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Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году
До Нового года остается чуть больше месяца, однако астрологи уже спрогнозировали, что этой зимой шанс улучшить свое финансовое положение значительно возрастет сразу у четырех знаков зодиака.
Тем не менее это не значит, что другим знакам зодиака не повезет или у них будут значительные трудности с деньгами.
Первыми в списке везунчиков оказались Козероги. Для них начнется белая полоса, ведь деньги начнут приходить уже в начале зимы за те или иные проекты, которыми вы занимались на протяжении последнего времени. Однако, астрологи не советуют активно рассказывать окружению о своих успехах, ведь так или иначе завистник может помешать удачливым планам.
Вторыми в списке счастливчиков следующего года стали Раки. Согласно прогнозам, представителям этого знака зодиака следует быть готовым к сюрпризам, который может повлечь за собой улучшение материального положения. Вполне вероятно, что это также может быть и карьерный рост. При этом везение будет сопровождать Раков и в весенний период.
Улучшить свое финансовое положение смогут Девы. Вполне возможно, что вам следует готовиться к повышению, а также к поднятию заработной платы. Также некоторый доход будете иметь от старых дел, о которых вы уже забыли.
Овнам звезды сулят повышение на работе, неожиданные премии и надбавки, стабильный основной доход. Самое главное для представителей этого знака - не заканчивать делать то, что начали и продолжать идти к поставленной цели.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, богатство, знаки Зодиака
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