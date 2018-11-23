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Полнолуние 23 ноября: что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака
В пятницу, 23 ноября текущего года, произойдет судьбоносное полнолуние. Оно принес с собой события, которые очень сильно повлияют на будущее людей. Если в последнее время вы часто сталкивались с проблемами, то полнолуние доведет их до максимума. И все это потому, что пришло время что-то менять.
Полнолуние произойдет 23 ноября в знаке Близнецы.
Что можно делать в ноябрьское Полнолуние
Во время этого Полнолуния проще избавиться от дурных привычек и наклонностей.
Знак Близнецов олицетворяет творчество и активность, поэтому 23 ноября возможен прилив вдохновения у всех знаков зодиака. Творческим людям не стоит сидеть без дела: велика вероятность найти способ дополнительно заработать на своем хобби.
Когда Луна пребывает в созвездии Близнецов, обостряется интуиция, поэтому 23 ноября важно слушать внутренний голос и доверять предчувствиям. Благодаря этому можно избежать неприятностей.
Полнолуние в Близнецах вызывает прилив сил, поэтому можно начать что-то важное, завершить необходимые дела и направить все силы на то, чтобы воплотить в жизнь самые смелые мечты. В эти сутки можно смело приниматься за сложные и долгосрочные проекты.
23 ноября 2018 года - отличный день для оздоровления. Полезно заниматься спортом, проводить оздоровительные процедуры, укреплять иммунитет. Важно не перегружать организм, если он не привык к сильным нагрузкам.
Полнолуние высвечивает истинные намерения людей, и в этот день можно с легкостью порвать отношения с завистниками, а также начать новый этап в личной жизни. Те, кто еще не нашел вторую половинку, могут воспользоваться проверенными заговорами и любовными шепотками, чтобы привлечь в жизнь любовь.
Источник: http://podrobnosti.ua
Теги: Донбасс, полнолуние, знаки Зодиака
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