующего года стали Раки. Согласно прогнозам, представителям этого знака зодиака следует быть готовым к сюрпризам, который может повлечь за собой улучшение материального положения. Вполне вероятно, что это также может быть и карьерный рост. При этом везение будет сопровождать Раков и в весенний период.

Улучшить свое финансовое положение смогут Девы. Вполне возможно, что вам следует готовиться к повышению, а также к поднятию заработной платы. Также некоторый доход будете иметь от старых дел, о которых вы уже забыли.

Овнам звезды сулят повышение на работе, неожиданные премии и надбавки, стабильный основной доход. Самое главное для представителей этого знака - не заканчивать делать то, что начали и продолжать идти к поставленной цели.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, богатство, знаки Зодиака
 
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