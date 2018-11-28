2019 год Желтой Свиньи: характеристика и особенности

28.11.2018 18:17

Каждый год отличается от предыдущего по энергетике. В этот раз у руля окажется Земляная Свинья, которая в восточном гороскопе представляет символ спокойствия. Узнав об особенностях этого покровителя, вы сможете преуспеть во всех сферах жизни.

Несмотря на то, что эксперты пророчат нам довольно стабильный и приятный год, полностью застраховаться от неприятностей бывает непросто. Воспользуйтесь советами о том, как привлечь удачу и везение в свою жизнь, чтобы в трудные моменты вам было проще справляться с неурядицами.

Положительные стороны 2019 года

Год отметится положительными изменениями в настроении людей. Иногие оставят в прошлом обиды, деловые и любовные проигрыши, неудачи. Желтая Свинья помогает ориентироваться на настоящее, не жить фантомами прошлого. К позитивно настроенным людям будут тянуться окружающие, у них появится больше друзей.

В грядущем 2019 году лучше не оставаться надолго в одиночестве, потому что истинная удача будет ждать всех, кто готов работать в команде. С другой стороны, умеренный эгоизм тоже может быть полезен. Покровительница года не допустит, чтобы люди перегибали палку в стремлении угодить только самим себе.

В целом, настроение будет довольно хорошим на протяжении всего года. Стабильность и настрой на лучшее приведут к успехам тех, кто решил оптимистичнее смотреть на жизнь. Вывести из равновесия людей будет сложнее, поэтому количество ссор и конфликтов существенно снизится.

В амурной сфере этот год окажется наиболее продуктивным для всех, кто уже находится в отношениях. Люди, занятые поисками второй половины, скорее всего, немного разочаруются, но потом смогут осознать плюсы свободы, дарованной характером покровительницы года. Ничего просто так не происходит, когда у руля стихия Земли. В такие периоды животное-покровитель вносит свои положительные коррективы в нашу жизнь. В случае с актуальностью другой стихии, ситуация могла бы оказаться не такой благоприятной.

Успешными делами в 2019 будут:

свадьбы, любовные признания;

рождение ребенка;

отдых, на природе;

смена имиджа;

встречи со старыми друзьями;

работа, в том числе монотонная или требующая физических усилий.

Самыми удачливыми людьми 2019 года окажутся те, кто был рожден в год Змеи, Козы, Свиньи и Собаки. Это мудрые люди, способные оценить безмятежность и спокойствие по достоинству. Им свойственно принятие только взвешенных решений, поэтому этот год будет для них просто идеальным.

Чего стоит опасаться в 2019 году

Особой опасностью будут отличаться такие чувства, как ревность и зависть. Побороть их смогут далеко не все, поэтому лучше побеспокоиться о последствиях, сфокусировавшись на предотвращении ссор и конфликтов внутри семьи. Они не станут фатальными, но могут нарушить эмоциональный баланс, поэтому воспользуйтесь заговорами от ссор и скандалов в семье.

Специалисты рекомендуют браться за новые дела, пользуясь поддержкой, особенно при недостаточном количестве навыков. Опасными могут оказаться появившиеся долги, кредиты. Не стоит давать деньги в долг людям, которых вы недостаточно хорошо знаете.

При Земляной Свинье не стоит лишний раз менять работу или отправляться в длительные поездки. Но и ударяться в другую крайность не следует. Опасность может подстерегать и тех, кто решит замкнуться в себе: затворничество лишит таких отшельников обаяния.

Самые большие проблемы могут ждать людей, которые были рождены в год Тигра, Дракона, Кролика. Их эмоциональность порой зашкаливает, что негативно сказывается на результативности и продуктивности в работе и в любви. Эти люди плохо переносят чрезмерное спокойствие, начиная переживать по мелочам. Им нужна мотивация, динамика, эмоции, но Желтая Земляная Свинья благоволит размеренному спокойствию, так что лучше постараться взять от сложившейся в 2019 году ситуации лучшее.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru